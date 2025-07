PUKAO MU FILM: Nova histerija Anđele Đuričić izbacila Gastoza iz takta, upalio brutalnu vređalicu! (VIDEO)

Pale teške reči!

Nenad Marinković Gastoz želeo je da vežba sa Anđelom Đuričić za "Elitoviziju", ali njoj nije bilo do toga jer je želela da ima slobodno vreme za spavanje i odmor, a na za to.

- Stavićemo ti punđu i spojićemo ti obrve, kao Frida - rekao je Gastoz.

- Neću da spajam obrve, to je ružno - dodao je on.

- Mora da bude malo nakaradno, to je maskembal. Izađi malo iz toga - pričao je on.

- Blam me je - rekla je Anđela.

- Moraš malo, neke narukvice, to je Meksiko. Ne treba da budeš elegantna - pričao je Gastoz.

- Šta mi sad tačno treba da vežbamo? - pitala je Anđela.

- Hoću da pređemo sve - rekao je on.

- Noćas nas čeka emisija i sve to do 20 do šest, ja ne znam da li ti to znaš. Sad je već sedam i to je sve preslatko da vežbamo, ali ja ću biti preumorna. Vredan mi je svaki minut koji mogu da se odmorim - pričala je Đuričićeva.

- Idi, nije sve kako si zamislila i negde treba da se iscimaš - dodao je Gastoz.

- Naravno da mi je vredan. Šta sad znači ovo? Rekli smo da vežbamo posle emisije -

- Idi, slobodna si i rešeno - poručio je on.

- Odustajem od nastupa, samo vas dvoje nastupate. Kad sam čekala 20 minuta sad idem da vežbam -

- Ja ne patim od amnezije, znam šta smo pričali pre 10 minuta. Dogovorili smo se sutra sam vežbanje i subota isto, sad ne možemo jer ustajemo u 10 i gubimo vreme i neko drugi je kriv. Sve razumem i idi da spavaš - besneo je Gastoz.

- Emisija je prošla pre 25 minuta, a ona se i dalje kupa. Da li sam ja kriva za to? - pitala je Anđela.

- Super, sledeću probu neću ja da ispoštujem. Anđela, idi spavaj - rekao je Gastoz.

- Ajde, odj*bi i mrš. Vožnja, odj*bi! Da li ti je jasno? Uzmi metlu i odleti, vožnja od mene - urlala je Anđela iz sveg glasa.

- Tebi lično kažem, slepice jedna. Samoživi idiote - besneo je on.

- Previše sam ti dala na značaju. Ajde mrš - poručila je Đuričićeva.

- Beži od ove budaletine - rekao je Gastoz Jordanki i poveo je na drugu stranu dvorišta.

- Samo nju možeš i da vučeš zato ćeš samo sa njom i da ostaneš dobar - rekla je Anđela.

Autor: A. Nikolić