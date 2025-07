Žestoka noć za nama: Anđela i Gastoz na korak do pomirenja, pala nikad vrela akcija Milovana i Aleks, a ovaj par je obnovio svoju romansu!

Šok!

Aneli Ahmić odlučila je da Jordanki Denčić pokaže svoj zavodljivi ples, na koji niko ne bi ostao imun. Džordi je neprestano gledala i odmeravala.

Nenad Marinković Gastoz došao je kod Anđele Đuričić kako bi joj poklonio čašu vina. Međutim, kada je stigao do nje, ostao je zatečen.

Za atmosferu na žurki bio zadužen je pevač Miša Laguna, koji je odmah raznežio učesnike "Elite" domaćim hitovima. Jedna od pesama koja je posebno pogodila Nenada Marinkovića Gastoza i Anđelu Đuričić jeste numera Amadeus benda "Lažu te".

Sanja Grujić otvorila je dušu svom dečku Marku Stefanoviću, nakon klipa sa uspomenama koji joj se nije dopao.

- Osećam se kao go*no potpuno. Kao da si se 7 meseci džabe borio za nas i što smo držali zajedno. Ispalo je kao da me stalno grdiš, a ne kao da sis talno tu uz mene. Normalno da me boli. Sedam meseci svi komentarišu jednu rečenicu i ove tri prepirke. Niko nije video koliko pričaš o meni. Moje uspomene oodavde su da si u svakom trenutku bio uz mene. Moje uspomene su kad se budim u laticama cveća, kako si bio rećan za rođendan, kad trčiš iz prodavnice, da te budim sa poljupcima. Mislila sam da ću videti bar nešto lepo na pet sekundi - pričala je Sanja plakajući.

Sofija Janićijević našla se ispred kazina sa Borom Terzićem Terzom, te je tako Sofija promenila tekst pesme.

- Slavila da te bude - rekla je Sofija i počela da se smeje.

- Svaka ljubav ima drugo poluvreme - pevao je Terza.

Luka Vujović pozvao je Borislava Terzića Terzu da zajedno odu kod Drveta kako bi se izvinio porodici Aneli Ahmić.

- AJde pošto pričaš sa Aneli već deset dana, ajde tamo da se izviniš njenima, oni su te pozdravljali uvek - rekao je Luka.

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza posetili su Drvo kako bi tražili piće za žurku, a zauzvrat otkrili tajnu – pao je i poljubac.

- Došli smo jer je ona tu sa svojim klanom. Nestalo nam je piće, a da mi tebi nešto kažemo za to i da možda vidiš neki poljubac za kraj. Dosta sam pogrešio i napravio dosta kikseva oko Sofije. U meni je i dalje ostalo, da akd je provlače sa Gastozom nešto radi u meni. Sofija mi mnogo prija i znači. Nisam nikome ni rekao. Držim to u sebi mesec dana - rekao je Terza.

Luka Vujović, Mateja Matijević, Ivan Marinković i Jovan Pejić Peja došli su da Drvetu izrecituju tekstove koje su osmislili za njihovog njaboljeg druga - rulet.

- Naša njavažnija sporedna stvar je rulet i mi smo odlučili da mu se obratimo. Ja sam se obratio Ruški, drugarici - rekao je Mateja.

- Ja ću prvi. Dobro veče, dobri ljudi. Pomisliće mnogi da smo stvarno ludi. bolji sam od njih, to kažu drugi, moj najbolji drug jeste Drvo. Znam da je mnogima muka, pogotovo kad dođu Aneli i Luka. Do kraja borbe ostalo je malo. Od svih očesnika do ruleta meni najviše je stalo. Kad uđem u disko za sto sam već seo, jer točak je postao mog života deo. Jedini sam učesnik što se sa svima svađa. Kad dodirnem žetone oblije me znoj, kad padne u glavnom Peja kaže: "Joj". Gerine tuce ne igram odavno, da j pametan kum rekao bi vam javno. Oda kuglici: Svima si davala, samo meni nećeš. Para me ti koštaš, veruj Boga oca Veče mi uništava moja lepa Goca. Petico moja ne znaš koliko je para u tebe stalo. Kad padne broj pored kažem: Ivane budalo". Ti si oja, obla i glatka, okrugla i bela i veoma slatka. Kuglico moja, volim te do srži. Obožavam kad te Kaća u rukama drži. Oko dvoje Ivan šmekerski te juri. Zbog toga se Matke nedeljama duri. Dok nekom je ipak omiljena trojka, to je naš Pejka, ssedne mi na Stojka. Ja pokrivam i crveno polje. Nulta tolerancija na imanju je svuda, ako padneš na nulu, ti si stvarno luda. Posle svega tužan potonem u san, pa Amneziju radio slušam svaki dan. Kačavenda kaže da mi je tekst divan, pozdravlja vas vaš Marinković Ivan - ispričao je Ivan.

Luka Vujović otišao je kod Drveta mudrosti sa cimerima, te je tako odradio zadatak kako bi dobio novac. Tom prilikom, kada je dobio novac zbog uspešnog zadatka, on je brže-bolje pohitao u kazino.

Naime, Luka je novac koji je zaradio zbog zadatka namenio da potroši na Aneli i na ono što ona najviše voli - slatkiši! Njih dvoje su stali kod šanka, a on joj je ispunio sve želje koje je imala, a kojih nije bilo mnogo, te je sasvim jasno da sve što radi, radi da bi njoj bilo lepše.

Stefani Grujić, Danijel Dujković i Uroš Stanić došli su kod Drveta kako bi odali tajne ukućana, a zauzvrat dobili novac i piće.

- Ja sam ovde najmoralniji, pa bih ti rekao šta bih voleo da mi se desi sa Stefani kad izađem, a i čega se plašim. treba nam lova za hranu i piće. Planirao sam kad izađem, pošto Konstantina još nisam video, ne znam kao ću da reagujem. ne znam kako da priđem Nini. Bojim se susreta mojih roditelja i nje. Ne znam kako da se postavim. To me mori i kopka - rekao je Munja.

Bora Terzić Terza doživeo je pomračenje zbog Kristininog ponašanja prema Sofiji Janićijević, te je tako zaurlao na nju kao nikada do sada.

- Šta uzimaš pivo od Sofije? Šta si uzela? Šta si joj rekla? Je*aću ti mamu ja u pi*ku još jednom li joj se obratiš - urlao je Terza.

Stefan Karić i Borsialv Terzić došli su kod Drveta kako bi pokušali da dobiju nešto novca za žurku.

- Održavamo imanje i dvorište. Održavamo sve, kao da smo ovde zaposleni - rekao je Terza.

- Da imamo šrafilici u bušilicu ludilo bi napravili. Ako možeš da nam daš unapred jedan deo plate, da se i mi malo zabavimo - rekao je Karić.

Sofija Janićijević osamila se sa Dačom Virijevićem, te je tako pustila suzu zbog toga što se on druži s Anđelom Đuričić, po kojoj je žestoko oplela.

- Ja sve mislim da si moj i da ne moram da provodim vreme s tobom, da si moj. To ti je kao tata, ne provodiš vreme s njim, ali znaš da ti je tata - rekla je Sofija.

- Si videla negde da sedim s njom - rekao je Dača.

- Da, na krevetu, dobro nisam pala u nesvest. Jao kretenu mali - rekla je Sofija.

Aleksandra Nikolić i Milovan Minić došli su kod Drveta kako bi i ovaj put progovorili o planovima za vsoju budućnost.

- Mi smo žedni i gladni. Nemamo ni para, ni hrane. Ja bih prvi put popio pivo ili dva, a i Aleksandra - rekao je Milovan.

- Imate li neku tajnu? - pitalo je Drvo.

- Nemamo. Ali imamo sa lažnom kumom nešto što je drmalo Balkan. Pretvorićemo je u pravu kumu, ako do toga dođe, a doći će jer ću biti najdivniji na svetu. Nisam je zaprosio jer me za*ebalo. Jesi zaboravio šta je bilo u prošli utorak - rekao je Milovan.

Jovana Tomić Matora sve vreme je stajala sa Draganom Stojančević kod šanka, svojom devojkom, te joj ej tako poručila da ipak ne može sto odsto da joj veruje.

- Brate plačem, moje sve devojke su bile u rijalitiju, ne želim da mi se desi kao ranije da me neko zaj*be. Moraš da shvatiš, ja ti verujem, ali imam to, ne mogu sto odsto da ti verujem - rekla je Matora.

Bora Terzić Terza prišao je Aneli, te je tom prilikom počeo da plače i da se izvinjava Aneli Ahmić.

- Nikad nikom nisam rekao, da bi te do smrti čekao, samo stara Grofica zna, zašto pijem. Volim te! Dok sam gledao uspomene video sam. Ti znaš da sam ja takav kada kažem nešto, ali ga od srca branim, branim ga životom. Luku si zavolela, molim vas pomirite se - rekao je Terza.

Anđela Đuričić i Stefan Korda došli su u Rajski vrt kod Drveta, kako bi se upoznali na engleskom jeziku, a zauzvrat dobili piće.

- Ideja nam je da se upoznajemo na engleskom, a druga ideja je da pevamo na kineskom jeziku. Ako bismo bili dobri na tome, voleli bi po dve hiljade dinara - rekla je Anđela.

- To na stranim jezicima smo imali već - reklo je Drvo.

Milena Kačavenda i Sandra Obradović došle su kod Drveta kako bi sa njim porazgovarale. Ovom prilikom Milena je ubeđivala Sandru da i dalje ima emocija prema Luki Vujoviću.

- Toliko mi svi idu na živce. Smorila sam se kao lav iako su svi smišljali zadatke. Sandra nema vino. Možemo li da se žalimo prvo? - pitala je Milena.

- Možete da probate - reklo je Drvo.

- Mislim da ih 25 obezbeđenja ne bi spasilo, ove lažne dame. Terza mi je rekao da sam bila traktor, a sad avion. Nije ljubav paradajz, nije moj bivši muž paradajz. Sandra je jedina učesnica koja je tebe napala. To je bilo najjače - rekla je Milena.

Aneli Ahmić i Luka Vujović odlučili su da sve izgovorene reči i ružne stvari ostave iza sebe, te su još jednom obnovili svoju ljubavnu romansu. Grlili su se i ljubili neprestano. U jednom trenutku ona se polpela kod njega u krilo, odakle nije silazila jako dugo.

Anđela Đuričić celo veče uživa u numerama koje je izvodio pevač Miša Laguna, a sada i koje pušta DJ Neba. Sada je začula taktove pesme Ace Pejovića "Soba 501", a kako je to veoma emotivna balada, Anđela je pevala iz sveg glasa, delujući da se saoseća sa svakim taktom i stihom.

Sofija Janićijević nešto ranije na žurki je zaplakala zbog toga što se Dača Virijević druži s Anđelom Đuričić, te joj se on sve vreme pravdao kako s njom nema zajedničke teme.

Sada, kada je krenula numera "I sad me po tebi poznaju", Anđela je pustila suzu, a odmah pored nje stajao je upravo Dača koji je zajedno s njom pevao i sve vreme je tešio dok je ona brisala suze.

Luka Vujović i Aneli Ahmić napravili su retrospektivu njihovog odnosa, od muvanja, pa sve do sad.

- Htela sam da te pitam dok još nismo bili zajedno. Znaš da sam ti rekla za njega. Ja sam ga videla dok si bio sa Sandrom. Tad si sa mnom flertovao - rekla je Aneli.

- Ja sam pričao da nikad nisam i da je samo druženje, ali ti si videla da jesam - rekao je Luka.

Pre nekoliko nedelja Jordanka Denčić Džordi ušla je u žestok sukob sa Urošem Stanićem, te ga je tom prilikom izvređala zbog seksualnog opredeljenja, a Gastoz je tada jedva smirio da se sukob ne nastavi.

Naime, sada na žurki, nakon nekoliko nedelja, Džordi je pokazala licemerstvo, te je tako zaigrala sa Stanićem kao da se ništa nije desilo.

Milovan Minić i Aleksandra Nikolić danima unazad uživaju u srećnoj ljubavnoj vezi, posle nekoliko meseci ljutitih i žestokih verbalnih obračuna za crnim stolom. Njih dvoje se nisu odvojili tokom žurke, a to nisu učinili ni ovog jutra, kada su vreme rešili da provedu u pušionici. Milovan i Aleksandra, ponešeni emocijama, počeli su da se ljube u pušionici kao da sutra ne postoji, a da li im ovako zaista cvetaju ruže, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja merili su dužinu svojih nogu. Ena je pokušala da dokaže da njene noge nisu duže od njegovih.

Nenad Marinković Gastoz pozvao je Anđelu Đuričić u pušionicu kako bi odavili nikad iskreniji razgovor o njihovom ponašanju i njihovom odnosu.

- Da li ti znaš koliko si ti samoživa, koliko si ti svoja - rekao je Gastoz.

- Jesam, sve sam to, a ti si zlato - rekla je Anđela.

- Anđela, ja sam navikao da ti odustaješ...Što ja osećam grižu savesti da se ti osećaš dobro ako ćeš ti za tri meseca da me prej*beš?! Ja tebi izgledam kao debil koji pokušava da ti dopre do mozga i da ti pokaže da nema potrebe da bude ovako i da nemam neki negativan stav prema tebi i da je otvoreno, ali ti iz kompleksa i samoživosti, tebi je čudno i da celu noć ne priđeš - rekao je Gastoz.

Nakon ponovnog pomirenja, Aneli Ahmić i Luka Vujović završili su zajedno u krevetu. Kada se ugasilo svetlo završili su ispod jorgana. Ovim se može reči, da je njihovo pormirenje definitivno, iako su govorili da do toga ponovo neće doći.

Nakon što se žurka završila Milovan i Aleksandra odlučili da odu da odspavaju, nakon strastvenog ljubljenja, odlučili su da odu korak dalje i započnu vrelu akciju ispod pokrivača.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz nastavili su maratonski razgovor u pušionici.

- Ako ti budeš sebi dobra, meni ćeš biti najbolja, ali prvo moraš sebi jer je to ono što reflektuješ. Ne pričam gluposti, to je nešto Božije, nisam ja to izmislio, to su izmislili neki pametniji ljudi pre mene i tebe. Nešto mora da se izreguliše. Strašno si negativna. Baš mi je žao, mnogo si lepa, divna si kao osoba, mnogo si dobar čovek, ali si mnogo zadrta za neke stvari, a toliko možeš da sijaš i imaš potencijala, samo treba da izađeš sama iz te pećine u kojoj živiš, te tamne - rekao je Gastoz.

