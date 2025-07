Podigle sve na noge!

Sofija Janićijević i Sandra Obradović imale su prve priliku da nastupaju na poslednjoj Elitovitiji. Tema je maskenbal, a shodno tome one su za ovu priliku izabrale pesmu koju u originalu izvode Emina Jahović i Milica Todorović ''Limunada''.

Sandra i Sofija odabrale su upečatljive šarene kombinacije, a svi prisutni odmah su počeli da pevaju i plešu zajedno sa Sandrom i Sofijom, koje su razgalile sve.

Kako je izgledao njihov nastup pogledajte u nastavku.

Nakon što su završile svoj nastup, reč je odmah dobio stručni žiri, te su čule njihovo mišljenje.

- Ovaj put neću biti ironična. Sofija, prelepa si, zgodna, pogledaj kako izgledaš! Ti dominiraš, ja tebe baš gotivim, stvarno te gotivim, volim taj tvoj stav. Ne volim folirante, ti to nisi. Znaš kako, kada osuđuju i komentarišu mnogo gore, a napolju samo ko nije žurio na voz. Sandra, lutkice, ne znamo se, ali izgledaš savršeno. Ja ne znam zašto su ove žene u kući ljubomorne, ne znam da li je to od loše plastične hirurgije ili od zlobe. Imaš velike pozdrave od Baje, Lukinog tate, došlo je do fabričke greške, pogrešno su mu nabajali, ne znam da li su upleteni lavovi kao Asminu - rekla je Maja.

- Neću da vas kritikujem, lepe ste, to je bitno. Može to bolje, izdržite još malo - rekla je Tijana.

- Vas dve ste suptilne, kada kažete, kažete malo, ali dovoljno. Slične ste mi, mislim da si se ti Sofija izvukla i dosta sebe oprala, nije uspela ljubav, ali mislim da to i nije bila neka ljubav - rekla je Bojana.

- Obe ste prelepe, jeste nastup bio malo dosadan, ta pesma jeste lagana, a vas dve ste se zbunile. Sofija, ko sam ja da ti pričam šta si trebala?! Najlakše je osuđivati i pričati šta bi trebalo da se uradi. Svi mi, naravno da ne želimo da pravimo greške, ali ne možemo da odupremo osećanjima. Ja sam naučila iz svojih grešaka da ne treba nikada da osuđujem - rekla je Luna.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.