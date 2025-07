Biljana Vujović bez ustručavanja odgovorila Grofici! Neće joj biti dobro kada ovo čuje!

Iako su Luka Vujović i Aneli Ahmić do pre samo par dana bili u žestokom sukobu kom se kraj nije nazirao, priča se promenila jutros nakon žurke.

Uprkos uvredama izrečenim sa obe strane u prethodnom periodu, strasti su se stišale, pa su nakon žurke pomirenje ozvančili vrelom akcijom ispod pokrivača.

Tim povodom jutros se oglasila Anelina majka koja nije imala reči hvale za pomirenje njene ćerke sa Lukom. Posebno je besnela zbog njegovoh izjava o samohranim majkama, a za svoju čerku rekla je da se "ponovo ponizila".

Nakon njenog oglašavanja, usledio je i brutalan odgovor Biljane Vujović - Lukine majke:

- Smatram da moj sin nije ponizio Aneli jer ja znam sta je tačno hteo da kaze kada je rekao da joj je kao i njemu zadnji voz za nešto ozbiljno. Tačnije za brak. Ako su njihove emocije prave, a ja ih ne dovodim u pitanje kao ostali onda se zna da biološki sat žene da se ostvari kao majka lagano otkucava. Luka želi da ima još jedno dete i ta rečenica se odnosila isključivo na majčinstvo. I to dete želi bas sa Aneli -rekla je Biljana, pa dodala:

- Dakle, u pravu je što se tiče samohranih majki je smešna insinuacija da treba samohrane majke da ga blokiraju ili sta vec da urade. On da tako misli prvo bi uvredio svoju majku, mene. Luka je dobar sin, dobar otac, brat, drug i najbolji partner. Zao mi je sto se Grofica u to neće uveriti ako ovako nastavi. Žao mi je i što do nje neće dopreti ove reči. Što se tiče Aneline poniznosti, ona je sve osim ponizna osoba. Ona kao i moj Luka samo voli. Da li je to greh ili je greh mešati se nekom u ljubav, a Grofica nije jedina. Ako ne podržavas ljubav, šta podrzavas? Mržnju?! Ako ne podrzavas dobro, šta onda podržavaš? Zlo?! Kamo sreće da sam ja bila malo ponizna, danas bi bila sa ocem moje dece i dedom mojih unuka i samim tim bi bili složni po pitanju mnogo toga pa i ovih dešavanja u rijalitiju -zaključila je Lukina majka.

Autor: M. V.