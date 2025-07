Gastoz ogolio dušu do koske: Priznao da li se kaje zbog raskida s Anđelom, otkrio da li će biti s njom napolju, a ona hladna kao led! (VIDEO)

Kao da ga nikad nije volela!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez imali su malu pomoć danas i s njima su emisiju vodili i Mateju Matijevića kao i Stefana Karića. Naredni gosti bili su Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz.

- U kakvom ste sad odnosu? - upitao je Mateja.

- Super smo sad - rekao je Gastoz.

- Što niste bili zajedno na žurki? - upitao je Mateja.

- Pa osetila sam se kao višak, nisam želela da se guram jer sam ja u društvu uvek poželjna - rekla je Anđela.

- Hvala Bogu imamo Milana i ljude bez glave, šnicle da se prže na roštilju. Ne kažem da nisam to rekao, ali sigurno postoji hiljadu razloga zbog čega sam nekad nešto rekao - rekao je Gastoz.

- Juče sam čula priču od njih troje, ali su svi pričali isto - rekla je Anđela.

- Kada su se ljudi podelili, hteo sam da bude sa Lukom, ali se on već dogovorio. Posle sam shvatio da želim Jordanku da nastupa sa nama jer nisam želeo da bude trinaesto prase. Našli smo duetsku pesmu, ali me ponovo iznervirala jer nije htela da da Džordi da otpeva pesmu - rekao je Gastoz.

- Ti si svestan kakvo ona ima mišljenje o Jordi i kako gleda na nju - rekao je Karić.

- Da i ona je svesna kakvo ja mišljenje imam o Jordi. Nije mi bitno da šutnem Jordi zarad Elitovizije - rekao je Gastoz.

- On je sam film napravio, a ja to nisam rekao. Naravno da sam imala želju da s njim budem sama, ne znam šta je tu rekla. Trinaesto prase niko neće biti - rekla je Anđela.

- Logično je da ćete vas dvoje biti zajedno - rekao je Karić.

- Meni je žao što vam ja kvarim nešto, očigledno sam ja ovde trinaesto prase. Sve je jasno, klipovi kruže - rekla je Anđela.

- Ja razumem da smo mi imali četiri Elitovizije s vama, pa da budu Jordi ili Uroš s vama, a ovo je tek druga - rekao je Karić.

- Nije ovo ljubavna Elitovizija - rekao je Gastoz.

- Moram da vas pitam nešto: ''Ponos ili emocija?'' - upitao je Karić.

- Ponos, samo ponos - rekao je Gastoz.

- Isto - rekla je Anđela.

- Sada je sve jasno. Da li sada razumete zbog čega vam ljudi ne veruju? - upitao je Mateja.

- Ne zanima me da li nam ljudi veruju ili ne, mi smo iskreni i tako će biti. Mene komentari neće ugasiti i to je tako. Svi me dirate zbog fore sa Sofijom, a ja sam se našalio i samo rekao: '' Sofija zar ti ne voliš oralni s*ks?''. To je cela priča i od te sitničice dođe gigant rijalitija Milan Milošević koji samo spomene i Anđela eksplodira. Kad bih ja bio šablon kao vi kada bi isključivo pazio šta radim, onda bi to bilo užas. Ovde neko mora da bude i iskren da bi imalo o čemu da se priča - rekao je Gastoz.

- Da li ćete napolju nastaviti vaš odnos? - upitao je Munja.

- Kad bih znao da ću da padnem, ja bih seo. Imali smo turbulentan period i čim izađemo odavde postoji verovatnoća da će mi treći dan kliknuti da ne mogu da živim bez ove osobe ili će me treći dan boleti d*pe. U slučaju da mi se desi prva opcija, pozvaću je i boleće me d*pe da li je bila s celim gradom ili ne. Naravno sve zavisi i od nje - rekao je Gastoz.

- Presmešno je da se ponavljam, čovek priča dvadeset minuta i ne zatvara. Da je ovako pričao u našoj vezi, bili bi i dalje zajedno. Oduzimaš vreme bez potrebe - rekla je Anđela.

- Neću da im dam moj termin, hoću do kraja da pričam - rekao je Gastoz.

- Samo ne želim da pričam svaki put isto, šta je problem? Ne znam zašto radiš neke stvari - upitala je Anđela.

- Ispostavilo se da je tebe ta laž odvojila od nje jer je to bila kapisla - rekao je Karić.

- Ja ga nisam slagala, tvrdim i iza toga stojim - rekla je Anđela.

- Ja stojim iza toga da je bila i verujem u 98 posto - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić