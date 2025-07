Ovo nikako niste smeli da propustite!

Petak je, kao što znate, rezervisan za emisiju ''Pitanja novinara''. Darko Tanasijević, pripadnik sedme sile i predstavnik portala Pink.rs, kao i prestavnik RED portala, Jovan Ilić - Joca novinar, tokom noći su izazvali lavinu emocija u učesnicima, zbog brojnih tema koje su podegli. Voditeljka Ana Radulović, bila je njihov domaćin u studiju, kao i obično.

Darko Tanasijević podigao je Anđelu Đuričić kako bi joj postavio par pitanja.

- Pratili smo uspomene sa Ivanom. Zbog čega ti je u celom haosu opet bio kriv Gastoz koji je ustao da te smiri i ohrabri?

- Nije način da ustaneš da vrištiš i da se dereš. Samo je drugačije kad su drugi ljudi u pitanju, ima drugačiji pristup. Samo me još više razludi sa tim. Imala sam izliv emocija, nije mi prijalo što me ubeđuje u drugačije od onoga što ja mislim i osećam - rekla je Anđela.

- Možda je vikao da bi došla do tebe - rekao je Darko.

- Da li si svesna da si me napušila, pa sam timpovodom počeo da se derem? - pitao je Gastoz.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- U subotu si promenila ploču nakon što si čula kakva očekivanja je imao od tebe i sa si se pomirio da si posvetila pažnju. Pozvala si ga na kafu, da se družite i sklopili ste dogovor da budete dobri i tako si prihvatila. Šta se promenilo, pa si shvatila da to nećeš i ne možeš? - pitao je Darko.

- Istina je da sam prišla i imala najbolju nameru, ali ne mogu da lažem sebe i njega. Ne osećam se dobro kad smo dobri i kad provodimo vreme. Ja tad nisam dobro i ne mogu. Ne mogu da provodim vreme sa tim dečkom, imam neke drugačije emocije. Videla sam da nema ništa od toga, da mi da malo za šta se ja uhvatim. Mi kad se posvađamo on dođe i kaže da sam se trudila još dva dana da bismo ušli u vezu, ja ponovo pokušam i onda ništa - govorila je Anđela.

- Niko nikad joj nije rekao da se potrudi dva dana, nego je ona krenula da se trudi otkako je saznala da bismo stupili u vezu kad bismo se zbližili i da je ništa za spolja ne bih pomirio. Ja sam samo ispričao kako sam video iz svog ugla kako treba da se odvija, ali nisu, nego su počele da se odvijaju kad sam rekao da nema nazad - dodao je Gastoz.

- Da li više treba da imaš razumevanja za Gastozova afekta stanja jer ti njega znaš da uvrediš i svašta kažeš, a kad on tebi kaže nešto što ima manju vrednost uhvatoš se za to i ne prelaziš, a on ti nađe način da pređe preko svega - dodao je Darko Tanasijević.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Đuričić, te je ona iskazala tvrdnju, da se Nenad Marinković Gastoz poigravao njenim emocijama.

- U kom momentu se Gastoz iživljavao na tebe? - pitao je Darko.

- Nisam mislila bukvalno. Meni smeta kad on tako povisi tom, kao da nema više razumevanja za mene. On odmah promeni boju glasa sa kojom priča, vidi se da je iz nervoze. To me uvede u pakao. Mogu sa nekim normalno da razgovaram kad on razgovara sa mnom mirno. Nema živaca i strpljenja za mene. Kao da preko volje radi ovo. Nisam ja adresa za iživljavanje. Ne volim kad krene da se dere na mene jer sam pitala određenu stvar - rekla je Anđela.

- Rekla si da je on iskompleksiram, a gledaoci su primetili da menjaš mišljenja na odnosu stavova ukućana. Oni su ti govorili nakon nekih klipova i da si krpa - rekao je Darko.

- Ja slušam to devet meseci. Sa njim ne bih ostala od prvog trenutka u vezi. Ostavila bih ga odmah, kad sam videla prvi klip koji mi nije odgovarao. Ja sam dobijala ovde ozbiljno negativna pitanja i priče iz spoljnog sveta, da sam se time vodila od prvog pitanja nikad ne bih ostala sa tim. Sada već kad ja hoću jedno, ne prija mi ono što on želi. Ne mogu da se nađem na istoj talasnoj dužini. Dobijem opet ono što ti je rekao ono u nedelju za poljubac u vrat, a onda me sam poljubi. Mislim da sam ja ta koja izvozana jer on jedno priča, a drugo radi. Svoje priče menja od pitanja novinara, a u nedelju kaže da mu ništa ne prija. On me zove iz kreveta da dođem, pa se čudi jer me nema pored njega, a pre toga kaže da mu ne prilazim - rekla je Anđela.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Đuričić u emisiji "Pitanja novinara" o njenom trenutnom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji je jako turbulentan.

- Da li si svoju vrednost u njegovim očima umanjila nepoverenjem koje si produbila prećutkivanjem i izvratnjem istine o Pavlu? - pitao je voditelj.

- Možda on tako da tumači i verovatno jesam. Ja samo smatram kad je ljubav da je drugačije. Ja znam kako volim i koliko. Ne moraju svi isto da vole, samo ne mislim da je ovakva situacija i nešto što se nije desilo presudno. Sve je palo u vodu, a ja sam to stvarno mislila i ja nisam dovoljno vredna za njega da bi sa mnom šetao svuda po svetu i to prihvatam - rekla je Anđela.

Nakon što je Darko završio razgovor sa Anđelom pozvao je Gastoza koji je prvo prokomentarisao sve što je ona ispričala i otkrio zašto joj nakon sinoćnog emotivnog sloma nije prišao.

- Ona je jedna urbana legenda i ona će biti sinonim za sve sezone za derle od 27 godina i da nije kod kuće, da neće niko da joj titra kao mama i tata i kad bude shvatila da se planeta okretala pre i posle nje možda će da odraste i promeni neke stvari u životu i pogleda na svet, pa možda bude jači i bolji čovek. Ovi njeni odgovori su blam blamova i ja ne vidim ovo što ona priča. Ovo kako ja nemam osećaj za nju, da se nerviram na prvu i da se derem na nju. Ne znam kome pokušava da me sroza, a možda me samo i vidi takvim očima. Ona kaže kako ja zbog čaše menjam ton, je l' neko gleda naše probe? Anđela jadna koja je samo htela da ide u polje jagoda nije mogla jer sam bio tamo sa metlom... Ma ajde bre druže - besneo je Gastoz.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Nenadom Marinkoviće Gastozom o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Da li ti je nakon Anđelinog ponašanja na njenim uspomenama jasno da je Zvezdana najviše volela i da ga nije prebolela?

- Mislim da su to budalaštine. To je neka tragedija u njenom životu. Nisam čuo da se nečeg lepo prisećala. Nema ja takav osećaj. Njen izraz lica nisam mogao da vidim, ali objasnila je i ona. Ne mogu da tvrdim u njeno ime, ali deset meseci slušam priče u negativnom kontekstu. Ne znam što bi se sad setila prelepih emocija - rekao je Gastoz.

- Koji je tvoj zaključak iz koji razloga je plakla? - pitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom turbulentnom odnosu sa Anđelom Đuričić.

- Rekao si više puta da sa Anđelom želiš da budeš u prijateljskom odnosu, zbog čega to nije moguće? Ona je prvo to prihvatila, a sad je priznala da to ne može da izvede. Kako gledaš ti na to? - pitao je voditelj.

- U subotu je bilo lepo, utorak smo pričali, grlili se, njiuškali se u krevetu i kad sam otišao promenila se cela priča. Isušili smo limun veze, ostao je limun prijateljstva i vidim da ni iz njega više nemamo šta da izvučemo. Ona misli da je tako najbolje, ja ne, ali poštujem nju jer kaže da joj je tako bolje i da više plače kad je sa mnom. Zadržao sam pravo da joj kuvam i tu sam srećan. To nam je jedini način da joj pošaljem ljubav kako god to zvučalo - rekao je Gastoz.

- Zbog kojih njenih postupaka si sumnjičav kad su njene emocije u pitanju? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja sam se malo žalio jer sam verovao da će nešto da se promeni i da neće trčati da se sprema za krevet, ali je sve po starom. Žalio sam se, zamerio i ništa se nije promenilo. To je to - govorio je Gastoz.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Rekao si da je Anđela toliko samoživa d apostaje ljudsko smeće, šta si time hteo da kažeš? - pitao je Darko.

- Toliko je samoživa i sebična da u tom trenutku ispada smeće, ne gleda ljude oko sebe. Ne gleda i ne misli na druge. Njoj je bitno da ona bude zadovoljena. Ma ko je šiša, šta će da mi uradi - rekao je Gastoz.

- Ti si neme šišao devet meseci - rekla je Anđela.

- Ja sam tebe prešišao. Ti možeš to da promeniš da ne mislim da si samoživa - rekao je Gastoz.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pokrenuo je temu o krahu druženja Milene Kačavenda i Nenada Marinkovića Gastoza, zbog čega je nastao ozbiljan haos i žestoko su zaratili.

- Znam da je Milena bila neraspoložena, ali mislim da nije trebala to da uradim. Ona se drži nekih kriterijuma i stavova, a onda je pogazila to i išla da zvoni na sva zvona za nešto što je pretpostavila. Ja nju doživljavam kao jedinku i vođu, a ne lika u masi. Nisam znao da ima te senzore da pretpostavlja stvari, u ovom slučaju pogrešne. Ja sam rekao da sam Sofi udario šljagu, a onda je ona videla kako sa - govorio je Gastoz.

- Ja nisam rekla da je Gastoz nu nagovorio da ode, nego kako sam ja videla. Znaš kako izgleda kad ona stoji po strani i plače i on nemna osećaj za to, a primeti da Sofi sedi zamišljena? Ona je meni na to rekla da sam dupljak, a ona sedi sa Anđelom. Što radiš to ako si prijatelj i podržavaš vezu? Zašto Gastoz nakon podele nije rekao šta je mislio, nego se ovde sa mnom sprdao preko Bebice i od mene zahtevao objašnjenje? On je sujetan. Kad sam se vratila iz radija ovaj mravojed mi je vređao majku i mene - rekla je Milena.

- Ona sad hoće da prebaci jer si joj opsovala majku iz besa i izvinila si joj se 20 puta. Ajde patetiko, pokaži pravo lice - vikao je Gastoz.

Nenad Marinković Gastoz i Milena Kačavenda nastavili su da se raspravljaju i za vreme reklama ispred Bele kuće.

- Šta si rekao kad si slušao to što mi je rekla? - pitala je Milena.

- Da se zaustavi, a kad ste počeli da jedete g*vna da vas gazi. Milena, ja pričam sa tobom, ona skače i ti slušašp nju. Ona je sad tvoja sfera, a ja sam tvoja sfera - govorio je Gastoz.

- Ti sad govoriš da ja glumim žrtvu, čega? - pitala je Kačavenda.

- Žrtvu njenog psovanje tvoje majke, a ja sam pet puta čuo da ti se izvinila - nastavio je on.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Milenom Kačavednom o njenom sukobu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Jordankom Denčić.

- Da dovršim ovu priču. On dobacuje meni i govori da sam ja Džordina žrtva. Kad je ona krenula da vređa Sandru i mene, on je vidno iznerviran govorio: "Gazi Džordi, kad hoće one u superfinale, ideš i ti". Izvinjenja ne primam. Ispada da on podržava da ona meni je*e mrtvu mamu. Oboje su bili iznervirani i ispalo je to. Kakva je to priča? Veze sa morgom nema. Sada meni govori ovo. Nisam se ja sa njom družila jer je Gastoz. Gotivim ga zbig toga kako sam ga procenila. Kad nisam prvo mesto, mogu da budem i 48. Možda on samo brani Džordi. Imam pravo da mislim i ja da Sofi ima puno pravo da misli da se sviđa Gastozu. Anđela plače celu noć, a kao iz zezanja stavlja oči na ruke Gastozu. On ne može da podržava to - rekla je Milena.

- Žrtvo - rekla je Jordanka.

- Ja žrtva nisam. Ja ničija žrtva nisam. Evo pet ljudi, reč nismo rekle u pušioni - rekla je Milena.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Stefana Karića kako bi u emisiji "Pitanja novinara" prokomentarisao odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Lakše mi je čekićem po glavi da me udariš. Što se tiče njih dvoje, ako svi vidimo loše postupke koje ima Gastoz ne smatram da je Anđela ništa manje inteligenta od nas. Ona da hoće da stopira neke stvari, nego joj sve ovo odgovara. Gastoz zna da odbrusi Mileni da je žrtva, a sigurno vidi da i Anšđela to isto radi. Ovo im oboma odgovara. Zna se koji je cilj, glavni su borbi za prvu nagradu i to je cilj. Meni je bilo dovoljno što je Gastoz rekao kako je zamišljao Anđelu i kakva mu devojka treba, a ne može to da napravi od nje. Imao je vremena i prilike da je upozna ovde i sad je kao nešto drugačije imao u glavu. Ja ne vidim da je Anđela takva i da je u tom fazonu. Možda se ona nama ovakva ovde predstavila, ali mislim da je pogrešio osobu sa kojom je u vezi. Treba mu Sofi i mislim da je ona ta osoba koju je večeras predsravio. Ona je vrcava, šašava, voli sve spontano, a Anđela voli da ima organizator u džepu. Mislim da nisu jedno za drugo i da je sve na silu u poslednje vreme. Oni su me demantovali u nekim situacijama. Gledali smo uspomene, dosta stvari nismo videli sa njima iako živimo zajendo i te lepe trenutke. Mi gradimo mišljenje po crnom stolu. Krvio mi je što sam stekao takvo mišljenje za crnim stolom jer ih van toga nisam ni sreo. Gastoz mi je potvrdio koliko žudi da mu Anđela pokaže pažnju. Pavle je bio kolateralna šteta i kap koja je prelila čašu da se fokusira na sebe i krene da živi svoj život. Njihovo trenutno ponašanje mi se ne sviđa. Anđela je ovde o Gastozu pričala negativno, on je bio fer i na njenoj strani, lepe stvari je pričao za nju. Sve se završilo, nisu dobri, reklame i kao idu da jedu - govorio je Karić.

- Meni se čini da ti ne pratiš. Rekla sam da imamo okej komunikaciju i da ne provodimo vreme zajedno - dobacila je Anđela.

- Nisam to video, jedva su se dogovorili da imaju probu. Sve je to na silu, danas si ga opljuvala sa sve Bebicom i Teodorom. Ja se slažem da se Anđela vodi pitanjima gledaoca, navođenjem voditelja. Gastoz je rekao u pušionici da je ona ljudsko smeće - dodao je Karić.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom sukobu sa Stefanom Karićem.

- Gospodin. Samo ovde može da bude gospodin i da nametne lažni autoritet. Samo je on ovde gospodin deset meseci. Ponovo gazim svoje stavove jer sam zaljubljena, od mene smo sve to videli. Samo se pereš. Nije mi žao, foliranti ovako prođu - rekla je Anđela.

- Zauvek ćeš ostati nasilnica prema ženama - rekao je Karić.

- Ja sam ušla u vezu jer sam zavolela i zaljubila se - rekla je Anđela.

- Ena, šta se zbiva sad? - pitao je Darko.

Nenad Marinković Gastoz besneo je zbog haosa koji je imao sa Enom Čolić, a kad se ona vratila u Belu kuću nastavili su da se žestoko prozivaju.

- Mama kombina koja se j*be sa drugarima kao fliper ko kad može i ko je kad dostupan. Ja da patetišem na pokojnu majku, ja ovo ne mogu da verujem. Je l' sam ja njoj rekao sa je narkomančina ili ona meni? Najjači su mi ti što glumataju - rekao je Gastoz.

- On mene komentariše kao majku, a svojoj se nije posvetio. Meni se moj sin javlja na telefon - rekla je Ena.

- Ena, sve se da ispraviti, ti to najbolje znaš. Imamo cevčicu, ispravićemo sve. Šah-mat, bebo - dodao je Gastoz.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Da li je tebi i Luki danas 5 meseci? - pitao je Darko.

- Da. Slavimo, danas smo tako odlučili - rekla je Aneli.

- Šta se danas desilo pa je ispao onakav haos? - pitao je Darko.

- Iznerviralo me što kad sam rekla Sandri da voli matorce i da je sponzoruša, pa ja on skočio i mislio da aludiram na njegovu majku - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem i sukobima koje imaju svakog dana.

- Da li si svesna da on ima prema tebi mnogo strpljenja i tolerancije? Vidi se da je besan i da se bori sam sa sobom, a ti si ga marširala - pitao je Darko.

- Setim se nekih stvari koje je radio ovde i to mi provudi bes. Ja sam jako osetljiva. Bitno je da odemo posle rijalitija zajedno, da li u hotel ili aprtman, a mi ćemo da odlučimo. Ja sam čitav život podstanar sa svojim partnerima, zašto bih očekivala da Luka ima nešto? Ja njega nikad nisam pitala ni koji auto vozi. Oni mene hoće da predstave sponzorušom i njega da skrnave da nema ništa i da mi ne znači jer je on kuvar. Ja verujem da je on bio kuvar jer vidim kako pravi hranu, ali ja sam njega zvolela. Ja sam svesna da pogrešim prema Luki i zato se brzo pomirimo - govorila je Aneli.

- Aneli, na koji način Luka brani Sandru? - pitao je voditelj.

- Evo pričaj ti, ja sam osuđena i tebi sve ide u korist. Sva tvoja dela su se zaboravila. Ja imam osećaj da on želi da komunicira sa Kačavendom - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Da li gubiš strpljenje i živce kad je Aneli u pitanju? - pitao je Darko.

- Ne gubim. Imam sve više i više strpljenja. Već smo korak do slobode, ali se slažem da će biti napolju sve drugačije. Mislim da ona nekad nesvesno iskali na meni. Ne slažem se da ne zna razlog azšto je nervozna. Mislim da su je pogodile fotografije sa Norom i scene sa Janjušem i moj klip sa testom. Bila je tužna i utučena. Imam to neko razumevanje. Iskali se na meni. Imao sam nameru da lepo popričamo - rekao je Luka.

- Zbog čega ti stalno drobi i prigovara? - pitao je Darko.

- Ima tu neku bojaznost po izlasku. U glavi joj je da sam rekao da nećemo biti zajedno kad izađemo. Ima nervozu zbog toga. U glavi su joj moje rečenice koje sam u afektu rekao. Suludo je da neću sa njom porazgovarati dan ili dva o svemu - rekao je Luka.

Tokom emisije "Pitanja novinara" takmičari su komentarisali odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditelj Darko Tanasijević pozvao je i Milenu Kačavendu da iznese svoje mišljenje, a ona je ispred kamere stala u bademantilu, sa raščupanom kosom i razmazanom šminkom i rekla da se pojavila kao Aneli.

- Meni je veoma drago što ja nisam primetila kakav je ona tip žene. Meni muž nije napravio dete na afteru, a to je muž pričao za tebe - rekla je Sandra.

- Ponavljaš Milenine reči, to je jedino što imaš da mi kažeš. Videli ste da moja Nora nije nastala na afteru, nego sam živela sa njim - govorio je Aneli.

- Šta si čula da je moj muž rekao za mene? - pitala je Sandra.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Lepim Mićom o svađi Aneli Ahmić i Milene Kačavende.

- Šta se ovde zbilo? - pitao je Darko.

- Ja njoj uvek kažem iskreno. Ovde vidim takvu mržnju prema Aneli da je to katastrofa. Kačavenda je poludela - rekao je Mića.

- Ti si mrzitelj Anđele i Gastoza. Mazio si Sandru i grickao Bajin kikiriki, a sad ka*a od mornara. Ne može da bude žrtva - rekla je Kačavenda.

- Ovo Aneli sve dolazi kao da je naručila - rekoa je Mića.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Enom Čolić o njenom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Ena po pričama tvog bivšeg dečka najveći si folirant u kući, a šta je on kad kaže da ga ne interesuješ i da ništa ne oseća, a onda se onako rasplače sve što smo videli u uspomenama? - pitao je Darko.

- Doneli smo odluku da nećemo biti zajedno, ali ne mora da znači da ne može da se ožalosti. Mislim da to nema veze sa tim što nećemo da budemo zajedno sa tim što se rasplakao. Ja sam mu rekla da je glupander i da će videti napolju da ga mnogo volim, a mislim da je to došlo ranije jer su pušteni momenti. Mislim da je imao priliku da vidi da sam ga stvarno volela, a da nam je odnos pukao zbog glupavih stvari i uticaja ljudi ovde - pričala je ona.

- Da li on vodi unutrašnju borbu sa tim šta želi i oseća, a sa druge strane šta ne bi trebalo? - pitao je voditelj.

- Tako je mesecima unazad. On je zamerao da sam ja drugačija osoba za stolom, ali i on je. Mislim da se Peja više ne bori ni za nas, a ni za sobom. On je svestan da osećam nešto prema njemu, a isto tako nisam ni ja mala da ne vidim njegove emocije, samo kod njega više radi razum, a ja u sve idem srcem i zato sam polupana. Ja sam ovde transparentna sa svojim osećanjima prema njemu, ne mogu da zamislim da me neko drugi dodirne i ostavljam prostor da se on predomisli i da se javi, a ja sam tu - govorila je Ena Čolić.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Rekao si da ne možeš da gledaš uspomene jer ne možeš da pređeš preko nekih stvari. Koje su to stvari?

- Ona je od mene tražila više puta crveno stanje. Zamerao sam joj mnogo puta neke stvari. Kažu da imam kompleks, ali ko normalan to može?! Imam razum da naš odnos nikad neće biti zdrav odnos. Uvek ćemo se nadovezivati an tu priču. Više puta smo pustili da emocije preovladaju našim odnosom. Mislila je da neću stati.Ne mora da znači da ako vas neko voli da je dobar za vas - rekao je Peja.

- Napolju nema pitanja gledalaca -rekla je Ena.

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević pozvao je Nenada Marinkovića Gastoza da prokomentariše izjave Ene Čolić o njenom odnosu sa Markom Trajkovićem, sina popularnog pevača Đanija.

- Kako komentarišeš zbivanje između Ene i Peje i saznanje da se ljubila sa Đanijevim sinom? - pitao je voditelj.

- Govori mi da će da završi kod Damira Handanovića i da će da izbaci novi album. Sram je bilo, ona sad spušta momka sa kojim je imala minut, a diči se kako ju je muvao Raf Kamora. Ona je jedna izvljena motka, živi kao sirena. Zapala joj je sličica za zub, nikako da se istopi i misli da je sirena. Ona kaže da je momenat, a ona gleda u kameru. Baš će oženjeni čovek da se bavi njom. Njena pretpostavka da je neko to poslala Zoranu Pejiću - govorio je Gastoz.

- Ja to nisam nikad rekla! Stojim iza toga da je niko nije imao osim Marka i hteli su da naprave razor između Jovana i mene - rekla je Ena.

- Rekla si da je njegov drug slikao, a da se to desilo morali biste da date telefon, a malopre si rekla da je na kvarno. On je tebe na kvarno poljubio i posle osam godina poslao, šta da uvali k*rac Peji? Čovek je oženjen i normalan - umešao se Ivan.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Milenom Kačavednom o Eni Čolić.

- Da li smatraš da je Peja tipovan kad si saznala da je bila sa Đanijevim sinom i Breskvičnim bratom? - pitao je Darko.

- Od onog dana kad je komentarisala moju porodicu, od tada smo u sukobu. Peja je prokomentarisao kako je skinula neke fore od Aneli. Sigrunim korakom pokušava da uradi jednu te istu stvari. Ne mislim da je tipovala, ali nema emocije kakve priča da ima. Ono sa klipova mi deluje da je neka ciciban varijanta. Njene fotke mi govore da je Gastoz prećutao određe stvari. Imam pravo da verujem da je upravu - rekla je Milena.

- Ona nikada sa mnom nije bio u klubu, bili smo sam na burgerima - rekla je Ena.

- Ljubi te tvoj narko*ančina. Ispravićemo sve napolju - rekao je Gastoz.

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestoke svađe između Aleksandre Nikolić i Milovana Minića zbog njegovog prisnog odnosa sa Sandrom Obradović, koji se njoj nikako ne dopada.

- U kojoj meri ti radi ljubomora kad si izgorela jer je Milovan prvo ponudio jaja Sandri? - pitao je voditelj.

- Nisam ljubomorna, nego mi je bilo krivo jer je prvo napravio njoj, a onda meni. Ja se svaki dan iznerviram. U nekim situacijama je on previše slobodan. On je takav, ali ne znam dokle više? Ja jesam liberalna, ali kad pustim da bude slobodniji od uzme zdravo za gotovo. Ja ne volim te s*ksualne konotacije sa ženama. On je napolju to bio promenio. Ne volim masne fore, imam svoje principe i granice - govorila je Aleksandra.

- Pre neki dan si za stolom rekla da ćeš da izj*beš Peju, a jaja su problem. Ne mogu da verujem šta ti pričaš - rekao je Milovan.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Ivanom Marinkovićem kako bi prokomentarisao odnos Aleksandre Nikolić i Milovana Minića.

- Nije vreme ni mesto. Kad osetim pokušaj prevare digne mi se kosa na glavi. Dva mnipulatroa koji su hteli da obmanu naciju. Ona govori da su joj sitnice najbitnije u životu. Ako je bitnije što je nekome ispekao jaja nego što je*e bivši muž njegovu ženu - počeo je Ivan.

- M*š klošaru jedan! - vikala je Aleks.

- Mi ovde raspravljamo o pojedinim vezama i njihovim aktuelnim problemima, a sada dolazim da raspravljamo o kulenu, jajima i kobaji,a zboravljamo da je ona primila drugu kobaju. Zaboravljamo o pištoljima, o sestrama ku*vama, da je šrmkala, dr*ala, krkala. Ja sam na početku rijalitija rekao da bi se Uroš i ja slagali. Na kraju ispada da sam toliko bezazlen manipulator. Prevarili su jedno drugog. od srca im želim da nastave u ovom smeru. Kad čujem Aleksandru ja, pa ja... - pričao je Ivan.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Sofiju Janićijević kako bi sa njom razgovorao.

- Šta si videla u Terzinim uspomenama i kakav ti je utisak posle istih - upitao je Darko.

- Sve što smo prošli i ono što sam trebala da vidim i da znam. Malo me je zatekla situacije jer sam iz Terzine priče drugačije videla i drugačije mi je bilo predstavljeno, a ne samo od Terze, nego i ukućana. Tu sam se malo zapitala da li me je slagao Terza i da li nije bio iskren prema meni... Onda sam razmišljala da smo se zaljubili, on se pogubio i kao da nije znao šta ima spolja. Ja nikog nisam prevarila i ne znam kako se boriti sa tim, on verovatno zna - govorila je Sofija.

- Buniš se kad ljudi kod tebe vide odsustvo empatije - dodao je Darko Tanasijević.

- Ne bunim se, nego ko god misli da sam zbog rijalitija ušla sa Terzom u odnos da ta osoba nije normalna. Ko bi sebi dozvolio ovakav pečat da nije iskreno? Videla sam u njemu nešto što zaista nisam imala. Prevelika pažnja, sve, toliko mi se približio da sam samo njega videla u kući. Ja sa njega pogled nisam skidala i to mi se nikad u životu nisam osetila. Ovo nije bilo normalno, neka fantazija i bio mi je centar svega - dodala je Sofija.

Jovan Ilić - Joca Novinar u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Stefani Grujić o njenom odnosu sa Munjezom i Matorom.

-Zbog čega te tačno jutro Munja pedalirao? - pitao je Joca.

- Nema veze sa tim Maotora, verovatno mu je tako došao. Luk je bio u pitanju, a pre toga su bile uspomene, pa moje ponašanje. Ja sam malo veći blam zbog mojih prethodnih postupaka - rekla je Stefani.

- Koje ozbiljne razgovore ćete vodite? - pitao ej Joca.

- Za Kostu, svi planovi za spolja. Kad će, kako će viđati dete... Ne deluje mi da ćemo biti zajedno. Za Kostu će biti sve onako kao kad smo se dogovorili na početku. Ja sam svesna svog postupka, a on mi svaki dan spominje šta sam ja i ako uradila. To je najbitnije, ovo ostalo šta je tu je. Ima pravo da se ponaša kako hoće. Ja sam tu da sipravim stavri koje sam za*rala. Najveće svađe nastaju jer on meni prebacuje non stop moj postupak. Ja sam svesna postupka i svega toga. Ne treba svaki dan da mi priča o tome - rekla je Stefani.

Danijel Dujković i Stefani Grujić su nakon emisije upali u žestok sukob, pola ukućana je skočilo da reaguje.

- Kad si lagala? Kad te mama podržava ili ne? -skočio je Munja.

- Ja ovo svaki dan trpim - rekla e Stefani.

- M*š bre! U život si mi se usrala. Dete razmišljaj - rekao je Munja.

- Ti opet je*eš majku. Je l' ti vidiš Terza? Budi realan - molila je Stefani.

Nenadu Marinkoviću Gastozu preselo je da gleda kako se Danijel Dujković Munjez ponaša prema Stefani Grujić, pa mu je nakon njihove žestoke svađe očitao lekciju.

- Stariji si od nje 10 godina, imaš dete sa njom, kako ti više ne dosadi da je j*beš kao vola? Ona je majka tvog deteta, ispravi njene greške kao što ona ispravlja tvoje. Ajde bre više - govorio je Gastoz.

Stefani Grujić sedela je u pušioni sa Kristinom Buđevac kada su povele temu o Danijelu Dujkoviću Munjezu, kada su podgrejale sumnje da ima mesta ponovnoj trudnoći.

- On će opet ući ovde. Ne čudi me zašto si odlučila da mu ne javiš. Ti si opet popila tabletu za dan posle sad! Šta bi radila da je nisi popila i da ti se opet desilo? - pitala je Kristina.

- Sje*ala sam svoj život. Ima puno stavri koje me muči... Ko će da popije kafu sa mnom posle ovoga? - pitala je Stefani.

- Niko ti se ne smeje. Ko je tebi to rekao? Ti se ni sa kim ne svađaš osim sa njim. Ti se sa Matorom svađaš zbog njega. Prićaš ono što njemu odgovara kako ne bi došlo do ovoga - rekla je Stefani.

