Naredni nastup na večerašnjoj Elitoviziji bio je od Nenada Marinkovića Gastoza, Anđeče Đuričić i Jordanke Denčić. Oni su za ovu priliku izabrali pesmu ''Tequilla'', koju izvodi Instrumental.

Gastoz i Džordi istupili su na scenu glumeći dva pijanca, dok je Anđela glumila čistačicu u kafani, te su tako svojim nastupom oduševili mnoge, s obzirom da im je gluma bila na zavidnom nivou.

Nakon njihovg nastupa, usledio je komentar žirija.

- Meni je ovo bilo fantastično, izgledali ste mi kao umetnici, sve vreme sam pratila grimasu, skroz sam vam verovala. Anđela, prvo ti si moja zemljakinja, mnogo te vole i pozdravljaju iz Crne Gore. Mnoge nervira što ti kao previše pričaš, ja baš volim takve žene, za mene su to prave žene. Mislim da ste vas dvoje jedno na drugo, mislim da ste se do sada mnogo tražili - rekla je Bojana.

- Uvau, ne znam odakle bih krenula. Meni je Gale procvetaoš, ne znam, u poslednje vreme pozitivno zrači. Scenografija ful, nastup, maksimalno ste odradili svoj zadatak. Nešto si mi jako inspirativan u poslednje vreme i moram da ti kažem da žene napolju lude za tobom. Vi niste zajedno?! Niste, mhm - rekla je Maja.

- Kako ti se dopala Anđelina uloga - pitao je Milan.

- Sviđa mi se, fenomenalna uloga. Nastup je sve pet, kostimi, sve ste odradili na nivou. Mislim da joj odlično pristaje i imaćete visoku ocenu od mene. Možda bi trebalo i da se realizuje ova uloga - rekla je Maja.

- Jako dobar nastup. Svidela mi se ideja i sve mi je drugačije, kao da sam bila u pozorištu. Volim kada je nešto drugačije, da nije klasika samo. Anđeli hoću da kažem da si lepa i prezgodna, ne znam zašto si tužna - rekla je Luna.

- Možda je takav period samo, ništa više od toga - rekla je Anđela.

- Razumem je, ja sam u najgorim svojim izdanjima izlazila na ovu binu i glumila da sam dobro. Jako je teško se isfolirati i znam koliko je teško biti u vezi u rijalitiju - rekla je Luna.

- Pogotovo sa mnom - dodao je Gastoz.

- Bili smo na ručku, nikada ništa emotivno nisam videla između Anđele i Pavla, Marko joj je pomogao oko jutjub kanala. Ništa emotivno nisam videla, ja ne mogu da pričam šta su radili. Ja najbolje znam kako je to, te priče rekla kazala, da ne možeš da se odbraniš i da dokažeš. Ne volim to da se neko hvali s kim je bio, iako ja poštujem Pavla, to je Markov drug. To me je jako iznerviralo. Mene su uhvatili odmah: "Šta je bilo na ručku?", ništa nije bilo, ništa emotivno nisam videla. Moj savet je da se malo opustiš, čuvaj zdravlje, ništa ti zdravlje neće vratiti. Ja sam slušala svoje srce i pogrešila sam, mislila sam da nikada neću biti srećna, a pogledaj me danas. Veruj u ljubav jer će doći ono što zaslužuješ - rekla je Luna.

- Mnogo ti hvala Luna - rekla je Anđela.

Autor: S.Z.