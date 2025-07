Kako se već danima unazad po Beloj kući šuška o tome da li je Gruja dao Mimi crveni karton zbog ponašanja, mi smo odmah pozvali bivšeg učesnika "Elite 8" kako bi saznali šta se tu tačno dešava.

Nikola Grujić Gruja, pevač i bivši učesnik "Elite 8", nedavno je napustio imanje odlukom publike, a njegova devojka Milana Šarac Mimas i dalje se nalazi u Beloj kući, te se često komentariše priroda njenog odnosa sa njegovim drugom, Jovanom Pejićem Pejom.

Tokom današnje emisije "Pitanja gledalaca", učesnici su veoma burno reagovali na hipotezu o tome da je Gruja već udelio Mimi tzv. "crveni karton", jer je nedavno dao žuti, te su ga žestoko isprozivali, ali ni samoj Mimi nije bilo jasno, tačnije, ne razume, na osnovu čega joj je dao crveni karton jer ona, kako kaže, ništa ne radi. Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Grujom, koji je dao svoj sud i jasno mišljenje.

- Nije Mima dobila crveni karton, već sam objavio da je na dobrom putu da dobije crveni ako nastavi da se ponaša kao do sada, odnosno kao slobodna devojka. Nije imala stav zauzete devojke i to mi je užasno smetalo, ovih dana je to iskorigovala i zato (još uvek) nije dobila crveni karton od mene. Ja se samo nadam da će do kraja da me ispoštuje svojim ponašanjem i da ću želeti da je dočekam kad ispadne. Kada kažem da nije imala stav zauzete devojke, mislim na to da kada joj neko kaže bilo šta što sadrži direktnu ili indirektnu šek*ualnu konotaciju, ona nema adekvatnu reakciju i nema takav stav. Što se Peje i nje tiče, Peju ne krivim ni za šta, on me je ispoštovao kao prijatelj, ona je jedini krivac tu bila i ostala. On se skroz distancirao od nje a ona je ta koja je i nakon njegovog distanciranja nastavila da potencira razgovore s njim i svaku priliku koja joj se ukazala iskoristila da mu se obrati, nebitno za šta, jer ako znaš da tvom momku koji te napolju čeka i koji ti je veran smeta to onda prestaješ s komunikacijom iste sekunde a ne da ti nakon svih upozorenja nastavljaš dalje. On ju je čak iskulirao mnogo puta i nije joj dogovarao na pitanja. Opet ponavljam, nije se ona od njega distancirala (kako kaže) nego on od nje - rekao je Gruja, a onda je nastavio:

Ono što su joj danas ljudi rekli to joj takođe i ja najviše zameram a to je da ona umesto da brani svoju vezu i da joj je najbitnije kako se ja napolju osećam dok gledam i slušam neke stvari, njoj je preče da provocira Enu (kako ona kaže) ili da se pravda za neke gluposti koje uopšte nisu poenta celokupnog problema. Umesto da gleda da mene više ne povređuje njoj je fokus nešto drugo. Takođe me je mnogo povredilo što od kada sam izašao ni po jednoj njenoj reakciji nisam video da joj zaista nedostajem, to što ona priča da me voli i da joj nedostajem nije pokazala delima, već je ostalo samo na rečima, a mene reči ne zanimaju već isključivo dela. Tako da će njeno ponašanje u ovih par dana presuditi da li ću je čekati ili nastaviti dalje svoj život, bez nje.

Autor: Nikola Žugić