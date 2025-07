Namerno su poslali... Ena pokušala da se opere od poljupca sa Đanijevim sinom, ima novu teoriju o Pejinoj porodici! (VIDEO)

Šokantno!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Enom Čolić o njenom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Ena po pričama tvog bivšeg dečka najveći si folirant u kući, a šta je on kad kaže da ga ne interesuješ i da ništa ne oseća, a onda se onako rasplače sve što smo videli u uspomenama? - pitao je Darko.

- Doneli smo odluku da nećemo biti zajedno, ali ne mora da znači da ne može da se ožalosti. Mislim da to nema veze sa tim što nećemo da budemo zajedno sa tim što se rasplakao. Ja sam mu rekla da je glupander i da će videti napolju da ga mnogo volim, a mislim da je to došlo ranije jer su pušteni momenti. Mislim da je imao priliku da vidi da sam ga stvarno volela, a da nam je odnos pukao zbog glupavih stvari i uticaja ljudi ovde - pričala je ona.

- Da li on vodi unutrašnju borbu sa tim šta želi i oseća, a sa druge strane šta ne bi trebalo? - pitao je voditelj.

- Tako je mesecima unazad. On je zamerao da sam ja drugačija osoba za stolom, ali i on je. Mislim da se Peja više ne bori ni za nas, a ni za sobom. On je svestan da osećam nešto prema njemu, a isto tako nisam ni ja mala da ne vidim njegove emocije, samo kod njega više radi razum, a ja u sve idem srcem i zato sam polupana. Ja sam ovde transparentna sa svojim osećanjima prema njemu, ne mogu da zamislim da me neko drugi dodirne i ostavljam prostor da se on predomisli i da se javi, a ja sam tu - govorila je Ena Čolić.

- Mnogi se pitaju kome dokazuješ da si volela Peju i koliko, rekla si posle uspomena da se nadaš da su to videli. On je posle toga objasnio da si teatralna i glumica, da se fejk raduješ albumu za slike - dodao je Darko Tanasijević.

- Meni su ovde svi likovi omiljeni i omraženi likovi iz crtaća, takav je moj svet. To možda jeste teatralno, ali ja sam takva. On je na uspomenama tumačio samo moju ljubav prema njemu. Postoji situacija iz izolacije to sam se setila na početku i skakala sam i vrištala, bacala se na krevet jer me je hvalio na nominacijama. Ja sam takva inače - pričala je Čolićeva.

- Ena, koliko je trajala tvoja veza sa Markom Trajkovićem, Đanijevim sinom? - pitao je Darko.

- Nije trajala, nismo bili u vezi. Mi smo izlazili non stop. Ja ako sam izlazila tri puta i on je sa mnom. On je imao simpatije prema meni, bio je zaljubljen u mene, ali mi je bilo glupo da kažem jer je oženjen. Ja nisam volela u to vreme toliko mlađe i tek sam bila raskinula vezu od tri godine. Ovaj poljubac na blic na foru me je poljubio. Nikad nisam bila sa njim u vezi, nikad se nije ponovilo i nastavili smo da se družimo. Čestitala sam mu rođenje deteta i posle toga se nismo čuli - govorila je Ena Čolić.

- Zbog čega smatraš da je namerno dostavio fotografije i da si ti trofej kojim on hoće da se pohvali? - pitao je voditelj.

- Ja nikad nisam posedovala tu fotografiju u svom telefonu. Šta bi se on hvalio svojoj ženi da me je ljubio? Mislim da je poslao Peji jer zna da njegova porodica nije za mene. Moja pretpostavka je da su namerno poslali da bi Peja shvatio neke stvari i da bi se napravio razor između nas. Mi se nismo ljubili, nego poljubili na blic, a posle toga smo nastavili da se družimo - pravdala se Ena.

