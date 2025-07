Istina isplivala na videlo!

Tokom komentarisanja nastupa Nenada Marinkovića Gastoza, Anđele Đuričić i Jordanke Denčić, Luna Đogani se obratila Anđeli:

- Jako dobar nastup. Svidela mi se ideja i sve mi je drugačije, kao da sam bila u pozorištu. Volim kada je nešto drugačije, da nije klasika samo. Anđeli hoću da kažem da si lepa i prezgodna, ne znam zašto si tužna - rekla je Luna.

- Možda je takav period samo, ništa više od toga - rekla je Anđela.

- Razumem je, ja sam u najgorim svojim izdanjima izlazila na ovu binu i glumila da sam dobro. Jako je teško se isfolirati i znam koliko je teško biti u vezi u rijalitiju - rekla je Luna.

- Pogotovo sa mnom - dodao je Gastoz.

- Bili smo na ručku, nikada ništa emotivno nisam videla između Anđele i Pavla, Marko joj je pomogao oko jutjub kanala. Ništa emotivno nisam videla, ja ne mogu da pričam šta su radili. Ja najbolje znam kako je to, te priče rekla kazala, da ne možeš da se odbraniš i da dokažeš. Ne volim to da se neko hvali s kim je bio, iako ja poštujem Pavla, to je Markov drug. To me je jako iznerviralo. Mene su uhvatili odmah: "Šta je bilo na ručku?", ništa nije bilo, ništa emotivno nisam videla. Moj savet je da se malo opustiš, čuvaj zdravlje, ništa ti zdravlje neće vratiti. Ja sam slušala svoje srce i pogrešila sam, mislila sam da nikada neću biti srećna, a pogledaj me danas. Veruj u ljubav jer će doći ono što zaslužuješ - rekla je Luna.

- Mnogo ti hvala Luna, jako sam srećna što si rekla ono za Pavla da nisi videla ništa emotivno, i to mi je najbitnije - rekla je Anđela.

