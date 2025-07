Zaboravila bih Zadrugu 6: Anđela se pere od odnosa sa Zvezdanom, pa prozvala Gastoza da nema poštovanja prema njoj (VIDEO)

Šok!

Voditelji radio emisije, Dačo Virijević, Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić su ugostili Nenada Marinkovića Gastoza i Anđelu Đuričić.

Na samom početku razgovora Anđela je otkrila kako se oseća nakon uspomena:_

- Juče preko dana sam rekla da će biti više emotivnih momenata mene i Gastoza, ali nije bilo. Bilo je malo, i to mi fali. Nije bilo našeg ljubavnog klipa. ali me je pogodilo što je bilo onoga čega ne želim da se sećam - rekla je Anđela.

- Ja moram da kažem da njen klip nije bio loše, a da smo mi pravili klipove, bilo bi najbolje. Falile su naše sitacije, ali ono što je plakala nema smisla. Bilo mi je neprijatno da je neko drugi ljubi, ali dobro. - rekao je Gastoz.

- Moram da kažem da ja nikada nisam bila sa Pavlom, i to je jasno. Ostalo me ne zanima, sa Filipom sa dobra, i drago mi je što ga videla. - rekla je Anđela pa je Dača upitao Gastoza šta će raditi kada se bude video sa Pavlom:

- Ma gde znam, videćemo.

Anđela je nakon toga rekla kako se osećala kada je videla Gastozove slike sa bivšim devojkama:

- Nije mi bilo svejedno, ja sam se osetila kao rijaliti prolaznica - rekla je Anđela pa se osvrnula na njen odnos sa Gasozom i priče cimera da je ona i dalje voli Zvezdana:

- To nije istina, ja se kajem zbog Zadruge 5 i to me je povredilo. Kajem se zbog izbora zauzetog muškarca. .

- Mene je ohladilo to što je govorila stvari koje nisu tačne, što nije imala želju da joj pomognem, nego me je terala od sebe, žao mi je zbog toga, i žao mi je zbog njenih suza - govorio je Gastoz pa je dodao:

- Što se tiče Elitovizije, Anđela je sama govorila da se oseća kao višak, ja to nisam uradio, ona želi da bude višak u koreografiji mene Džordi i nje - rekoa je Gastoz.

- Ja se tako osećam - rekla je Anđela.

- Anđela prihvata ono što drugi kažu a ne ja. Ona prihvata vaše komentare a ne moje - dodao je Gastoz.

- Anđela šta bi najradije izbrisala iz uspomena? - upitala je Teodora.

- Zadrugu 6, a volela bih da mi se Gastoz desi opet - rekla je Anđela.

- Ponovio bih vezu sa Anđelom, a izbrisao bih sve loše momente sa njom - rekao je Gastoz.

Autor: N.B.