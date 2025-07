Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanja'', Jovan Ilić - Joca novinar, obavio je razgovor sa mamom Stefani Grujić, Ninom, koja je dala svoj sud o optužbama koje je Jovana Tomić Matora izrekla na račun njene ćerke.

Matrora je rekla da ima brojne stvari da iznese na račun vaše porodice, o čemu je reč?

- To je glupost. Viktor ima trinaest godina, Stefani je starija sestra. Matora je rekla kako je Stefani tukla brata, to nema veze s vezom. Kada sam se čula sa Matorinom pokojnom majkom, to je bilo jer je ona meni prisilno dala telefon, gospođa se predstavila. Veoma je kulturna i fina žena bila, ono što sam ja čula.

Da li je istina da Matora nije imala para da sahrani svoju majku, te je ona provela u hladnjači nedelju dana?

- Deset dana je bila u hladnjači, ali zbog toga što je Matora želela grobno mesto, za koje je njena majka dok je bila živa tražika da je sahrane. Videli smo kakvi su njeni prijatelji, koji su se smejali na dan sahrane Matorine majke, Ermina se slikala s osmehom na licu. Matoroj to nije zasmetalo, a zasmetalo joj je jer su novinari bili tu. Niko se od novinara nije smejao, dok su se njeni prijatelji smejali.

Matora je optužila Stefani da je konzumirala nedozvoljene supstanke tokom odlaska na aftere, o čemu je reč?

- Ne, to nije istina. Stefani je sa sedamnaest godina počela da izlazi, tada je imala dodirnih tačaka sa narkoticima. Meni je ona tada rekla da je probala drogu, ja sam joj rekla da to ne radi više nikad. Stefani je i sama to priznala. Stefani se odvojila tada od lošeg društva i to se završilo.

Kako gledate na odnos sa Munjezom, da li ćete tražiti zabranu prilaska?

- Da, ja sam rekla da ću tražiti zabranu prilaska. Kad ga niko nije podržavao, ja sam bila ta koja je stala iza njega. Podržavam ga jedino kao oca mog unuka. Isto tako, ne mogu da ga podržavam dok se ponaša onako prema Stefani. Oboje su grešni, nisu ispravni. Iskreno, nakon svega se nadam da ga nikada neće upisati kao oca. Uvek preti oduzimanjem deteta kad se posvađaju. Slobodno, neka budu ujedinjeni kao roditelji, ali kao partneri nikako.

Da li se čujete sa Munjezovom majkom?

- Ona ne prihvata činjenicu da je Stefani rodila Munjezovo dete. Čula sam se ranije sa Munjezovom sestrom, ali više ne. Čuje se sa Anom Spasojević, Munjezovom bivšom, što je jasan znak da nema nikakvo poštovanje prema meni.

