Bez dlake na jeziku!

Nenad Marinković Gastoz pozvao je Anđelu Đuričić u pušionicu kako bi odavili nikad iskreniji razgovor o njihovom ponašanju i njihovom odnosu.

- Da li ti znaš koliko si ti samoživa, koliko si ti svoja - rekao je Gastoz.

- Jesam, sve sam to, a ti si zlato - rekla je Anđela.

- Ti si loš kovač tog zlata - rekao je Gastoz.

- Dobro - rekla je Anđela.

- Ti si jedna pič*ica koja će ceo život da kukumače, a ja sam to prerastao - rekao je Gastoz.

- Ja nisam došla ovde jer sam želela - rekla je Anđela.

- Anđela, ja sam navikao da ti odustaješ...Što ja osećam grižu savesti da se ti osećaš dobro ako ćeš ti za tri meseca da me prej*beš?! Ja tebi izgledam kao debil koji pokušava da ti dopre do mozga i da ti pokaže da nema potrebe da bude ovako i da nemam neki negativan stav prema tebi i da je otvoreno, ali ti iz kompleksa i samoživosti, tebi je čudno i da celu noć ne priđeš - rekao je Gastoz.

- Ne mogu da priđem muškarcu koji se ponaša kao ti. Nemam, iako imam želju. Smatram da nekome mogu da budem sve i nešto o čemu je maštao, a ne želim da budem nekome stanica u prolazu, a tebi bih to bila. Želim da budem nekom nešto bitno u životu za šta će da se bori, tebi sam to bila dva meseca. Neću da lažem sebe, mene to boli - rekla je Anđela.

- Hoćeš da ja lažem tebe da nikada nisam osetio ovakvu ljubav ni sa čije strane?! Nikada se nisam osetio ušuškano kao s tvoje strane, da čekam trenutak da se probudim i zaspim pored tebe, svaki tvoj dah mi je bio bitan - rekao je Gastoz.

- Nikada se nigde nisam osećala kao višak, uvek sam bila neko ko je bio uvek rado viđen i pozvan, a ono što si mi rekao, jasan je znak da nisam poželjna...Ja sam celu noć provela sama, bilo mi je vrh, bilo mi je odlično - rekla je Đuričićeva.

- To samo možeš mušicama da pričaš...Šta da mi kažeš?! Mora sve po tvom, jer si samoživo jedno malo biće, a to biće prerasta u smeće jer ne može niko da bilo šta kaže, a da ne bude po njenom. Samim tim praviš otpornost... - rekao je Gastoz.

- Ne želim da ti odgovorim jer ne želim da te vređam, a mene si ti sada izvređao. Nemam snage, pričaj šta hoćeš...Hoćeš primere gde si bio samoživ?! Pošto ne mogu da se ubacuju treće osobe, onda ne mogu da ti kažem - rekla je Anđela.

- Pa naravno, ja znam gde ti već ideš - rekao je Gastoz.

- Nije to moj cilj, to je tvoje ponašanje, ti meni nađi treću osobu, ja ću da ti kažem: "Svaka ti čast" - rekla je Anđela.

- Moji živci su konjski, a energija mi je kameleon. Ako si ti sada crna i gledaš me tako bledo i tupavo, ja ću da postanem crn kao kameleon i da te bukvalno izimitiram - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić