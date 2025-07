Žao mi je, divna si i lepa, ali si STRAŠNO NEGATIVNA: Gastoz misli da Anđela TRIPUJE da se zaljubila, ubeđen u to da mu se nije totalno predala (VIDEO)

Iskreni do koske!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz nastavili su maratonski razgovor u pušionici.

- Ako ti budeš sebi dobra, meni ćeš biti najbolja, ali prvo moraš sebi jer je to ono što reflektuješ. Ne pričam gluposti, to je nešto Božije, nisam ja to izmislio, to su izmislili neki pametniji ljudi pre mene i tebe. Nešto mora da se izreguliše. Strašno si negativna. Baš mi je žao, mnogo si lepa, divna si kao osoba, mnogo si dobar čovek, ali si mnogo zadrta za neke stvari, a toliko možeš da sijaš i imaš potencijala, samo treba da izađeš sama iz te pećine u kojoj živiš, te tamne - rekao je Gastoz.

- To nije istina, ako mi je neko prišao, prišao si mi ti, koliko možeš

- Ne, ti mi se nisi predala. Ne se*s, to mi nije briga, ja sam tebe doživeo 50 odsto. Ja nisam mali, imao sam stvarno puno devojaka. Više je u teoriji, malo je u praksi. Možda se i ti tripuješ, možda nisi ti zaljubljena u mene - rekao je Gastoz.

- Ti imaš pravo na to - rekla je Anđela.

- Anđela, nisam te doživeo, a onda se ljutiš jer ne mogu da ti kažem da te volim, a ne mogu da kažem i da te ne volim...Nedodirljiva, a moja. To je nešto što ću uvek da pamtim, jer smo tako i krenuli. Ti si meni bila nedostižna i nedodirljiva, a moja, samo si se kur*ila. Sve vreme si gurala masku da si opasna, a zapravo si jedno malo jagnje. Trebala si otpočetka da se postaviš kao malo jagnje, a ne kao kabadahija - nastavio je Gastoz.

- Tačno je bilo 12 i nešto kada si rekao: "Kada si tu, samo tenzija je tu" - rekla je Anđela.

- Tražiš muškarca pored sebe, a ne dozvoljavaš mi da to budem - dodao je Gastoz.

- Misliš da ti nisam dozvolila da budeš muškarac?! Ne znam da budem žensko, ja sam od kad sam dete bila, bila sam uvek u muškom društvu, bila sam neko od koga se očekuje da se sve zna, nisam navikla da se oslonim na nekoga i da me sve čeka na gotovo - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić