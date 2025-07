Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Anđelu Đuričić.

Da li je moguće da si rekla da ti je teže da se odrekneš gastozove kuhinje i hrane nego njega?

- To je naša fora. Šta god da se desi ja ću njemu oprostiti jer dobro kuva, a on meni jer imam dobro du*e. Da je tako ja ne bih izašla iz onog budžeta. On divno kuva, fenomenalan je u tome. To što sam rekla nema veze sa ovim, samo sa ovim što smo pričali nas dvoje. Posle kad smo trebali da jedemo, smo pričali o tome. Ja sam mu to rekla kao šalu. Nisam nailazila na takve partnere - rekla je Anđela.

- Kad već ne mogu u krevetu da se pokažem, daj bar ovako. Istina je kad ne volim da jede nudle. Devojka za sebe neće da učini užitak. Drago mi je što je boli stomak kad jede nudle. Nije poenta da se odvojimo, mrzimo, već da koliko toliko budemo dobri. Fali mi kao osoba ovde. Ne mogu da budem imun i da me boli du*e kad smo razdvojeni. Kad je drug ima velike razlike. Neke stvari bih prešao drugu, dok za devojku sam jako striktan

Na pretresu je plakala u sobi, a ti si došao kod nje i mnogo si kontradiktoran. Citiramo: "Budalo izdržimo, uskoro ćemo na našu šolju", da li je to sve stvar vašeg dogovora?

- Mislilo sam da ona sedne na njenu, a ja na moju. Mi nemamo našu šolju. Ne postoji nikakav dogovor. Jedino ne želim da budemo stranci. Želeo sam da je odvedem na sladoled. Ona tvrdi pazar kao da je teram da ide gola po kući. Ne znam šta to njoj pravi frku. Ne traje ovo milion godina, unormali se. Ja ne želim da se gledamo kroz nišan - rekao je Gastoz.

- Nacija je sluđena od kada je Anđela rekla da si je rekao da ćeš je ostaviti mesec dana pred kraj - rekao je Milan.

- Malo, malo pa se našališ tako, a onda kad razmislim ti me ostaviš. Ne želim poljupce i dodire. Ne prija mi. Meni je prelepo kad sam sa njim, ali nisam zadovoljna. Ne želim da se zadovoljavam sitnicama. Mislim da zaslužujem mnogo - rekla je Anđela.

- Hiljadu puta sam joj rekao da je smeće, ali sam imao razlog. Tako sam mislio u tom trenutku - rekao je Gastoz.

-Mnogo su veće moje potrebe. Ako ne mogu da se zadovoljim, neću onda ni poljupce i hranu. Kad nisam propala i ušla u onu rernu da se zapečem. Ne želim više - rekla je Anđela.

- Išla si kod Sofi Jordanka sinoć. On je pomazio i otišao - rekao je Milan.

- Imam pravo to da uradim. Drugarica Kačavenda koja pretpostvlja je rekla na sva zvona u radiju - skočio je Gastoz.

- Ispada da ja izmišljam i da mu pravim sra*e - rekla je Milena.

- Mogu da misle šta hoće. KO je izjavio to? - pitala je Anđela.

- Hoćeš da se smiriš? Tebi je bitno da ti niko ne kaže da si folirant. Što se brecaš na mene? Znaš da sam to pričao stalno. Tvoja za*ebancija se ispostavila da je istina, tako reci. Izneo sam ja. Treća stavr je bila ta. Nemoj da praviš famu jer je to ironija i sarkazam. Nisam ja Milan, Ivana ni Darko. Sve se desilo spontano, nisam ja zvao Pavla da kaže. Istina nije! - vikao je Gastoz.

- Ovo što radiš ovde je jeftina manipulacija za dete od tri godine. Od dana kada sam ušla ovde mislim isto. Tri godine kao da Anđela ima. Kao pokušavaš da izvučeš. Stvarnot i je jeftina manipulacija pogotovo Anđele. Ako je ona zaljubljena ili glupa, mi nismo - skočila je Matora.

- Jasno sam svima dala do znanja da ja želim da se pomirim, a on ne. Svima je jasno da sam želela da se pomirim sa njim. Da sam se ja pitala nikad ne bi raskinuli - rekla je Anđela.

- Sve se tehnički namestilo - rekao je Gastoz.

- Pošto si toliki manipulatr, misliš li da ćeš da budeš prvi? - pitao je Ivan.

- Naravno da ću da budem prvi, ovo je sve zbog love - rekao je Gastoz.

- Jesi li je ovako vratio u život? - pitao je Ivan.

- Pokušao sam. Je*i ga. Malo je emotivno polupana, živa je i zdrava. Ako krene od srtarta da ne laže svog partnera sve će biti okej - rekao je Gastoz.

- Samo si me unesrećio - ubacila se Anđela.

- Nisam vrana. Ovde neću biti vrana jer sam sa tobom krenuo iskreno. Sve znaš, nemojj on da te sad upali - branio se Gastoz.

Autor: A.Anđić