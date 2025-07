Ovo niste smeli da propustite!

Prethodne noći, voditeljka Ivana Šopić je ušla u Elitu zbog emisije "Uspomene".

Na samom početku emisije, puštene su uspomene Anđele Đuričić na kojima su takmičari a i sama Anđela mogli da vide momente koje su obeležili njeno učešće u Zadruzi i Eliti. Od ljubavi sa Matejom Matijevićem, druženju sa Filipom Carom i Mensurom Ajdarpašićem do veze sa Zvezdanom Slavićem a Anđela je tokom snimka sve vreme govorila kako ona ima i lepe uspomene ne samo to. U momentu kada su joj puštene ljubavne uspomene sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, Anđela ih nije ni gledala nego jo komentarisala uspomene sa Zvezdanom.

Anđela je nakon toga komentarisala svoje uspomene i sve vreme plakala:

- Očekivala sam da vidim svoje slike, ali nema veze. Znam koje su slike poslane u ''Zadrugu 5'', a moje uspomene su najgori kanal ikada. Izvučene su najgore situacije iz odnosa sa Matejom i Zvezdanom. Stavljene su najgore stvari koje su mogle, jedino što je lepo jeste odnos s njim. Što se tiče Pavla, videli ste sliku kako se ljubimo i pop*šio si ga. Očekivala sam da vidim nešto malo drugačije bar iz tog odnosa sa Matejom - rekla je Anđela.

Nakon toga su takmičari prokomentarisali Anđelino ponašanje te su većina njih rekli da ona i dalje voli Zvezdana Slavnića.

Usledile su uspomene Stefani Grujić. Njoj su puštene situacije iz Elite 7 od odnosa sa Lukom Majčicom, do odnosa sa Danijelom Dujkovićem Munjezom i Lazarom Čolićem, a na kraju i zbližavanje sa Jovanom Tomić Matorom.

Nakon snimka, Matora je rekla da se kaje što je bila sa Stefani u vezi, dok je Munja sve vreme branio.

Usledile su uspomene Ene Čolić na kojima su prikazane njene slike iz prošlosti, ali i veza sa Matejom bratom pevačice Breskvice i Jovanom Pejićem Pejom.

Usledili su komentari za Enine uspomene, a Peja je šokirao mnoge svojim izglaganjem :

- Ne znam gde ste našli slike ove roze boje jer mi je hakovan stari profil. Maja, Desingericu znam od prošle godine. Što se tiče one devojke, to nema veze sa životom. To je Sandra moja najbolja drugarica, a devojka s kojom sam živela se zove Mirka i nema veze s ovom devojkom. Mateja mi je bio bivši dečko, a onaj oženjeni dečko koji je Đanijev sin verovatno je on poslao tu sliku jer je ja nikad nisam imala. Ja stalno patim i molim za ljubav i pažnju, ali meni je sve ovo slatko jer mi je iskreno. Nema mog sina, ali i nisam očekivala jer mislim da je moja sestra obrisala sve mreže da je ne bi videli. Ne znam samo zašto mog sina nisu poslali, ali bazirali su se na moj društveni izlazak - rekla je Ena.

- Šta da kažem? Super su joj uspomene, stvarno su se potrudili ljudi koji su pravili klip. Ne sviđa mi se taj neki stil života, ali dosta ljudi živi tako. Naše uspomene su jako lepe, a sa crvenom kosom je to ona. Ona je inovativna i voli da bude upadljiva, kao i da bude izdvojena od svih. Marko je Đanijev sin i ja sam proveo s njim vreme od pelena, a ona mi za to nije reka i zato ćemo popričati van stola. Ona mi je baš prelepa, a ja sam smršao 20 kilograma ovde. Nekako su me pesme baš pogodile, moj klip mi je bolji što se tiče tih nekih emocija, a ovde Ena stvarno prava dramaturgija - rekao je Peja.

Usledile su uspomene Aleksandre Nikolić. Prvo su puštene njene slike iz privatnog života, kao i fotografija sa bivšim mužem Urošem.Posle toga su usledili ljubavni momenti sa Ivanom Marinkovićem i strastvene scene iz odnosa, ali i flert sa Matejom Matijevićem. Takođe je puštena i drama koja se desila kad se Milovan Minić uselio u Belu kuću, ali i još žešći okršaji koji su nastali kad je i njena majka Milosava postala deo "Elite".

Aleksandra nije krila sreću što je videla ćerku na uspomena, te je progovorila od odnosu sa bivšim suprugom.

Usledile su uspomene Mateje Matijevića na kojima su prikazani svi njegovi ljubavni odnosi, od Mine Vrbaški, preko Tare Simov, Ane Jovanović, Anđelom Đuričić, nakon čega su usledili emotivni klipovi njega i Aneli Ahmić i Sofi Tkačenko.

Mateja je nakon toga priznao da u glavi nije čist sa emocijama prema bivšoj devojci, te da zbog toga nije ozvaničio odnos sa Sofi.

Usledile su uspomene Luke Vujovića gde su prikazane njegove slike sa sinom i bišom suprugom, ali i odnos sa Aneli i Sandrom.

Aneli je zbog snimka Luke i Ene pobesnela jer sumnja da je bilo nešto između njih.

Usledile su upomene Danijela Dujkovićan Munjeza i njegovi ljubavni odnosi u Eliti.

On je nakon toga progovorio o njegovom odnosu sa Stefani te je priznao preko čega joj neće preći nikada.

Tokom uspomena Sofi Tkačenko, Anđela je videla kako Gastoz i ona pričaju te je promenila sve boje.

Nakon uspomena Stefana Korde, Ana Nikolić je otkrila da je sa njim završila i da ga koristi kao ličnog potrčka.

Dragana Stojančević je isplakala reku suza zbog uspomena sa porodicom, a tom prilikom su prikazane i njeneuspomene sa Matorom. Nakon toga su ona i Matora postale svesne šta ih čeka za par dana.

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja danas su se totalno raznežili kada su ugledali svoje uspomene, a čini se da ih je ljubav koju su videli u klipovima podstakla da svom odnosu daju još jednu šansu.

Autor: N.B.