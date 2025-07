Rijaliti, kvizovi, serije, filmovi - nova programska šema uveliko se krčka u Pinkovoj kuhinji!

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović govorio je u Nacionalnom dnevniku o novoj programskoj šemi TV Pink. Naime, Mitrović je najpre čestitao Maji Marinković na učešću u Eliti 9, a ona je druga potvrđena učesnica nakon Aleksandre Nikolić.

- Majo, neka je sa srećom - poručio je Željko Mitrović Marinkovićevoj.

- Čast i zadovoljstvo mi je, verujem da će ova sezona pokidati. Velika mi je čast da ću biti učesnica Elite 9 i daću sve od sebe da pokidamo i da budemo maksimalno gledani - odgovorila je Maja.

- Poznato je već 40 učesnika Elite 9, a li neke od njih smo odlučili da prikažemo javno. Maja vidim da je srećna i zadovoljna - rekao je Mitrović i dodao:

- Mi uvek najavimo da će sezona biti vrhunska, ali ovo će stvarno biti spektakularno počev od Elite koja će imati mnogo tehnoloških inovacija, jednog robota humanoida kao učesnika, pored ovih živih i lepih ljudi. I naš robot je isto tako lep i zgodan i mislim da će biti veliko iznenađenje. Pored toga veliki ZOO park pravimo tamo, ali Elita je samo jedan od segmenata programa - kaže Željko i otkriva šta nas još očekuje na novoj programskoj šemi TV Pink.

- U ovoj sezoni ćemo imati velikih iznenađenja - Pinkove zvezde koje radimo sa maksimalnim kapacitetima. Mogu da otkrijem i jednog člana žirija koji će biti iznenađenje za sve, a to je Desingerica, tako da imamo i žiri koji je kombinovan, zato što je i sam projekat kombinovan u smislu muzike, tako da imamo i pop muziku i narodnu muziku i svi oni koji misle da pevaju ne treba da dobro pevaju, treba samo da misle da dobro pevaju... Mogu da se prijave svi oni od 14 do 114 godina. Namerno ovo kažem zato što sve tri populacije i sve muzike će biti uključene. Takođe, konačno na programu imamo i kviz koji smo dugo najavljivali, to je kviz ''Otpis''. Plus nekoliko serija, pre svega ''Nasleđe'' koja ide kao dnevni projekat, velika sapunica koja ima preko 200 epizoda i 40 premijernih domaćih filmova iz Apolon produkcije na šta smo posebno ponosni. Evo sada je čak šest filmova Apolon produkcije na festivalu u Vrnjačkoj Banji nominovano za nagrade - poručio je Mitrović.

Autor: M.K.