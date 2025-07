Šok!

Sledeće pitanje bilo je za Boru Terzića Terzu.

- Možda nisi svestan, ali više si bio srećan s jednim poljupcem na blic sa Sofijom nego svi se*sovi s devojkama u kući - glasilo je pitanje.

- Žao mi je, danas sam u radiju rekao, da je neke devojke ovde uvrede s kojima sam bio. Ja sam bio s njom i pričao sam na zidiću, malo se iskulirala, krivo mi je što sam ispao jedan magarac ozbiljan - rekao je Terza.

- Nije bila ohlađena ona u tom trenutku, ona je bila šutnuta kao kanta - pitao je Milan.

- Ja sam bio sluđen, nisam bio dobar. Provlačim ja to da sam ispao loš prema njoj, ja sam tako osetio, opet je rekla da neću videti dete. Mnogo sam bio loše, bežao sam od nje, namerno sam bio s nekom devojkom da me ne bi povezivali s njom - rekao je Terza.

- Hajde da razjasnimo da se Gastoz ne bi bunio...Bili smo kod Drveta i sve smo pokušavali - rekla je Sofija, a Terza je prekinuo:

- Evo kako ovo izgleda, kao da se samo njemu pravda, nemam više šta da pričam - rekao je Terza.

- Ne znam što sam ja krpa, zato sam rekla da hoću da objasnim kako je ispalo to i da nisam krpa. Da, ostavio me je Terza, ja sam se zaljubila u njega, nisam nijednog trenutka. On mene kada gleda nekako posebno meni se sve to vrati, ne da bih bila sa njim u vezi, nego sve lepo što smo u vezi imali. Ja nemam mrlje, ja znam svoju prošlost, sve znam što je vezano za mene, jedino sam joj ja i rizik da se on zaljubi zato sam joj bila meta. Možda zato da ne osnujem ono što su oni osnovali i što bi imao bolju budućnost sa mnom - rekla je Sofija.

- Je l' moguće da ona ovo priča?! Najbolja budućnost je to što je ona trudna, a to što ne znaš da ceniš, to je tvoj problem. Zamisli šta priča - rekla je Anđela.

- Ona se posle se*sa Maje i Zvezdana, je*ala sa njim, a ja imam maksimalno poštovanje prema Terzi kao što ti nemaš prema Gastozu budaletino jedna - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić