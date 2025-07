Maja Marinkoviće buduća takmičarka Elite 9, sinoć je bila Elitovizija, a Maja je bila član stručnog žirija.

Ona je u razgovoru sa Premijeru Vikend specijal govorila o planovima za Elitu 9:

- Pauzirala sam ovu sezonu, napunila sam baterije, a sada Elite 9, ova će da grmi. Ova put bih volela da budem neka druga Maja, sama i slobodna, tada sam najbolja Maja - rekla je ona i otkrila kakva će biti sa Aleksandrom Nikolić:

- Mi nemamo nikakav odnos, ne menjam mišljenje o ljudima, neću ništa komentarisati pre vremena, kakav je neko prema meni, ja sam takva prema njoj. Biće korektno da bude ravna linija između nas, a da se družimo to bi bilo foliranje.

Maja je otkrila da nije zaljubljena ali ima udvarače:

- Ima finih momaka, ali najbolja sam kada sam sama. Meni treba što luđi to bolji. Kod mene sve ide emocijom i srcem, bilo je promašaja ali je bilo iskreno, sve je to lekcija. Najbitnije je da je veran, dobar čovek i da me voli - rekla je Maja pa dodala:

- Ja se nadam da ću kad abudem zrela i spremna naći nekoga za ceo život, i njemu roditi dete, biću dobar roditelj, jer mogo sam toga ja prošla u odrastanju, ja sam odrasla samo sa ocem, sada je i mama tu, ali bilo je teško odrastati tako.

- Moram da kažem da Taki nije bilo za ulazak u Elitu 9, ali on je uvek moja podrška, i brani me srčano, ali me u četiri zida osudi. On mene brani jer sam mu ćerka i svaka mu čast na tome.

Autor: N.B.