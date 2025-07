Karambol zatresao Belu kuću!

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Stefana Karića kako bi u emisiji "Pitanja novinara" prokomentarisao odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Lakše mi je čekićem po glavi da me udariš. Što se tiče njih dvoje, ako svi vidimo loše postupke koje ima Gastoz ne smatram da je Anđela ništa manje inteligenta od nas. Ona da hoće da stopira neke stvari, nego joj sve ovo odgovara. Gastoz zna da odbrusi Mileni da je žrtva, a sigurno vidi da i Anšđela to isto radi. Ovo im oboma odgovara. Zna se koji je cilj, glavni su borbi za prvu nagradu i to je cilj. Meni je bilo dovoljno što je Gastoz rekao kako je zamišljao Anđelu i kakva mu devojka treba, a ne može to da napravi od nje. Imao je vremena i prilike da je upozna ovde i sad je kao nešto drugačije imao u glavu. Ja ne vidim da je Anđela takva i da je u tom fazonu. Možda se ona nama ovakva ovde predstavila, ali mislim da je pogrešio osobu sa kojom je u vezi. Treba mu Sofi i mislim da je ona ta osoba koju je večeras predsravio. Ona je vrcava, šašava, voli sve spontano, a Anđela voli da ima organizator u džepu. Mislim da nisu jedno za drugo i da je sve na silu u poslednje vreme. Oni su me demantovali u nekim situacijama. Gledali smo uspomene, dosta stvari nismo videli sa njima iako živimo zajendo i te lepe trenutke. Mi gradimo mišljenje po crnom stolu. Krvio mi je što sam stekao takvo mišljenje za crnim stolom jer ih van toga nisam ni sreo. Gastoz mi je potvrdio koliko žudi da mu Anđela pokaže pažnju. Pavle je bio kolateralna šteta i kap koja je prelila čašu da se fokusira na sebe i krene da živi svoj život. Njihovo trenutno ponašanje mi se ne sviđa. Anđela je ovde o Gastozu pričala negativno, on je bio fer i na njenoj strani, lepe stvari je pričao za nju. Sve se završilo, nisu dobri, reklame i kao idu da jedu - govorio je Karić.

- Meni se čini da ti ne pratiš. Rekla sam da imamo okej komunikaciju i da ne provodimo vreme zajedno - dobacila je Anđela.

- Nisam to video, jedva su se dogovorili da imaju probu. Sve je to na silu, danas si ga opljuvala sa sve Bebicom i Teodorom. Ja se slažem da se Anđela vodi pitanjima gledaoca, navođenjem voditelja. Gastoz je rekao u pušionici da je ona ljudsko smeće

- Tebi je to okej, vi ste braća koja se gotive - rekla je ona.

- Ti si jedna ozbiljna glumica. Drago mi je da to prolazi kod naroda. Videli smo koliko želiš da se opereš jer si plakala na uspomenama jer će to da podseti ostale ljude šta je ona radila - nastavio je Stefan.

- Jedini koji se pere ovde si ti, imao si najlepši klip, a najgore učešće si imao - nastavila je ona.

- Kako sam ja pošteđena, tako si i ti. Nećemo o tvojim klipovima, budi dama, pa progutaj. Svako ko pljuje ne nekulturan, neka bude dama i proguta - poručio je Stefan Karić.

- To je dečko koji ne vređa, običan ženomrzac - dodala je Đuričićeva.

- Vidim da ona više nema temperaturu i da je bolje. Ja sam njen antibiotik - pričao je Stefan.

- Muškarci su se verovatno ponašali prema njoj kao prema ološu, pa je zato ovakva. Izgleda da ću malo da ti skrešem to prvo mesto, pa ćeš morati i da platiš. Ja ću sigurno da je tužim jer ona lupeta gluposti - govorio je Stefan.

- Jedino je lupetao tvoj tata, a kad uzvratim ne odgovara velikim Karićima. J*be mi se šta ti misliš - rekla je ona.

- Verujem da ti se j*be jer nisi devet meseci. Morala si da se opereš, nisi mogla da se j*beš, pa znam da ti se j*be - nastavio je Karić.

- Isp*šio si Gastozu posle svih vređanja - dodala je ona.

- Kad ti nećeš moram ja. Mi ne pljujemo kao ti, mi gutamo. Ja sam mišljenje izneo za crnim stolom. Žao mi je Anđela, ali Gastoz neće videti klipove za moje stvari, kao što ću ja videti za tebe. Ona sad osvaja fanove i glasače preko mene. Ako ćeš biti bolji čovek jer si prvo mesto, drago mi je. Znamo i zašto Cara podržavaš, a njegovo mišljenje za Pavla smo čuli. Imam i ja pravo na mišljenje, pa si mi svašta rekla. Pokazala si sebe ko si i šta si, moraš kod tate na ozbiljno puškiranje trebaće ti četiri žestona - govorio je Karić.

- Nema para koje će da vrate da onoj devojci bude normalno lice i oko. Svi će da se operu, ali ti od onog nasilja nad ženom nikad nećeš - rekla je Anđela.

- Stefane, šta znači da će Anđela morati kod tate na puškiranje? - pitao je voditelj.

- Jer pokušava na sve moguće načine da se opere, a čuo sam da joj tata ima perionicu - rekao je Stefan.

- Kako komentarišeš Anđelinu reakciju na uspomene? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ti si jednoj devojci uništio lice i pokušava da se opere. Pričaj o nasilju, a ne o pranju. Nema vremena koje će vratiti traumu koju si joj naneo. Ja sam videla fotografije, ne mogu to sama sebi da uradim - govorila je Anđela.

- Vratila bih se na to kad je Gastoz rekao da je smeće, a ona tad nije reagovala nego tek kad je Milan došao i to rekao, a onda se upalila. Greota je da neka devojka bude toliko negativan i nesrećna - govorio je Stefan.

- Možda me je neki ološ poput tebe unesrećio - rekla je ona.

- Ona je sa momkom bila srećna i bila je sa njim posle rijalitija. Navikli smo na laži i neiskrenost Anđelinu - nastavio je Karić.

- Rekao si da je Anđela ozbiljna glumica, u kom žanru se najbolje snalazi? - pitao je Darko Tanasijević.

- Cele godine je ovo bila p*rnodrama, dramturgija jedna ozbiljna - rekao je on.

- Kako je ona p*rno ovde? - pitao je Gastoz.

- Svake godine je to bila. Ona se predstavlja da je bila nedostižna, a u svakoj sezoni je imala momka. O s*ksu se pričalo cele sezone da li ga ima ili nema, to je za mene p*rno, a dramaturgija je jer kaže da neće da ga ima. To je tvoja tragedija (Gastozova) - govorio je Stefan.

- Imam pravo da mislim da je on mislio na moju porodičnu tragediju - dobacila je Anđela.

- Da li je njena gluma izvaljena ili ljudi i dalje ne shvataju? - pitao je Darko Tanasijević.

- Videćemo na kraju da li jeste ili nije. Ima ona svoju podršku i ljude koji su uz nju šta god da je ona uradila - govorio je Stefan.

- Ako ti imaš podršku posle svega svaki ološ iz ove kuće onda zaslužuje podršku - rekla je Anđela.

- Je l' si završila? - pitao je Stefan.

- Ne. Da li si ti? - pitala je Anđela.

- Ja kad budem završio ti ćeš progutati. Mnoge sam odveo do prvog mesta, pa ću i nju - rekao je Karić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić