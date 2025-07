Bez ustezanja, Milovanova majka iznosi detalje koji, kako tvrdi, nikada nisu bili poznati javnosti, i ističe da njihova porodica više ne može da ćuti.

Branka Minić, majka rijaliti učesnika Milovana, odlučila je da javno progovori nakon burnih dešavanja koja su potresla ne samo njihovu porodicu, već i širu javnost. U ekskluzivnoj izjavi za naš portal, Branka otkriva kako se porodica nosi sa Milovanovim izborima, optužujući njegovu partnerku Aleksandru da je manipulator koji ga je udaljio od najbližih.

- Mi smo porodica koja je oduvek živela uz narod i sa narodom, i tako ćemo nastaviti – bez obzira na bruku i sramotu koju smo doživeli od našeg sina Milovana. Nažalost, njemu očigledno više nije važno šta narod misli, niti kako se oseća njegova porodica -započela je Branka.

Zbog istine i poštovanja prema narodu, osećam potrebu da se obratim javno:

- Smatramo da je Aleksandra fatalna žena koja je od našeg Milovana napravila čoveka koji više nije onaj kojeg poznajemo – lažova i izvršioca njenih želja. Ona je uništila njegov brak i uspela da ga pretvori u ono najgore što muškarac može postati. Sve dobro što je učinio za nju i njeno dete ona je zgazila. Iskoristila je njegovu ljubav da bi ga navela da porekne sopstvene reči – iako i ona sama zna da je 90% onoga što je rekao o njoj bila istina -rekla je Branka..

- Za to postoje dokazi – i to ne samo od strane porodice, već i od Milovanovih sugrađana. Deo te istine čak je i sama Aleksandra ispričala drugim učesnicima rijalitija, uključujući Ivana, a publika je mogla sve to da vidi i čuje -dodala je ona.

- I ovaj put, Aleksandra je učinila sve da „opere“ sebe od svojih nedela. Veoma je vešta u manipulaciji muškarcima zarad lične koristi. Pominje „muža“ kojeg nikada nije imala – što je čak i sama Milisava izjavila, a što se moglo čuti i na Red TV. Po našim saznanjima, taj navodni muž izjavio je da je dete nastalo u alkoholisanom stanju i pod dejstvom raznih supstanci -nastavila je Branka.

- Aleksandra stalno ističe da joj je potreban muškarac koji će joj obezbediti sigurnost, krov nad glavom i lagodan život – što je i sama rekla kod Darka 7. jula, pred nominacije. Postavlja se pitanje: ako je, kako sama tvrdi, zaradila ogromne sume novca (spominjala je čak milion evra), zašto onda nije obezbedila krov nad glavom? Gde su te pare nestale? Potrošene su na provode, društvo i luksuz. Ušla je u „Elitu“ kako bi obezbedila život sebi i svom detetu, ali to nije ostvarila – jer je većinu novca izgubila na kazne i nepoštovanje pravila. Sada joj je Milovan poslednja slamka spasa. On treba da je učini srećnom, zaštićenom i materijalno obezbeđenom. Ali ako ne ispuni njena očekivanja, vrlo brzo će ga napustiti i potražiti novu žrtvu. Naš sin je trenutno „slep pored očiju“ – verovatno zbog ljubavi misli da je ona njegova sreća -dodala je Branka.

- Aleksandra želi da mu stavi povodac oko vrata i da igra kako ona svira. Mi verujemo da Milovan ima dovoljno godina i dostojanstva da to ne dozvoli. Po našem mišljenju, ta veza nema nikakvu budućnost. Ne želimo da mu rušimo sreću – neka je uzme za ruku i neka zajedno zasuku rukave i stvore svoj svet, svojim radom. Samo neka to bude što dalje od nas. Ali ako on uništava svoju sreću, zdravlje i porodicu – pre svega svoje dete, pa onda i nas – a misli da je to pravi put, neka ide. Mi ćemo kao porodica, nadam se, preboleti ovu sramotu zbog žene koja to ne zaslužuje.

- Mnogo puta je udario glavom o zid, ali uvek je radio kako je on hteo, ne slušajući nikoga. Želimo mu svu sreću ovog sveta – tamo negde, gde se, kako izgleda, ljubav meri brojem „obesenih komada“ koje uzimaš kad poželiš, ispunjavajući Aleksandrine želje -rekla je Branka.

- Možda će jednog dana shvatiti da je porodica svetinja i zakucati ponovo na njena vrata – samo da ne bude kasno. Milovan i Marijana su, kako tvrde, pronašli svoju sreću – samo ne znamo dokle će to trajati -nastavila je Branka.

- Četvorcu želimo sve najbolje i srećan put ka sreći -zaključila je Branka.

Autor: M. V.