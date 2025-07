Razvezala jezik: Aneli brutalno isponižavala Maju Marinković, pa otkrila Anđelinu taktiku za pobedu! (VIDEO)

Žestoko!

Aneli Ahmić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o sukobu s Majom Marinković, ali i odnosu s Lukom Vujovićem.

- Kako komentarišeš sve one sukobe s Majom i prozivke na tvoj račun? - upitao je Darko.

- Očekivano je to bilo kad sam čula da je ona u žiriju. Jadna mi je, prošlu Elitoviziju mi je slala srca, a sada kada su Asmin i Stanija raskinuli, ona je promenila ploču. Nije bila učesnik rijalitija i nisam imala potrebu da je blatim i ogovaram. Skontala sam u startu da je ironična i zato sam onako reagovala i pozdravila Filipa, ali svakako bih ga pozdravila jer je on moj drug. Priča da sam glupa, a ona je glupa - rekla je Aneli.

- Da li si izgorela kada joj je Luka dao jastuk? - upitao je Darko.

- Nisam jer smo na jastuku Luka i ja i mislim da nije imao lošu nameru. Ona je sve vreme aludirala da čuvam krevet za Filipa i Janjuša, a posle je ona spomenula Baju - rekla je Aneli.

- Zašto si plakala u bekstejdžu? - upitao je Darko.

- Da jer takav odron ima priliku da mene komentariše. Za mene je ona jedan odron i šljam, žena koja je najviše muškaraca u rijalitiju promenila. S onim očima, guzičetinom i kosurdačom komentariše mene da imam celulit. Mene kao jednu majku i ženu komentariše jedna Maja Marinković, ali sve je to deo rijaltiija - rekla je Aneli.

- Luka te nervirao sve vreme i čak si ga pitala: ''Da li bi spavao s Majom?'' - rekao je Darko.

- Naravno, mnogi bi muškarci spavali s Majom. Slušam sinoć Enu kako priča sinoć da nije nešto rekla, ja sam se šokirala. Žena je to ponovila tri puta, nego se plašila da Maja ne iznese nešto o njenoj prošlosti. Maja nikad nije priznata kao devojka, mnogi bi opštili s njom. Ona će uvek biti predmet za j*banje, a ja sam barem uvek bila priznata kao devojka - rekla je Aneli.

- Uhvatila si i Lukine poglede ka Sandri - rekao je Darko.

- Ma naravno, ali sam malo napumpala priču jer sam bila iznervirana. Mi smo sad super i izlazimo kao par, to obećavam. Mi se kao par ponekad posvađamo, ali brzo rešimo. Ja ne bih mogla podneti da on ode iz kreveta, ali mu često kažem da odem - rekla je Aneli.

- Ko se u kući bori da stigne do tog superfinala? - upitao je Darko.

- U ovom momentu najviše Anđela i Ena. Tačno kad joj se Gastoz približi, ona izdrami ne bi li se on sklonio. Kad vidi da on spusti loptu i pokaže emocije, ona beži. Mislim da mnogo taktizira jer joj ne ide u korist da se pomiri s njim. Možda grešim i možda je ovo Gastozova taktika, ali mislim da kad bi mu ona dala šansu da bi se on pomirio. Ena to radi konstantno, prvo pitanje za Maju je bilo: ''Je l' sam paćenica?''. Zna da paćenice dobro prolaze i njoj se tačno vidi koliko je srećna kad bude na tako nekoj anketi - otkriva Aneli,.

Autor: N.Panić