Totalno uništenje Ene Čolić: Gastoz je brutalnim prozivkama zabetonirao za dno, ona od blama propala u zemlju! (VIDEO)

Unakazio je!

Teodora Delić naredna je imala prilike da pogleda svoje uspomene sa mnogobrojnim momcima, a voditeljka Ivana Šopić joj je dala reč.

- Čekala sam da se završi klip, baš mi je bilo neprijatno. Ja nikada ne mogu da prihvatim da sam se poljbuila sa Terzom. On je mene krenuo da poljubi, ja sam se izmakla. Trebala sam da presečem igru s Terzom - rekla je Teodora.

- Taki, Gastoz? - upitala je Ivana.

- Taki je moja greška u koracima, pripisala bih to sebi i svojoj nezrelošću. Što se tiče Gastoza, mi smo se nešto čuli i zamolio me da snimi video za pesmu i to je to. Ja u prirodi jesam koketa i to je tako, ali Bebica me spasio nekih stvari - rekla je Teodora.

- Najveći strah mi je bio Gačić jer je bilo mnogo drugačije nego sve ovo ostalo. Ja je jesam sačuvao od mnogih stvari ovde i mislim da je to dobro za naš odnos - rekao je Bebica.

- Je l' će ti biti okej da se snima ovako za Gastozove pesme? - upitala je Ivana.

- Pa neće, možda sam i ja bio posesivan - rekao je Bebica.

- Ukoliko njen momak prihvata ove stvari, onda šta ćemo mi da komentarišemo. Ove sezone se ljudi vade na afekat i kad kažu jedni drugima da se vole. Niko ne može da ospori da su oni opstali već drugu godinu - rekao je Karić.

- Jedan veliki Gastoz kom se Teodora snima za promociju pesme se raspravlja s njenim dečkom teletabisom i onda shvatam da sam ja još veći čim se svađam s njim. Kad uđeš u Hilton iz raspale kolibe onda je svestan da jedeš g*vna da bi ostao s njom - rekao je Gastoz.

- Pre bih rekla da bi je ti lizao i jeo sve da bi bio s njom - rekla je Ena.

- S tobom nećemo da se bavimo jer sigurno jedan oženjeni mladić neće da se bavi tobom i šalje slike tebe kako se ljubite ili ste možda nešto više radili. Ja ti verovatno ne odgovaram jer moj ne ide u S nego u T, odnosno Turbo. Bebica nikad ovakvu ribu neće imati, a on i Ena nek se uhvate za rulke - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić