Ponela me popularnost i izgubio sam je: Gastoz i dan danas žali zbog raskida s ovom devojkom, Anđela menja boje poput semafora! (VIDEO)

Nije joj lako!

Takmičari ''Elite 8'' imali su prilike da pogledaju uspomene Nenada Marinkovića Gastoza, a voditelj Milan Milošević dao mu je reč kako bi otkrio kako se oseća nakon svega što je video.

- Ja sam zadržao suze i ne mogu da vratim vreme da više toga prođem i proživim s njom, ali tu sam da posavetujem sve ostale. Ispričao sam svima tužnu priču, a to je da mi je mama poslednju rečenicu rekla: ''Nemaš pet minuta za majku'', mislio sam da ću je čuti posle i nikada je više nisam čuo. Otkad je ona umrla, nikad nisam želeo da joj čujem glas ili gledam video već samo fotografiju - rekao je Gastoz.

- Videli smo i tvoje devojke bivše - rekao je Milan.

- Bila je još jedna i to je Marija, a ona mi je najbitnija u životu. Da sam imao malo strpljenja i da sam verovao u više to što radim, verovatno bih i dalje gruvao to i imao bih kevu i decu s Marijom. Nema šta, naša ljubav je bila iskrena, ali baš smo bili klinci. Mi smo pokušavali da se pomirimo, ali je meni ušla voda u uši i izgubio sam vrednu osobu. Zbog popularnosti sam zapostavio dve jako bitne žene u svom životu. Takav odnos ne znam da li će se ikad ponoviti - rekao je Gastoz.

- Vremenom si onda počeo da se ložiš na skandalozne veze - rekao je Milan.

- Tako je, pukao me gas i voleo sam adrenalin i sve brzo. Shvatio sam da me to više ne loži i to je to. Naida mi je najveća ljubav posle toga, a kada sam čuo da se ona pomirila s bivšim, smršao sam 14 kilograma. Bili smo nešto nesvakidašnje i jako, ali nismo mogli da se uhvatimo ni za glavu ni rep. Juče joj je bio rođendan - rekao je Gastoz.

- Kakav ti je osećaj bio kada si video Pavla? - upitao je Milan.

- Ništa, ovo smo bili u Grčkoj i blejali s nekim ljudima. Ja nemam mržnju prema njemu - rekao je Gastoz.

- Kako ti deluje odnos s Anđelom? - upitao je Milan.

- Fali mi još malo ljubavi na ovom klipu. Ona se malo igrala sa mnom, sada se ja igram s njom. Ovo se sve ovako dešava i koliko god se trudim da nađem zajednički jezik, ona je nadurena. Izlazim sigurno kao slobodan momak, nema tu šta - rekao je Gastoz.

- Super su Gastozove uspomene, baš su lepe. Gore uspomene, stvarno ludilo - rekla je Anđela ironično.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić