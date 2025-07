Šok!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Jova Ilić - Joca novnar, razgovarao je sa Ninom, mamom aktuelne učesnesnice Elite, Stefani Grujić.

Matora često tvrdi da su neistine ono što je Stefani izrekla na njen raču, kako to komentarišete?

- Stefani priča ono što je njoj Matora govorila. Ja sam njega ispratila tokom njegovoj gostivanja na jednoj televiziji. Deluje kao sušta suprotnost onom kakvim ga Matora predstavlja. Matora je meni govorila da je on agresivan. Da li je to bilo iz razloga da Stefani nikada ne bi bila blizu te kuće. Matora je navodno išla da proslavi Božić sa porodicom, a onda je otišla sa prijateljem u izlazak i vratila se vidno lošem stanju. Navodno se brinula o zdravstvenom stanju njene majke, a izlazila je i providla se u kriznim momentima. Ovaj verbalni napad na Stefani je Matorin strah zapravo.

Zbog čega govori da ima Stefani u šaci, kada je reč o vašoj porodici?

- Moj muž ima krivični postupak, ja nisam želela da Matora provodi vreme u našoj kući. Rekla sam joj da nije vreme za to i da ne želim da dolazi dok se neke stvari ne reše. Kod kuće su mi svekrva i deca. One su bile u istopolnoj vezi, pored svega, nije bilo prijatno da budu kod nas. Međutim, uverila sam se ja u jednom trenutku da se one vole, kad su me zvale i obe plakale. Jedino me to drži da Matoru u potpunosti ne srozam.

Autor: S.Z.