ANĐELA I DALJE GAJI EMOCIJE PREMA ZVEZDANU?! Svi bruje o njenoj reakciji na uspomene, a evo šta kaže bivši učesnik Elite (VIDEO)

Iskreni do koske!

Raško Mladenović i Tijana Dimitrijević, bivši učesnici "Elite" dali su svoj sud o ponašanju Anđele Đuričić dok su gledali uspomene.

- Mislim i da sadašnji momenat je uticao na to jer se ona ne oseća baš najbolje, kako u vezi, tako i u učešću. To evociranje uspomena koje ima iz pređašnjih učesnika ju je pogodilo. Mislim da je to trauma koje nije želela da se seti, mislim da tu nema nikakvih emocija - rekao je Raško.

- Moje mišljenje je da nije očekivala, jer se ona osramotila sa Zvezdanom i nije htela da se prikaže baš zbog Gastoza. Gastozu nije bilo nimalo prijatno - rekla je Tijana.

- Završetak klipa su bili snimci s Gastozom koji je bio lep - rekao je Panda.

Autor: Nikola Žugić