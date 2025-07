Patetičarko, pokaži pravo lice: Gastoz nikad brutalnije udario na Kačavendu, pljušte teške prozivke u programu uživo! (VIDEO)

Puče prijateljstvo!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pokrenuo je temu o krahu druženja Milene Kačavenda i Nenada Marinkovića Gastoza, zbog čega je nastao ozbiljan haos i žestoko su zaratili.

- Znam da je Milena bila neraspoložena, ali mislim da nije trebala to da uradim. Ona se drži nekih kriterijuma i stavova, a onda je pogazila to i išla da zvoni na sva zvona za nešto što je pretpostavila. Ja nju doživljavam kao jedinku i vođu, a ne lika u masi. Nisam znao da ima te senzore da pretpostavlja stvari, u ovom slučaju pogrešne. Ja sam rekao da sam Sofi udario šljagu, a onda je ona videla kako sa - govorio je Gastoz.

- Ja nisam rekla da je Gastoz nu nagovorio da ode, nego kako sam ja videla. Znaš kako izgleda kad ona stoji po strani i plače i on nemna osećaj za to, a primeti da Sofi sedi zamišljena? Ona je meni na to rekla da sam dupljak, a ona sedi sa Anđelom. Što radiš to ako si prijatelj i podržavaš vezu? Zašto Gastoz nakon podele nije rekao šta je mislio, nego se ovde sa mnom sprdao preko Bebice i od mene zahtevao objašnjenje? On je sujetan. Kad sam se vratila iz radija ovaj mravojed mi je vređao majku i mene - rekla je Milena.

- Ona sad hoće da prebaci jer si joj opsovala majku iz besa i izvinila si joj se 20 puta. Ajde patetiko, pokaži pravo lice - vikao je Gastoz.

- Ovo je pravo mišljenje, samo da završi veliki Gastoz - rekla je Milena.

- Pa stvarno je ispao na kraju veliki kako vidim. Pišti vam u ušima kad veliki Gastoz priča - govorio je on.

Autor: A. Nikolić