Pozvaću Milicu da razgovaramo: Terza spreman da se suoči sa bivšom, Sofija ga zakucala jednom rečenicom (VIDEO)

Šok!

Sofija Janićijević i Bora Terzić Terza su naredni gosti u radio emisiji, a Bora je progovorio o Milici Veličković:

- Katastrofa je šta sam sebi napravio i šta sam uradio. Video sam Barbaru i Milicu, jako mi je teško bilo. Ne znam kako sam uradio sve to što sam uradio, ali dobro - rekao je Terza.

- Mene ljudi osuđuju više nego njega, ne znam zbog čega. On je prevario ne ja, a smatram da bi on varao nilo koga, i Milicu i mene - rekla je Sofija.

- Ja da se nisam zaljubio ne bih uradio ovo što sam uradio. Kajem se i to je to - rekao je Terza.

- Ljudima smeta što ja nisam plakala, što si govore da sam ja fejk u odnosima. Se*em se svima u to šot pričaju. Ono što sam videla za Terzu i Milicu izgledalo mi je kao ljubav, nešto lepo, ali meni to tako nije predstavljeno,. Da sam je gledala prošlu sezonu, ne bi bilo ničega ovde, i ja bih se prestavila mnogo bolje. - rekla je Sofija.

- Terza koji je prvi korak koji ćeš napraviti nakon Elite:

- Prvo kada izađem idem da se vidim sa mojom porodicom, pa ću pozvati Milicu da porazgovaram o svemu i da vidim kako ćemo da rešimo sve i da se dogovorimo sve - rekao je Terza.

- Terza nikada bolju i kvalitetniju devojku neće imati od mene. - rekla je Sofija.

Autor: N.B.