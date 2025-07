Ovo nikako niste smeli da propustite!

Prethodna noć u Eliti, bila je specifična po po tome, što je organizovana poslednja Elitovizija. Učesnici su se danima spremali za svoje nastupe, kako bi impresionirali stručni žiri. Njihove vokalne sposobnosti, a i scenske momente, ocenjivale su Maja Marinković, Tijana Stoisavljević, Bojana Lazić i Luna Đogani, kao i pripadnici sedme sile. Nakon ljute borbe, na kraju večeri, voditelji Milan Milošević, Dušica Jakovljević i Ivana Šopić, saopštili su ko su pobednici društvenih mreža, kao i ko je dobio najveću podršu publike, putem SMS glasanja.

Prvi su na poslednoj Elitoviziji u ''Eliti 8'' nastupali Aneli Ahmić i Luka Vujović. Oni su izabrali duestku pesmu, koju u originalu izvode Indira Radić i Alen Islamović ''Lopov''.

Aneli je na samom početku nastupa zaplesala, te je i otvorila ovo veče, a onda se pojavio Luka obučen u lopova, sa vrećom na leđima, te su svi u studiju pevali u glas sa njima.

Nakon što su završili svoj nastup, došao je red na stručni žiri, kao bi dali svoj sud o njihovom nastupu.

- Imate međusobnu energiju, za početak sasvim odlično. Aneli je uvek imala sluha kada je muzika u pitanju. Ja ću malo da se osvrnem na odnose, ja mislim da ste vi zaista iskrena emocija. Aneli, čekala si, čekala si da se pojavi taj pravi i dočekala si. Čisti primer da ko čeka, taj dočeka. Sa Jaškom?! Šta je sa Jaškom - rekla je Maja.

- Ništa, ja imam svoju ljubav - rekla je Aneli.

- A ne, to je odavno završena priča...Slažem se i sa Bajom da će vaša veza opstati i da imate sjajnu perspektivu - rekla je Maja.

- Baja ne podržava našu vezu - rekla je Aneli.

- Onda sam nešto pomešala, nisam znala...Nemoj da se osvrćeš na negativne komentare, nisi se uopšte ugojila, slobodno nosi kupaće kostime - rekla je Maja.

- Pozdravljam svog druga Filipa - rekla je Aneli.

Nakon što su Luka Vujović i Aneli Ahmić završili svoj nastup na Elitoviziji, stručni žiri je dobio reč. Maja Marinković, žestoko je potkačila svoju bivšu ljutu rivalku.

- Oseća se hemija među vama. Aneli je imala uvek sluha kada je u pitanju Elitovizija. Oseća se da tu zaista postoje emocije. Aneli, toliko si čekala i konačno dočekala gospodina pravog. Što se mene tiče, imate od mene podršku. Samo napred- Ja sam saglasna sa gospodinom Bajom da vam je veza uspešna, samo napred - kazala je Maja.

- Bajo ne podržava našu vezu - rekla je Aneli.

- A, nisam znala. Sandricu lutkicu podržava, je l'? Nemoj da oblačiš više trenerkice, Aneli. Obuci slobodno neku suknjicu, slobodno. Napolju je vruće - kazala je Maja.

Naredne su na spektakularnu binu ''Elitovizije'' izlašle Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević, koje su izabrale pesmu ''Vozi me na Pale'', koju izvodi u originalu Goci Bend.

Njih dve su se pojavaile na sceni u narodnoj nošnji i sve vreme su igrale i veselile se. Matora je u jednom momentu čak i svirala frulu dok je Dragana igrala oko nje, te su zajedno igrale kolo.

- De si kumo moja, ja tebe volim - rekla je Maja.

- Mnogo nam fališ - rekla je Matora.

- Bravo za nastupe, Matora je uvek profesionalna. Bravo - rekla je Maja.

- Jovana je i večeras pokazala da je sve u energiji, kada neko ima harizmu, ta osoba pokida, ona je dokaz da je najveći muškarac - rekla je Bojana.

Naredni su na Elitoviziji nastupali Lepi Mića, Ivan Marinković i Stefan Karić, koji su izabrali pesmu muzičara Miljka Vitezovića ''Tri livade, nigde 'lada nema''.

Karić i Ivan su za ovaj nastup odlučili da obuku narodne nošnje, dok je Mića izašao u košulji, a od prvog takta ove numere, sva trojica su počeli da pevaju i ceo stručni žiri bio je na nogama.

- Digla sam se na noge, Maja i ja smo kao kolo neko koje znamo, igrale. Mića je moj stari drug, na kraju dana nemamo nikada neke loše emocije. Ivane pozdravio te je moj brat Adam. Ivane, ti si meni jako zanimljiv, sviđa mi se to što imaš potpuno drugačije mišljenje od svih ukućana. Imaš neki svoj stav, svoju priču i to mi se sviđa kod tebe - rekla je Luna.

- Je l' banana za mene?! Zatrebaće mi - pitala je Maja.

- Za performans?! Okej - rekao je Ivan.

- Ovo su moji favoriti, od mene će sigurno dobiti najvišu ocenu. Luna i ja smo se maksimalno potrudile da odigramo, ovo je naša tradicija i prava ekipa. Stefan sa svojim komentarima sve objašnjava, pokazao je ove sezone obraz i dostojanstvo - rekla je Maja.

Iz bekstejdža se u jednom trenutku uključila voditeljka Ivana Šopić koja je razgovarala sa Aneli i Lukom o njihovim utiscima.

- Rekla si Maji da pozdravi Cara, a ona ti je uzvratila - rekla je Ivana.

- Jesam, ona je za mene jedna obična d*ljetina, čim je videla da Asmin nije okej sa mnom, ona je krenula da pljuje, a ona je jedan p dim.. Komentarisala je Baju, da će da pije kafu sa njim, a ja sam rekla da ću onda ja sa Filipom da popijem kafu - rekla je Aneli.

- Ja sam dva jastuka poneo da poklonim te jastuke publici, i onda je Maja pomenula mog oca i rekla da je nas on podržava, pa sam ja uzvratio istom merom. - rekao je Luka.

Voditelji Dušica Jakovljević i Milan Milošević dali su reč Maji Marinković koja se obratila Aneli Ahmić.

- Vidim da je Aneli baš bukvalista, ali da vam kažem, samo je kod nas čovek bolji kada umre, nego dok je živ. Ja joj želim da bude još srećnija u životu, a ovaj put smo je medijski sahranili. Nije shvatila ironiju, ipak je ona ironično shvatila sve pohvale, ali joj ja želim da kao jedna žena koja je u zrelim godinama, da se ozbiljno pozabavi rijaliti učešćem. Veliki pozdrav za gospodina Baju - rekla je Maja.

Naredni su na veliku binu ''Elitovizije'' izašli Sanja Grujić, Marko Stefanović i Uroš Stanić, koji su se odlučili za numeru ''Hej, Šeki, Šeki'', koju u originalu izvodi Lepa Brena.

Njihov nastup je oduševio sve. Marko je sedeo u fotelji, dok su Sanja i Uroš igrali oko njega, a oboje su bili obučeni kao trbušne plesačice. Uroš je u jednom momentu prišao Maji Marinković i krenuo da peva sa njom.

- Ja sam oduševljena, pokidali ste. Ja podržavam Sanju i Marka, i nisam ironična, Sanja zna koliko ja nju gotivim. - rekla je Maja pa se izljubila sa Urošem.

- Sanja i Marko, prelepi ste par, Sanja prelepa si, obožavam tvoje citate. - rekla je Tijana.

- Meni je ovo najbolji nastup do sada, Uroš je ženstveniji nego mnoge žene, graciozan si. Sanja prezgodna si, svaka ti čast, i velika si srećnica Marko te obožava- samo napred. - rekla je Bojana.

Luna Đogani, pobednica druge sezone rijalitija "Zadruga" i Maja Marinković, bivša učesnica "Elite 7", rešile su da pokažu svoje umeće, te su izašle na binu i nastupile uz pesmu Tee Tairović "Crno odelo".

Naime, njih dve su sve vreme mešale kukovima, te su tom prilikom pokazale umeće u plesu, a sve oči bile su uprte u njih dve koje su zapalile scenu u Šimanovcima i pokazale kako se pravi pravi šou.

Naredni takmičari koji su ukrstili svoje glasove na ''Elitoviziji'' bili su Milena Kačavenda i Dača Virijević. Oni su izabrani duetsku pesmu ''Muškarčina'', koju izvode u originalnoj verziji Svetlana Ceca Ražnatović i Vojaž.

Njih dvoje su se pojavili na sceni u zanosnim toaletima. Milena je svojim stajlnigom pokušala da isprati Cecine stajlinge, dok je Dača pokazao sebe u nikad boljem izdanju. Publika i Žiri su sve vreme igrali za vreme njihovog nastupa.

- Zapalili ste scenu, Dačo nisam znala da znaš tako dobro da repuješ. Svaka ti čast. - rekla je Luna.

- On je bio u Pinkovim zvezdicama - rekla je Dušica.

- Milena goriš, izgledaš ludilo, toliko si zgodna, lepa, atraktivna, moram da kažem da imaš tako nešto seksipilno - rekla je Luna.

- Kumo zadala si im domaći zadatak, ovako izgleda prava dama, pokazala si se sjajno, a ne ove mlađe koje kriju celulit trenerkama. Svaka ti čast Milena, za nju samo pohvale, izgleda fenomenalno, a ne kao ova u kadru (Aneli). Dačo samo ti zakuvavaj, pozdrav za Đedovića, imaš dobrog učitelja. Dača nek zakuvava, a MIlena nek razotkriva ološe - rekla je Maja.

Naredni nastup na večarašnjoj Elitoviziji bio je od Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, koji su za ovu priliu izabrali emotivnu numeru ''Ljubav'', koja pripada grupi ''Flamingosi''.

Ena i Peja rešili su da se za ovaj nastup obuku slično, tačnije odabrali su roze tonove, s obzirom na to da je boja ljubavi roze boja. Njih dvoje sve vreme su igrali i pevali, a studiom je obasjavala ljubavna energija.

- Moram za početak da pohvalim autfit, što se stajlinga tiče desetka. Mene samo zanima jedna stvar, prošla Elitovizija, nisam ništa rekla loše, ne znam zbog čega si Ena rekla, ja o tvojoj porodici mislim sve najlepše, zbog čega si imala potrebu da kažeš: "Ko bi Maju vodio kući" - rekla je Maja.

- Nisam to rekla ja, to je rekao Gastoz, ja sam to ponovila Anđeli. To nije moj stav, ja sam to ponovila Anđeli jer je to njen dečko rekao - rekla je Ena.

- Ti i ja se poznajemo, dosta godina se nismo ni videle. Bilo mi je krivo i sada sam baš komentarisala, gledam u kom smeru da idem, gledam da krenem sa ljudske strane - rekla je Maja.

- To nije moje mišljenje o tebi, nego sam joj rekla da se ne brine ako već tako njen dečko priča o tebi - rekla je Ena.

Naredni su na spektakularnu binu izašli Stefani Grujić, Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza, koji su izabrali enrgičnu pesmu ''Motori'', a koju u originalu izvode Divlje Jagode.

Njih troje su se potrudili baš za ovaj nastup, pa su se maskirali u pravi rok bend. Naime, Terza i Munjez su imali tetovaže po celom telu, dok ih je Stefani pratila u stopu. Munjez i Terza su se pobrinuli za pevački deo, dok je Stefani sve vreme igrala oko njih.

- Meni se vaša učešća ne dopadaju, ali nastup vam je bio super. Stefani takvu energiju imaš, tako si opasna, kao da ste pravi bend. Meni je ovo za sada najbolje. - rekla je Bojana.

- Ozbiljan tandem, Munja i Terza ove godine sve dele, skidaju Blindu, dele krevete, lome krevete. Što se tiče nastupa, na nivou ste zadatka. - rekla je Maja.

- Mene Munja i Terza podesećaju na đavola i anđela iz Mi nismo anđeli. Nastup je bio dobar, Stefani prezgodna si. Terza nemoj nikada da odustaneš od svog deteta, ne moraš da budeš sa majkom svog deteta, ali otac moraš da budeš. Stefani i Munja ako možete ikako da se sredite, i pokušajte da rešite sve. - rekla je Luna,.

Sofija Janićijević i Sandra Obradović imale su prve priliku da nastupaju na poslednjoj Elitovitiji. Tema je maskenbal, a shodno tome one su za ovu priliku izabrale pesmu koju u originalu izvode Emina Jahović i Milica Todorović ''Limunada''.

Sandra i Sofija odabrale su upečatljive šarene kombinacije, a svi prisutni odmah su počeli da pevaju i plešu zajedno sa Sandrom i Sofijom, koje su razgalile sve.

- Ovaj put neću biti ironična. Sofija, prelepa si, zgodna, pogledaj kako izgledaš! Ti dominiraš, ja tebe baš gotivim, stvarno te gotivim, volim taj tvoj stav. Ne volim folirante, ti to nisi. Znaš kako, kada osuđuju i komentarišu mnogo gore, a napolju samo ko nije žurio na voz. Sandra, lutkice, ne znamo se, ali izgledaš savršeno. Ja ne znam zašto su ove žene u kući ljubomorne, ne znam da li je to od loše plastične hirurgije ili od zlobe. Imaš velike pozdrave od Baje, Lukinog tate, došlo je do fabričke greške, pogrešno su mu nabajali, ne znam da li su upleteni lavovi kao Asminu - rekla je Maja.

- Neću da vas kritikujem, lepe ste, to je bitno. Može to bolje, izdržite još malo - rekla je Tijana.

- Vas dve ste suptilne, kada kažete, kažete malo, ali dovoljno. Slične ste mi, mislim da si se ti Sofija izvukla i dosta sebe oprala, nije uspela ljubav, ali mislim da to i nije bila neka ljubav - rekla je Bojana.

Tokom nastupa Sofije Janićijević i Sandre Obradović došlo je do sukoba u bekstejdžu između Ivana Marinkovića i Jovane Tomić Matore.

- Da li si ti rekao mojoj devojci da ti pu*i ku*ac, kako te nije sramota smrade jedan - rekla je Matora.

- Pa šta ako sam rekao, kakve veze to ima sa mnom - upitao je Ivan.

- Ja sam uvek bila uz tebe, ti mene kanališ - govorila je Matora.

- Ma ja sam tebi dobar, samo kada ti trebam - rekao je Ivan.

Iz bekstejdža se uključila voditeljka Ivana Šopić koja je razgovarala sa Sanjom, Markom i Urošem o njihovom nastupu.

- Prezadovoljna sam, hvala na svemu, žiri mi je odličan, super je sve. - rekla je Sanja.

- Hvala svima na lepim komentarima, mnogo nam znače - rekao je Marko.

- Zadovoljan sam nastupom, drago mi je što sam se pomirio sa Majom, ona je dobra osoba - rekao je Uroš.

Tokom nastupa Sandre Obradović i Sofije Janićijević došlo je do sukoba između Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Naime, Aneli je sve vreme prebacivala Luki zbog Komentara koje je Maja Marinković imala na njen račun, pa je rekla da Luka gleda Sandru.

- Dosta mi je komentara ove koja me provlači sve vreme, a ti gledaj - rekla je Aneli.

- Ma niko ne gleda, ja ti kažem da ne treba da te dotiče to - rekao je Luka.

- Ma šta mi ti pričaš, hoćeš da gledaš ovu (Sandru) pa utišavaš sve - rekla je Aneli.

Naredni nastup na večerašnjoj Elitoviziji bio je od Nenada Marinkovića Gastoza, Anđeče Đuričić i Jordanke Denčić. Oni su za ovu priliku izabrali pesmu ''Tequilla'', koju izvodi Instrumental.

Gastoz i Džordi istupili su na scenu glumeći dva pijanca, dok je Anđela glumila čistačicu u kafani, te su tako svojim nastupom oduševili mnoge, s obzirom da im je gluma bila na zavidnom nivou.

Tokom komentarisanja nastupa Nenada Marinkovića Gastoza, Anđele Đuričić i Jordanke Denčić, Luna Đogani se obratila Anđeli:

- Jako dobar nastup. Svidela mi se ideja i sve mi je drugačije, kao da sam bila u pozorištu. Volim kada je nešto drugačije, da nije klasika samo. Anđeli hoću da kažem da si lepa i prezgodna, ne znam zašto si tužna - rekla je Luna.

- Možda je takav period samo, ništa više od toga - rekla je Anđela.

- Razumem je, ja sam u najgorim svojim izdanjima izlazila na ovu binu i glumila da sam dobro. Jako je teško se isfolirati i znam koliko je teško biti u vezi u rijalitiju - rekla je Luna.

Naredni su nastupali Sofi Tikačenko i Mateja Matijević na Elitoviziji, a publiku su oduševili izvedbom numere ''Ego'', koju izvode Devito i Nađa.

Njih dvoje su se pojavili na bini kao pravi Devito i Nađa. Mateja je čak na glavi imao čuvenu masku popularno repera, a Sofi ga je pratila u stopu svojim nastupom, te su čak imali i koreografiju.

- Šta reći?! Ti si meni kao lutka, ja moram da te pipnem - rekla je Maja i poljubila Sofi.

- Ona je najlepša devojka u kući, nema joj ravne. Ti si san snova devojko, kao da te je neko nacrtao, enregrija sve, ma sjajna si. Oduševila si me u svemu, ona je otkriće ovog rijalitija, devojka je preslatka. Što se tiče Mateja, on je moj drug, ovo je najbolji nastup večeras, razvalili ste. Mateja vi ste mi top par, pokazao si ove sezone dostojanstvo, ne trebaju ti škartovi, ova devojka je za tebe. - rekla je Maja.

- Nama je Sofi nesakidašnja lepota, ona je savršena, a sada Mateja je meni najlepši muškarac u kući, on je sjajan paket, divan momak, kutura, lepota - rekla je Bojana.

Naredni su na večerašnjoj Elitoviziji nastupali Ana Nikolić i njen partner Stefan Korda, koji su izabrali numeru ''Mešaj, mala'', koju u originalu izvode Saša Matić i Rada Manojlović.

Korda je preuzeo inicijativu, te je tako otpevao celu numeru, dok je Ana igrala oko njega, s obzirom na to da je Ani preminuo otac, te je tako želela da ispoštuje zadatak, iako je i dalje u žalosti.

- Meni je Ana bila preslatka, ovo mi je bio najdosadniji nastup i bilo mi je mučno da ga slušam. Kao da me je neko šerpom po glavi lupao - rekla je Bojana.

- Pretpostavljam da nisi u žalosti da bi ovde gorelo, ali ovo je bilo kao da nikad kraja pesmi, mislila sam da traje do zauvek - rekla je Tijana.

- Meni je Ana presimpatična, razumem razlog, svaka ti čast na tome. Korda, ti si dao sve od sebe, ne možeš da budeš žena i da pevaš - rekla je Luna.

- Anči, jako si lepo stilizovana. Ponašaš se kao prava dama. Jedan moj bivši dečko je tvoj veliki fan, no nebitno. On baš želi da bude kao ti, ide mu od ruke - rekla je Maja.

Naredni su nastupali Milovan Minić i Aleksandra Nikolić, koji su za večerašnju Elitoviziju izabrali duetsku pesmu ''Pada crni sneg''.

Njih dvoje su se pojavili u crnim toaletama, dok je Aleksandra blistala u crnoj haljni sa otvorenim leđima, dok je Milovan nosio kožnu jaknu. Njih dvoje su se sve vreme grlili i pevali sa osmehom na licu.

-Kako je izgledao njihov nastup pogledajte OVDE.

- Meni ovde u epicentar upada Ivan Marinković. Šalim se, Aleks prelepa si, super ste mi - rekla je Maja.

- Aleksandra ti si toliko seksi da nemam reči, prava si žena, pozitivno sve. Moram da kažem da kada sam čula tvoju životnu priču bilo mi je teško, od srca ti želim da nađeš sreću i da pobedi ljubav. - rekla je Bojana.

Aneli Ahmić je u jednom momentu ispitivala Luku Vujovića da li bi spavao sa Majom Marinković.

- Je l bi ti je*ao Maju? - upitala je Aneli.

- Za šta ti mene smatraš, bože me sačuvaj. Ja znam kakva je ona bila, zvala me na video poziv - rekao je Luka.

- Videćemo za sedam dana, da li ćeš me zvati - rekla je Aneli.

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić su za nastup na Elitoviziji izabrali numeru Mimi Mercedes ''Učiteljica ljubavi''.

Teodora je počela da repuje, a sve oči bile su uprte u njen bujni dekolte i vitku liniju, a s druge strane, Bebica je sve vreme bio učenik, dok je Teodora glumila učiteljicu.

Kristina Buđevac, Slađana Poršelina Lazić i Milana Šarac Mimas rešile su da za Elizoviziju izaberu pesmu ''Drift'', koju izvodi Teodora Džehverović.

Njih tri su se na bini pojavile u izazovnim stajlinzima. I dok su Slađa i Mimas bile u minićima, Kristina je imala crvene pantalone. Žiri je sve vreme pevao sa njima i veselio se uz njihov nastup.

- Razbudile ste nas. Slađo, nikako jezik da skratiš - rekla je Maja.

- Učila od tebe - rekla je Slađa.

- Vesna Vukilić Vendi više ne radi, dobila je otkaz na vašaru, sada se tvoji plakati provlače - rekla je Maja.

- Ja ti neću ćutati, ti mene da provlačiš. - rekla je Slađa.

Maja Marinković i Slađa Poršelina ušle su u žestok verbalni klinč tokom komentara na Elitoviziji, te su pljuštale uvrede.

- Moram da kažem da ste nas malo razbudile, digle ste atmosferu. Slađo, nikako jezik da skratiš - rekla je Maja.

- Ja sam sve nasledila od tebe - rekla je Poršelina.

- Učila si od najboljih - rekla je Maja.

Publika je cele noći vredno glasala, a voditeljski par Dušica Jakovljević i Milan Milošević si otkrili ko je osvojio najviše glasova.

-Pobednici fejsbuka su Mateja i Sofi - rekli su voditelji.

- Hvala svima na glasovima - rekla je Sofi.

Voditelji Milan Milošević i Dušica Jakovljević saopštili su ko je odneo pobedu na društvenoj mreži TikTok.

- Pobednici po glasovima sa tiktoka su Luka i Aneli - saopštili su voditelji.

Veliki šef je pobednike TikToka spremio bogatu nagradu, koju su oni preuzeli u bekstejdžu.

Došlo je vreme da takmičari saznaju ko su pobednici na društvenoj mreži Instagram.

Voditelji Milan Milošević i Dušica Jakovljević saopštili ko su pobednici:

- Mateja i Sofi su pobednici na Instagramu - rekli su voditelji.

Došao je red i da novinarski žiri glasa, a voditelji Dušica Jakovljević i Milan Milošević su otkrili takmičarima ko je odneo pobedu:

- Pobednici novinarskog žirija su Mateja i Sofi, osvojili su 64 poena - saopštili su voditelji.

Došlo je vreme da publika i takmičari saznaju ko je ostavio najjači utisak na stručni žiri koji su činili Luna Đogani, Maja Marinković, Tijana Milutinović i Bojana Lazić.

Svaki član stručnog žirija podelio je svoje poene po dobro poznatom sistemu glasanja, a najviše bodova osvojili su Mateja i Sofi.

Voditeljka Dušica Jakovljević je saopštila da su pobednici SMS glasanja upravo Nenad Marinković Gastoz, Anđela Đuričić i Jordanka Denčić.

Veliki šef je pobednike SMS GLASOVA spremio bogatu nagradu, koju im je uručila voditeljka Ivana Šopić u bekstejdžu.

Nenad Marinković Gastoz nije krio razočaranje zbog jedne pobede, te je tako kukao po imanju.

- Smorio sam se, krivo mi je, ovo je bila moja ideja i na kraju evo - rekao je Gastoz.

- Meni ste bili top - dobacio je Ivan.

Veliki šef rešio je da nagradi učesnike "Elite 8" nakon još jedne spektakularne "Elitovizije", te je tako obezbeđenje unelo hranu i sokove za sve.

Učesnici su odmah svatili o čemu je reč, te su nagrnuli na sto i poput stampeda počeli da se otimaju oko sokova i hrane.

Aneli Ahmić i Luka Vujović u cik zore, tik pred spavanje, ušli su u verbalni okršaj sa Urošem Stanićem, te su pljuštale uvrede i provokacije.

- Njega sestra zvala, ja čula, govorila mu: "Zašto pljuješ tatu?" - rekla je Aneli.

- To je laž, bićeš tužena. Pričaj o Maji Marinković, Luka je rekao da si za ka*anje...Ponovo se kuneš u sina i lažeš, tako si rekao i da nećeš biti sa Aneli i zakleo si se u sina - rekao je Uroš.

