Aleksandra Nikolić progovorila o vereniku i novoj sezoni Elite!

U ovom izdanju emisijie "Premijera vikend specijal" bivša i buduća učesnica Elite - Aleksandra Nikolić progovorila je o učešću u novoj sezoni, potpisinavnju ugovora, novom vereniku, ali i o odnosu sa Majom Marinković.

- Zbog ljubavi sam se preselila u Beč. Prsten mi je malo veliki, verila sam se i dosta se piše o tome. Neki nagađaju da sam sama sebi kupila prsten. Verena sam, bilo je iznenadno, ludio i nezaboravno. Bilo je spontano i ludački, ne mogu da otkrijem detalje, ali bilo je lepo -rekla je Aleksandra.

- Kada smo se prvi put ugledali, osetila sam da je to to. Prolazio je mnogo testova i nisam se pokajala. On Leonu mnogo voli što je najvažnije od svega -rekla je Aleks.

- To mi je jako drago, ja sam tu zbog gledalaca. Više je ludi koji me vole i raduju se da me vide u Eliti. Partner me podržao u svemu, on me podržava, poštuje i voli, kao i ja njega. Ne zanima me šta će ostali reći -rekla je Aleksandra o ulasku u Elitu 9, pa prokomentarisala odnos sa Majom Marinković.

- Ja nju ne mrzim, niti je volim. Ne gajim animozitet i sve ostavljam u prošlosti. Drugarice nećemo biti sigurno -dodala je Aleksandra.

Inače, Aleksandra i Maja su tokom prošle nedelje potpisale ugovor za novu sezonu rijalitija "Elita".

Autor: M. V.