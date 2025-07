Više neće da bude jadnica: Gastoz poljupcima pokušao da se učepi Anđeli, ona po ko zna koji put promenila ploču i ODJAVILA ga za sva vremena! (VIDEO)

Nikad kraja drami!

Nenad Marinković Gastoz legao je pored uplakane Anđele Đuričić i pokušao zagrljajima i poljupcima da joj popravi raspoloženje i pozove je da zajedno jedu, ali ona to nije želela da prihvati.

- Sve je nastalo od mog flertovanja od sat vremena sa Sofi, moje navodne drugarice. Anđela, ajde... ajde, živiote moj mali - govorio je Gastoz.

- Ne želim da radiš ove stvari, ne mogu da jedem - rekla je ona.

- Ne mogu da jedem bez tebe, ti si pravila - rekao je Gastoz.

- Samo uživaj - poručila je Anđela.

- Ne mogu da uživam u životu bez tebe. Ajde, još malo i idemo kući. Ajde da se zagrlimo - govorio je Gastoz.

- Hoću samo da nađeš posle 10 minuta da popričamo i to je to. Nemoj da radiš te stvari - rekla je Anđela.

- Zabrani mi - dodao je on.

- Čemu ovo sad? - pitala je Anđela.

- Tako osećam - rekao je on.

- Ne osećaš, nemoj da radiš ovo - rekla je Đuričićeva.

- Nemoj molim te da se nerviraš, idemo kući za 10 dana. Ajde da jedemo, molim te - govorio je Gastoz.

- Pusti me, nisam dobro. Ti meni samo odmažeš, nije mi dobro - pričala je Anđela.

- Pričali smo o ovome, prihvati činjenicu. Meni ovo ništa ne znači, zašto tebi znači? Meni znači tvoje raspoloženje. Da li možeš bar malo da se odupreš pritisku? Zašto imaš pik na nju? Mila, molim te - rekao je Gastoz.

- Neću da jedem, ustani i idi. Hoćeš odmah da pričamo? Evo nije problem pričaćemo sad - dodala je Anđela.

- Ajde da jedemo i pričaćemo punih stomaka. Nema šta da kažemo, samo da izdržimo. Nemoj da slušaš ljude, ja sam takav zaj*bant meni to ništa ne znači. Ja nijednu devojku ne gledam kao tebe, zašto nisi normalna? - govorio je Gastoz.

- Ne radi se o tome, nisam zadovoljna i mnogo sam tužna - rekla je Anđela.

- Prihvati činjenicu da si mi bitna, ali da ne možeš da me kontrolišeš - govorio je Gastoz.

- Ne prija mi da bude sa tobom u drugarskom odnosu. Ovo grljenje mi ne prija, ne odgovara mi i ne želim da me ljubiš. Možemo da imamo normalnu komunikaciju. Meni tvoj zagrljaj i dodir ne prija. Ja ili imam dečka ili nemam nikog, a tebe ne mogu da gledam kao drugara i nisam dobro zbog toga. Možemo da budemo okej i to je to. Ja sam zbog toga nezadovoljna - pričala je Anđela.

- Da li hoćeš da spavamo zajedno? - pitao je Gastoz.

- Imaš drugarice, pa spavaj sa njima i druži se. Ponašaš se bezobrazno, osećam se mizerno i jadno svaki put kad priđeš da me zagrliš i poljubiš. Ne želim sa tobom drugarski odnos. Ja sam tebi jasno rekla šta hoću. Ne mogu da budem sa tobom u drugarskom odnosu, ne mogu ovo i smara me - dodala je ona.

- Je l' se napališ? - pitao je Gastoz.

- Nenade, ovo neće da ti prođe. Meni ovo ne odgovara i ne prija, šta ti nije jasno? Kao što tebi nije prijalo u subotu tako ne prija meni sad. Osećam se nesrećno i moraš to da prihvatiš. Ja sam nesrećna, nije mi dobro - jecala je Đuričićeva.

- Koga lažeš? Ja tebe sad ljubim i ne valja, kad će da valja? Meni ne odgovara sa drugima da to radim - rekao je on.

- Ja mnogo vredim i neću da se zadovoljim ovim. Ti ne možeš više od ovoga, a ja ne mogu ovo. Znam koliko vredim, a ti tu vrednost očigledno ne vidiš. Možda neće neko videti ni tvoju vrednost sutra akd ti budeš želeo. Ne znam ni zašto plačem. Ne želim da se svađam sa tobom, nema snagu za to. Nećemo biti drugari, to neka ti bude jasno. Više nećeš da mi prilaziš. Normalno ćemo da komuniciramo, vreme da provodimo nećemo i ja se ne zadovoljavam da budem drugarica. Ja sam žena koja zaslužuje sve. Ne želim više da budem bedna - pričala je Anđela.

Autor: A. Nikolić