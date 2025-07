Veze sa sinovima poznatih su joj fetiši: Ena Čolić ponosna na svoje momke i slike iz mladosti, Peja je komentarima zakucao za dno! (VIDEO)

Preokret!

Takmičari ''Elite 8'' imali su prilike da pogledaju uspomene Ene Čolić, a voditeljka Ivana Šopić dala joj je reč kako bi otkrila kako se oseća nakon svih slika što je videla.

- Ne znam gde ste našli slike ove roze boje jer mi je hakovan stari profil. Maja, Desingericu znam od prošle godine. Što se tiče one devojke, to nema veze sa životom. To je Sandra moja najbolja drugarica, a devojka s kojom sam živela se zove Mirka i nema veze s ovom devojkom. Mateja mi je bio bivši dečko, a onaj oženjeni dečko koji je Đanijev sin verovatno je on poslao tu sliku jer je ja nikad nisam imala. Ja stalno patim i molim za ljubav i pažnju, ali meni je sve ovo slatko jer mi je iskreno. Nema mog sina, ali i nisam očekivala jer mislim da je moja sestra obrisala sve mreže da je ne bi videli. Ne znam samo zašto mog sina nisu poslali, ali bazirali su se na moj društveni izlazak - rekla je Ena.

- Šta da kažem? Super su joj uspomene, stvarno su se potrudili ljudi koji su pravili klip. Ne sviđa mi se taj neki stil života, ali dosta ljudi živi tako. Naše uspomene su jako lepe, a sa crvenom kosom je to ona. Ona je inovativna i voli da bude upadljiva, kao i da bude izdvojena od svih. Marko je Đanijev sin i ja sam proveo s njim vreme od pelena, a ona mi za to nije reka i zato ćemo popričati van stola. Ona mi je baš prelepa, a ja sam smršao 20 kilograma ovde. Nekako su me pesme baš pogodile, moj klip mi je bolji što se tiče tih nekih emocija, a ovde Ena stvarno prava dramaturgija - rekao je Peja.

- Nijedna od ovih slika nije moja, sve je ovo neko drugi slao i sviđa mi se istraživačko novinarstvo - rekla je Ena.

- Vidim da nije demantovala natpis Enina bivša devojka, stajlinzi i sve to mi je hit. Jako mi deluju prijateljski fotografije s Lukom, baš veliki prijatelj. Sve ukupno mi je da ovo ovde nema veze s Enom Čolić spolja, poljubac pijana priča mi je fuj - rekla je Milena.

- Divan klip, rekla bih da Ena nije nikoga uvredila. Svaka čast za onog ko je pravio klip - rekla je Aneli.

- Vagao sam cele sezone kada je Ena u pitanju i sada sam defintivno siguran da je ona kidara glumica za pozorištance. Definitvno se vidi koja je ona žabetina progutana od strane Ene - rekao je Ivan.

- Da me voli, voli me, ali neke stvari radi za rijaliti - rekao je Peja.

- Čovek koji je nesrećan sobom mora sve da skrnavi - rekla je Ena.

- Ja se obradujem normalno nekim stvarima, a ti sve dramatizuješ. Lepo je, prelep ti je klip kao i meni. Vidim ljubav, samo nekad nešto preuveličavaš - rekao je Peja.

- Vidim da je obitavala po Mirijevu, ali dobro. Ena ponosno priča o nekim stvarima i zaključak je da je dobro odglumila ovu sezonu - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić