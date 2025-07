Prali su se i uvek će se prati: Matora žestoko isprozivala Anđela i Anitu, dokazala da ih i dalje nije prebolela! (VIDEO)

Odala se!

Jovana Tomić Matora naredna je imala prilike da pogleda svoje uspomene, a ona je počela da roni gorke suze kada je ugledala svoju pokojnu majku. Sada joj je voditelj Darko Tanasijević dao reč i tom prilikom otkrio kako se oseća.

- Teško mi je Darko jako zato što sam videla svoju majku. Nekako mi je čudno što me neće sačekati sada, treba da izađem i da me udari stvarnost. Mislila sam da će mi biti lakše ovde - rekla je Matora.

- Kako se sada osećaš kada pogledaš ove kadrove sa Sanjom? - upitao je Darko.

- Pa to je lepo sećanje, bila je to velika ljubav. Prošlost me sa Anitom ne zanima jer su se oni prali i praće se, a Dragana je moja budućnost i nikad se nisam spokojnije osećala nego u vezi s njom. Ima razumevanje i ponašanje od prvog dana za mene. Moram da kažem da je svadba bila prelepa i ne žalim nijednog svog trenutka - rekla je Matora.

- Kako se osetiš kada vidiš razvod i Anitu? - upitao je Darko.

- Pa šta mi se sve desilo u životu i dobra mi je psiha - rekla je Matora.

- Videli smo i Stefani koja ti je rekla da ti nikada neće udarati na neke stvari - rekao je Darko.

- Tako je pričala, ali videli smo šta je sve posle toga pričala - rekla je Matora.

- Ne bih da pričam i kvarim uspomene - rekla je Stefani.

- Utisak mi je ostavila veza između nje i Žane, voleo bih da nastave vezu najbolje - rekao je Munja.

- Sa Žanom nikada nisam bila i to je tako, a njih dvoje trebaju da budu meni zahvalni što su sada zajedno. Ironija života mi je što voli dečka Munju i spava sa Zolom, onda se smuva - rekla je Matora.

Autor: N.Panić