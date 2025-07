Sve ili ništa! Anđela po svaku cenu želi vezu sa Gastozom, on je ponovo ponizio i brutalnim rečima odbio POMIRENJE! (VIDEO)

Ne mogu da pronađu zajednički jezik!

Anđela Đuričić odlučila je da postavi nove uslove Nenadu Marinkoviću Gastozu i da sa njom ako hoće može da bude u vezi ili da nemaju nikakav bliži odnos.

- Nemam ništa specijalno da ti kažem - rekla je Anđela.

- Da te ne grlim i ne ljubim i da me hoćeš celoga? - pitao je Gastoz.

- Da - odgovorila je Anđela.

- Dobri su ti uslovi, ajde malo da se prošetamo - rekao je Gastoz.

- Ozbiljno - rekla je ona.

- Nema ništa od toga, ja ti nudim pristojnu ponudu. Ti si mene ljubila po vrati. Šta da radim? - dodao je Gastoz.

- Ja sam sve to radila, a od ponedeljka te nisam pipnula kad sam čula šta pričaš. Nisam dobro i to nije zaj*bancija - govorila je ona.

- Ajde molim te da budem lepo, dobro i da se grlimo - rekao je Gastoz.

- Ja ne mogu tako. Pričamo, dobri smo i pričamo u prolazu. Ja sa tobom ne mogu da budem drug i da mi kažeš da ćeš da vidiš vremenom. Hoću sve ili ništa, ako nemam sve neću ništa - pričala je Đuričićeva.

- Ajde samo slušaj mene i ja da biram - dodao je on.

- Da li moeš da prihvatiš da ne mogu? Sramota me je svaki put kad sednem pored tebe, danas me je bilo sramota da jedem sa tobom. Ja nisam Jordanka i ne mogu to da budem. Ja kad sednem pored tebe ne osećam da si mi drug, nego kao da sam Jordanka i to ne mogu. Ne znam šta ti tu tačno nije jasno? - pričala je Anđela.

- Mala, prestani da s*reš i slušaj malo mene. Ti laprdaš i ovo je smor, ništa se ne dešava. Smara me ta tvoja priča, slušaj mene i uživaj - dodao je Gastoz.

- Nesrećna sam - rekla je ona.

- Onda kad budeš srećna mi se javi. Je l' ti hoćeš mene celoga? Anđela, jade se pokreni i nemoj stalno neke frke. Daj bre, ženo, molim te. Ajde malo igram kako ja sviram, za promenu - nastavio je Gastoz.

- Da li si bolestan ili me namerno sprdaš? - pitala je ona.

- Ne, samo tražim idealan način da ovo preguramo i da nam bude lepo i lakše. Ja mogu onda da se iscimam i da nemamo nikakav kontakt. Ti bi prihvatila pre da nemamo odnos nego ovo. Šta ti je lakše? Evo, ispunjavam želje. Ajde da ovo prespava i nemoj da praviš brzoplete odluke. Evo šta god ti da kažeš, izvoli - rekao je Gastoz.

- Želim da me razumeš. Ti mene razumeš, ali hoćeš kako tebi odgovara. Kako je meni? Tebi je super, a kako je meni? - pitala je ona.

- Anđela Đuričić, biraj - dodao je on.

- Nije mi dobro, nezadovoljna sam. Nismo pričali i osećala sam se katastrofalno. Pričamo sad, a plačem još više jer se osećam mizerno i jadno. Ja smatram da ja zaslužujem sve od tebe i ovim se ne zadovoljavam. Znam koliko sam ti dala sebe. Ja razumem da ti misliš da si mi olakšao, ali je meni mnogo gore. Ja tebe nisam ostavila tek tako, ovo ne može da se poredi. Mi smo izašle iz veze od osam meseci, razvila sam velike emocije prema tebi - govorila je Anđela.

- Možeš slobodno da kažeš da si me zavolela jer nije tu voditelj, a ne da si razvila emocije prema meni - rekao je Gastoz.

- Ne znam koji problem imaš da ne razumeš neke stvari? Meni se plače 24 sata jer nisam dobro i sramota me je da sedim pored tebe, da jedem sa tobom i blam me je jer moram da nastupam sa tobom. Nije me od tebe blam, nego od sebe. Ja se ne osećam dobro, ja sam katastrofa živa. Ne mogu da kažem sve što mislim, pa mi je najbolje ovako da pričam. Tu smo još par dana, pa mi je najbolje da prećutim. Najviše bih volela, pošto drugog izbora nemamo, ne mogu ono što želiš i ne odgovara mi i navela sam svoje razloge, a ti ne želiš ono što ja hoću -

- Naš odnos je isti samo se ne ljubimo i ne spavamo zajedno - dodao je on.

- Mi u vezi nismo, šta da naglasim? Ne odgovara mi da ne budem u vezi i ne pronalazim se - poručila je ona.

- U vezi bi se pronašla? - pitao je Gastoz.

- Ja sam stvorena za ljubav - odgovorila je Đuričićeva.

- Izvoli biraj, otvoren sam za sve. Neću da imam nikakvu komunikaciju ovakvu, osim kad spremim klopu. Ti ćeš sad da se vratiš na nudle i samo izađi na probu u subotu. Evo ja ću to časkom da završim - rekao je Gastoz.

- Da li imaš osećaj za sram i da li znaš šta je to? Ti ne znaš šta je sramota, a ja za to imam osećaj - rekla je Anđela.

- Koje konkretno? Da te pitam za neke za koje stvarno treba da te bude sramota, a tebi je to kežual. E pa mila, evo da tebe ne bude sramota sve ću da ti rešim. Tebe je sramota da imamo dobar odnos, ćao i zdravo - odbrusio je on.

Eto, odmah kontra. Kako ti nije jasno? - pitala je Anđela.

- Jasno, voliš me i sramota te je da nismo u vezi. Čuo te je ceo svet - nastavio je Gastoz.

- Ne mogu, neke stvari moram da prećutim... Merim jako šta ću da kažem...

Autor: A. Nikolić