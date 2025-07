Anđela Đuričić se zakucala za samo DNO: Patetična priča za pomirenje nije prošla kod Gastoza, dobila ŠUT-KARTU za sva vremena! (VIDEO)

Doneo odluku da je odjavi jednom za svagda!

Nenad Marinković Gastoz pokušao je da se izbori za normalan odnos sa Anđelom Đuričić, ali kad mu je ponovo izljubomorisala na komunikaciju sa Sofijom Janičijević odlučio je da je otpiše za sve vremena.

- Možemo normalno da razgovaramo i ne želim da me ljubiš i grliš. Ne prija mi jer nije kako ja želim. Što se hrane tiče nije problem vi spremajte sebi, a ja ću sebi da uzmem šta mi treba. Sramota me je sebe jer sam dozvolila da prihvatim sitnice koje mi nudiš. Ja se ne zadovoljavam sitnicama i zato me je sramota da sedim sa tobom jer se ne osećam prijatno - rekla je Anđela.

- Pošteno, fer i korektno. Biće kako ti kažeš, zato bi bilo drugačije? Ti si pametna, zrela devojka i puna života, borbena. Šta god ti poželiš ja to radim. Nemamo komunikaciju i živimo kao stranci. Samo ne želim da se osećaš kao da se blamiraš. Imaćemo komunikaciju so, biber i koliko je sati, a kad pređe iz normalne u ekstrem ti mi nagovesti jer se ja možda previše opustim. Nemoj to da mi dozvoliš i da se blamiramo - govorio je Gastoz.

- Ja sam rekla jedino da ne želim da imamo fizički kontakt - rekla je ona.

- Fizički kontakt? Je l' si normalna? Mi tu da se ljubimo, sram da me bude. Ženo, u pravu si! Kraljice - besneo je Gastoz.

- Samo me poniavaš, tebe to loži - rekla je ona.

- Što li sam ja mislio da će da ti bude bolje ako imamo bolji odnos? Ja sam sebičan, meni to fali i nije me blam. Mene boli kad te ne vidim, kad ne pričamo, kad te ne vidim da se smeješ - pričao je on.

- Da li si se psećaš poniženo kad sam te svaki dan šikanirala i ponižavala, a tad nismo bili okej? Kako si se osećao? - pitala je Anđela.

- Poniženo, ali ja sam verovao da ću sa tobom da uđem u neki odnos. Ja sam tebi dopuštao, imao sam veliku toleranciju za tebe jer si polupana i dozvolio sam te da me upoznaš kroz to što te tolerišem. Mogla si da me p*šaš i s*reš, a kad si me upoznala onda si me zavolela. Moraš da razumeš da nismo raskinuli jer nemam emocije, ja baš zbog emocija ne mogu da pređem preko stvari za koje mislim da si me slagala. Ja to ne mogu da saznam dok ne izađem. Deluje mi da si mogla da mi kažeš ovde sve. Ja ne mogu da te oteram u k*rac jer želim ovde da budem sa tobom do kraja. Imali smo bes, izlazilo je iz mene, a sad sam voljan da imam sa tobom normalan i lep odnos, ja baš želim odnos koji je tebi blamantan. Želim da ti priđem, da te pogledam, da te nasmejem - pričao je Gastoz.

- Ne želiš sa trećem da pričaš o p*šenju? - pitala je ona.

- Ti si sa mnom upravo završila svaku komunikaciju - poručio je Gastoz i otišao.

