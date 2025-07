Anđela shvatila brutalnu istinu: Gastoz je iskoristio kao krpu, pa je ostavio na cedilu zarad rijalitija! (VIDEO)

Teško joj je!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- U kom momentu se Gastoz iživljavao na tebe? - pitao je Darko.

- Nisam mislila bukvalno. Meni smeta kad on tako povisi tom, kao da nema više razumevanja za mene. On odmah promeni boju glasa sa kojom priča, vidi se da je iz nervoze. To me uvede u pakao. Mogu sa nekim normalno da razgovaram kad on razgovara sa mnom mirno. Nema živaca i strpljenja za mene. Kao da preko volje radi ovo. Nisam ja adresa za iživljavanje. Ne volim kad krene da se dere na mene jer sam pitala određenu stvar - rekla je Anđela.

- Rekla si da je on iskompleksiram, a gledaoci su primetili da menjaš mišljenja na odnosu stavova ukućana. Oni su ti govorili nakon nekih klipova i da si krpa - rekao je Darko.

- Ja slušam to devet meseci. Sa njim ne bih ostala od prvog trenutka u vezi. Ostavila bih ga odmah, kad sam videla prvi klip koji mi nije odgovarao. Ja sam dobijala ovde ozbiljno negativna pitanja i priče iz spoljnog sveta, da sam se time vodila od prvog pitanja nikad ne bih ostala sa tim. Sada već kad ja hoću jedno, ne prija mi ono što on želi. Ne mogu da se nađem na istoj talasnoj dužini. Dobijem opet ono što ti je rekao ono u nedelju za poljubac u vrat, a onda me sam poljubi. Mislim da sam ja ta koja izvozana jer on jedno priča, a drugo radi. Svoje priče menja od pitanja novinara, a u nedelju kaže da mu ništa ne prija. On me zove iz kreveta da dođem, pa se čudi jer me nema pored njega, a pre toga kaže da mu ne prilazim - rekla je Anđela.

- Šta misliš kakav će vaš odnos biti? - pitao je Darko.

- Ne znam. Meni variraju emocije zbog toga šta on izjavi. Ja sve vidim i sve čujem. Gde sve imam oči, to niko nije svestan. Bitno je da se on setio da Sofi gleda u jednu tačku u diskoteci, ali eto. Jako sam pogubljena u svemu tome. Rekla bih mu svašta, a onda bih da u drugoj situaciji zagrlila. Vrlo je sve crno i belo, samo meni nije u glavi jasno, ali mora da postane. Ne želim više da se svađam sa njim, jako sam istrošena - rekla je Anđela.

- Rekla si da ne želiš nekome da budeš stanica u prolazu, ali bi to njemu bila. Da li si to malo naduvala? - pitao je Darko.

- Pa jesam, ja sam rijaliti veza i stanica u prolazu. Jesam. Bilo mi je teško da prihvatim, ali sam sad svesna da je to otišlo - rekla je Anđela.

- Što si bila onako besmna na njegovim uspomenama? - pitao je Darko.

- Bio mu je jako težak početak uspomena, nisam htela da komentarišem. Bilo je lepo dok smo se muvali, a sve ostalo smuti, pa prospi. Trebali smo mi takve uspomene da napravimo kao što je on pravio sa nekim drugim. Ne mogu više da vidim sebe pored nekoga ko je rekao da ne vidi ništa sa nas dvoje. Ohladio se. Kako da se vidim negde gde nisam poželjna. To su bili sve naši planovi, ali sam tad shavtila da je bilo devojaka sa kojim je bio iz rijaliti programa, pa je sa njima nastavljao, e tad sam shvatila da sam ja samo rijaliti - rekla je Anđela.

Autor: A.Anđić