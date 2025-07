LJUBAV ODIŠE ŠIMANOVCIMA! Ena i Peja raznežili sve pesmom Flamingosa, Maja i Čolićeva ZAKOPALE RATNE SEKIRE: To nije moje mišljenje... (VIDEO)

Emocije na sve strane!

Naredni nastup na večarašnjoj Elitoviziji bio je od Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, koji su za ovu priliu izabrali emotivnu numeru ''Ljubav'', koja pripada grupi ''Flamingosi''.

Ena i Peja rešili su da se za ovaj nastup obuku slično, tačnije odabrali su roze tonove, s obzirom na to da je boja ljubavi roze boja. Njih dvoje sve vreme su igrali i pevali, a studiom je obasjavala ljubavna energija.

Nakon što su završili svoj nastup, usledili su komentari stručnog žirija.

- Moram za početak da pohvalim autfit, što se stajlinga tiče desetka. Mene samo zanima jedna stvar, prošla Elitovizija, nisam ništa rekla loše, ne znam zbog čega si Ena rekla, ja o tvojoj porodici mislim sve najlepše, zbog čega si imala potrebu da kažeš: "Ko bi Maju vodio kući" - rekla je Maja.

- Nisam to rekla ja, to je rekao Gastoz, ja sam to ponovila Anđeli. To nije moj stav, ja sam to ponovila Anđeli jer je to njen dečko rekao - rekla je Ena.

- Ti i ja se poznajemo, dosta godina se nismo ni videle. Bilo mi je krivo i sada sam baš komentarisala, gledam u kom smeru da idem, gledam da krenem sa ljudske strane - rekla je Maja.

- To nije moje mišljenje o tebi, nego sam joj rekla da se ne brine ako već tako njen dečko priča o tebi - rekla je Ena.

- Sada si ti to demantovala, meni je drago. Ja uvek pokušavam da krenem sa ljudske strane, znam koliko škartova ima (Aneli). Peja mi je super, mnogo su mi lep par, jako je lepo odgojen, njegova porodica je divna - rekla je Marinkovićeva.

- Neverovatno si harizmatična Ena, obožavam da te slušam, uvek imaš šta da kažeš. Sada si me nekako iznenadila da nemaš samopouzdanje, a ti si po meni žena koja treba da ima najviše samopouzdanja u kući. Meni je Peja presladak, stvarno si kao med. Pored toga što volim tvoju porodicu, posebno tvog tatu, to mi je omiljeni kolega. Koliko vas dvoje možete da opstanete?! Nisam sigurna, vas dvoje ste raziličiti, Peja je ludo zaljubljen u Enu, da se plaši Ene, u to sam sigurna - rekla je Bojana.

- Ona je ovde pokazala da je verna, da je imala jednog dečka, mislim da imamo neslaganja najviše u nekim svađama - rekao je Peja.

- Vi ste meni najslađi par u kući. Jako poštujem tvoju majku, ali šta je problem?! Ja vidim ljubav i ljudi je vide, ali meni nije jasno šta je problem - rekla je Luna.

- Sve je problem, baš je sve problem. Pokazali smo da kada smo izašli ovde imamo tremu, ja kažem nešto što ne mislim pa je ponizim, pa se posvađamo za tim crnim stolom - rekao je Peja.

- Ja mislim da je prostor problem, previše pritiska - rekla je Ena.

- Ja sam izgubio 20 kilograma, sve što sam napolju, što sam radan. Nešto drugo mi je u fokusu, utiče dosta svega toga - rekao je Peja.

