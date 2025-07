Treba da joj se pokloni i ljubi noge: Lili urnisala Enu Čolić zbog uvreda na Zlatin račun, ovo sebi nije smela da dozvoli! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Joca Novinar i Stefan Milošević Panda ugostili su Lili Stevanović, Ujaka Ene Čolić i Milicu Dugalić. Njih troje su tom prilikom govorili o odnosu Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

- Mislim da je Zlata jedan veliki estradni umetnik i jako je ružno da Ena izgovori takve stvari za nju. Mene bi bili sramota da je takve stvari izgovorila za moju majku, a kamoli za takvog umetnika i zvezdu kao što je Zlata. Ona treba njoj da se pokloni, verovatno je i bila u restoranu u kom je pevala Zlata. Karma je k*čka i verovatno će joj se to sutra desiti sa sinom - rekla je Lili.

- Kad bi čovek znao gde će da padne, on bi seo. Njena zaljubljenost je dovela do velikih problema i činjenica je da je to radila zbog neke ljubavi. Ja ne traži opravdanje i u pravu ste. Uzvraćala je na njegove teške reči i prozivke - dodao je Enin ujak.

- Svi osuđujemo rečnik, ali takvi su svi unutra i to je strašno. Peja je u velikim problemima mene grlio i ja sam ga tešila - rekla je Milica Dugalić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić