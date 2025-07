PUCA TIKVA?! Aneli saznala kako je Luka ishvalio Sandru na nominacijama Odabranih, pa ga ODUVALA OD SEBE (VIDEO)

Ne štede se!

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Jednom prilikom si rekla: "Ko se u mene zaljubi, jedva se odljubi", svi tvoji bivši su se oglašavali dok si ti bila u Eliti, to si bila u pravu - glasilo je pitanje.

- To jeste, svi bivši?! Baš im hvala. To je istina...Ne omađijam ih sigurno kao što govore, ne bajam im, mislim da me zavole stvarno. Posedujem kvalitete kao žena koliko god da me pokušavali ovde oskrnaviti i poniziti. Ne mislim da sam ja najlepša i najzgodnija, naravno da mislim to za sebe, ali pričam o kvalitetima koje stvarno posedujem. Pažljiva sam, kvalitetna žena, posvećena sam samo svom partneru, ne flertujem s drugima, ne zanima me niko osim mog muškarca. Ne volim sebe da hvalim, ali moram, jer me mnogi ovde omalovažavaju - rekla je Aneli.

Sledeće pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Nominacije u odabranima si započeo sa izlaganjem o Sandri i kako si očekivao da u teškim trenucima bude uz tebe i da ti donosi led i vida rane, nominovao Munju i rekao da si mu zamerio što ju je muvao, rekao joj nemoj da me vređaš kad ti je bilo lepo dok smo se ljubili, znaš li koliko ličiš na moju bivšu ženu, očekujem da ćemo nakon izlaska biti zajedno, još samo 20 dana, pitao ju jesi li lepši od njenog muža, gađao ju papirićima, hodao za njom i puhao joj u vrat…Druže zašto ne ustaneš i ne priznaš istinu? - glasilo je pitanje.

- Rekao je da da je bila u takvoj situaciji da bi ti donosio led i maramice, pa si tako očekivao od nje - rekla je Ana.

- Ja to rekao?! Ma nemam šta da pričam više, je*e mi se - rekao je Vujović.

- Je l' moguće da ti dok si sa mnom govoriš Sandri ovo - rekla je Aneli.

- Rekao si Sandri: "Umesto da si mi donela nešto hladno, ti me provociraš i konstantno me vređaš" - rekao je Dača.

- Ne mogu da se setim za sve ostalo, moguće da sam rekao u svađi, to je ironično, ali je nisam uhodio i puhao - rekao je Luka.

- M*š go*no jedno! - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić