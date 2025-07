Otvorila sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević tokom emisije "Izbacivanje" razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom trenutnom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom koji je jako turbulentan i menja se iz dana u dan.

- Što Gastoz nije zadovoljan? Kukao je jer ste osvojili samo jednu nagradu - rekao je Darko.

- Nije zbog toga, nego jer nije dobio puls publike kao prošli put. Prošlu put je bilo ludilo života, a on se začudio kako nije bilo tako i navikao je da to bude tako i tad se razočarao. Kaže da oseća da je nešto zapostavio i da nije dobio vajb publike. Smorio se jer misli da je on kriv i da nastup naš nije bio efektan koliko je smatrao da će biti - govorila je Anđela.

- Juče je bilo tenzično između Gastoza i tebe, svašta se rekli jedno drugome. Kakva je zapravo situacija? Vidim da se opet nešto grlite i da ste prisni, a znamo da si rekla da to nećeš i da ti ne prija - govorio je Darko.

- Nisam zaboravila kako smo se posvađali, fokus mi je bila "Elitovizija". On je posle hteo da me grli, ja to nisam potencirala. Meni to prija, ja neću da lažem sebe. Drag mi je, emocijala je velika, ali perspektive nema i ne mogu da lažem sebe. Ja bih najradije sve nastavila, ali sve je pustio niz vodu. On je sve odlučio i sve je otišlo daleko. On je pregrubo shvatio kad sam rekla da sam prolazna stanica, ali kako je prošlo sve tako smo i mi prošli, a mislim da smo zaslužili šansu nakon ovoga i da vidimo kako je sve bilo, ali nema je. Žao mi je što je nema, ali neću da lažem sebe - pričala je Đuričićeva.

- Da li te grli jer si mu draga kao čovek, zato što te voli ili te grli iz sažaljenja? - upitao je voditelj.

- Samo jer sam mu draga kao čovek. Ne mrzi on mene kao osobu, nema zbog čega da me mrzi i ne podnosi. Juče kad smo završili čestitali smo. Svesna sam da sam mu ostala draga. Bolje da sam to sad spoznala nego da sam izašla, došla na žurku i on da mi se ne javlja. Ja sam o tome razmišljala, zamisli da sam izašla i da mi se više nikad nije javio i da me je ostavio. Bolje da je ovako i da ne izađem sa lažnom slikom. Mislim da se ohladio, da nije želeo to da mi kaže i da je došla priča sa Pavlom da raskine i sad sam mu samo draga osoba. Koliko god da su mi emocije drugačije neću da lažem sebe - rekla je ona.

- Rekao ti je da ćeš da patiš i plačeš, da si iskompleksirana jer je Sofija bolja riba od tebe. Šta to znači? - pitao je Darko Tanasijević.

- Često on u svađama ponovi iste stvari, prvi put mi je rekao da sam iskompleksirana. Ne povređuje me više to, navikla sam to da slušam. Ja vidim da nju on brani. Provukla me je pet puta, nije ona ta koja je zbog mene plakala nego sam ja prvi put plakala. Ja sam pustila da prođe nego vreme, dobijala peckalice preko njega koje on kao nikad nije primetio. Ja smatram da je ona pokušala mnogo puta na mene pokušala perfidno da utiče. Zlo je, ne mogu očima da je vidim. Bolje da ćuti i bude sa strane i pusti dve žene da se svađaju, ali prihvatila sam i to. Ne mogu da gledam u nešto i mislim da je ljubičasto ako je to plavo. Ostale su me neke dobre stvari i prihvatam da je sve prošlo i nadam se da će mene sve da prođe. Plakala sam toliko puta, mogu još da plačem - govorila je Anđela.

- Likovala si kad je Kačavenda ostavila Karića, a ne Gastoza. Šta si želela time da mu staviš do znanja? - pitao je voditelj.

- Na kraju se svodi samo na to da sam mu bila jedini prijatelj. To su sam ljudi koji su sa njim bili dobri i tu provodili vreme. Kačavenda nema od čega da se pere od njega. Ona možda nije ispala korektna prema njemu samo kad je to videla u diskoteci, pričala je sa strane, a nije došla i rekla njemu. Ako je bilo tako, onda samo tu nije bila korektna prema njemu. Nisam videla prijateljstvo nikad i znala sam mnogo više gotivi Karića, ali na kraju koliko god bilo glupo drago mi je da sam za sve stvari bila u pravu jer sam mu govorila iz najbolje namere, a ne jer ga mrzim i želim mu loše. Videla sam da ga većina koristi, to smo videli na nominacijama juće i samo sedam ukućana ga je ostavilo. Žao m je jer je ljudima davao toliko sebe, a dobio je ništa - pričala je ona.

- Koliko ne možeš da smisliš Karića od 1 do 10

- 150. Prezasitila sam se njegovih komentara, omalovažavanja moje veze i negativnim komentara prema Gastozu. Naša veza je konstantno bila fejk, uvek je bilo da nema perspektivu i kad je bilo dobro bilo je loše. Pao mi je u očima i promenila sam mišljenje za 180 stepeni - rekla je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić