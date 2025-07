Gde si, kumo? Matora i Dragana zasijale u NARODNOJ NOŠNJI, Maja ne krije sreću zbog njih dve, a onda je Luna sve IZNENADILA KOMENTAROM (VIDEO)

Podigle publiku na noge!

Naredne su na spektakularnu binu ''Elitovizije'' izlašle Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević, koje su izabrale pesmu ''Vozi me na Pale'', koju izvodi u originalu Goci Bend.

Njih dve su se pojavaile na sceni u narodnoj nošnji i sve vreme su igrale i veselile se. Matora je u jednom momentu čak i svirala frulu dok je Dragana igrala oko nje, te su zajedno igrale kolo.

Nakon što su završile svoj nastup, usledili su komentari žirija.

- De si kumo moja, ja tebe volim - rekla je Maja.

- Mnogo nam fališ - rekla je Matora.

- Bravo za nastupe, Matora je uvek profesionalna. Bravo - rekla je Maja.

- Jovana je i večeras pokazala da je sve u energiji, kada neko ima harizmu, ta osoba pokida, ona je dokaz da je najveći muškarac - rekla je Bojana.

- Matora, moraš da smršaš, ti možeš šta hoćeš. Najbolja si u ovome, ja bih pre slušala njih dve nego Goci bend. Super ste, uživala sam - rekla je Tijana,

- Moram da kažem, ja znam da se Matora od prve sezone, ona se uvek trudi, voli to, ima tu harizmu, to se ne nauči, sa tim se rodi. Dragana jeste stidivljija, ali mi zato i idu zajedno, to je plus i minus, ja sam uvek za ljubav. - rekla je Luna.

