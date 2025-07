On je lažov, a ono što sam iznela zna ceo grad: Ena Čolić žestoko oplela po Anđeli i Gastozu, do detalja raskrinkala njihovu folirantsku igru! (VIDEO)

Nema dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević tokom emisije "Izbacivanje" razgovarao je sa Enom Čolić o dešavanjima u Beloj kući i njenom trenutnom odnosu sa bivšim dečkom Jovanom Pejićem Pejom.

- Da li je tvoje i Pejino učešće na Elitoviziji popravio vaš odnos? - pitao je Darko.

- Nisam očekivala da će da kaže takve stvari, dobila sam nadu, ali kako smo se vratili sve po starom. Ne znam šta da mislim... Meni je ovde teško, ali ima malo do kraja i više se ni oko čega opterećujem, a kad izađem kako god da bude biće mi lakše da prevaziđem. Volela bih da on ovde shvati neke stvari, da neće da ih kaže, ali da se napolju javi. Sve i da se ne javi, nije nešto najgore što ću imati da prebolim. Mi se juče jesmo grlili i rekao je da postoji mogućnost da se pomirimo, ali sad je opet neke distanca i nasamo nemamo interakciju - govorila je Ena Čolić.

- Što si se uplašila Maje? Svi kažu da si je lagala i da si to rekla - dodao je voditelj.

- Nije istina. Meni je bilo žao Anđele, znamo kako joj je bilo posle te "Elitovizije" i Gastoz je tad rekao da je primer svega što ne treba, a Anđela svega što treba i ja sam joj samo to ponovila. Nemam loše mišljenje o Maji, uvek smo se poklapale. Nisam bila sinoć u raspoloženju da se raspravljam, ali imam nameru napolju da joj se javim. Kad sam legla i razmišljala ipak mi se nije dopao način na koji mi se obratila i kao da se postavila iznad mene i da ću ja nje da se plašim. Tek kad sam razmislila o svemu delovalo mi je da mi se tako obratila, ali hoću da joj se javim i da raščistimo, pa da bude kako treba - rekla je Ena Čolić.

- Ovu nedelju je obeležio i žestoki rat Gastoza i tebe. On je rekao da si "mama kombina", šta se tu zbiva? - pitao je Darko.

- Fora je jer ja ništa nisam lagala, ono što sam iznela ceo grad zna. On zna samo jednu osobu sa kojom sam bila i to nije bila tajna. Sve što je rekao je slagao. Jedva čekam da Filipa, njemu će da se javim kad budem videla šta je izjavljivao i zbog čega je to uradio. Filip i ja smo ostali u super odnosima, bili smo zajedno u Beču i to nisam očekivala, ali oni su drugari. Gastoz mnogo laže. On može da priča stvari koje jesu i da me vređa za ono što sam radila. On dečko izmišlja, ono što je rekao ispred kuće za aftere i moju zadnjicu. Nikad u životu nije video moju zadnjicu, pa ni na bazenu. Pada opet u vodu sve što je govorio i ne znam ko njemu veruje? Neću da mi se kače stvari koje nikad nisu bile. Nisam to očekivala od njega, on je gradski lik i onda da dozvoli sebi da dođe i blati jednu devojku. Ima svoju devojku koju ljudi blate i očekuju da niko to ne podrži, a on radi istu stvar. Ona to podržava, a i on se tako ponaša - nastavila je Ena Čolić.

- Kakvo ti je mišljenje o Anđeli i Gastozu? - pitao je Darko.

- Posle 10 meseci je rekla da ga voli kad su raskinuli, sad je smorena i u nekoj je depri, ne znam da li tako treba na kraju rijalitija? Njima je najlepši momenat u vezi trenutak kad su jeli špagete kašikom i to sve govori o njihovoj ljubavi. Ja sam ovde živela sa njima, kad su počinjali bilo je iskreno. Njega je radilo jer ona nije pala na Gastoza, a ona je željna ljubavi i pažnje, pa nju sad boli što ju je otkačio i što nije zainteresovan. Sigurna sam da je ona svesna da on nije za nju, a on to pokazuje svojim ponašanjem. On ne može da je gleda očima, to nije negirao, samo promeni priču kad dobija negativna pitanja. Gastoz i Anđela se najviše vode pitanjima, ona je prvo čelična lejdi, ima stav i dostojanstvo, a kad joj to zamere u pitanjima ona promeni priču i počne da plače, a onda je utučena - pričala je ona.

- Šta misliš o Kačavendi i o odabiru između Gastoza i Karića? - upitao je voditelj.

- Nisam ispratila kako je počela svađa, jeste jedina rekla da je u g*vnima. Definitivno joj je došlo kao kec na deset da ne mora da se pravda puno. U glavi sam imala da će svakako da zadrži Karića, a zanimalo me je kako će to da opravda Gastozu. Kao što sam ja cenila Luku više nego Gastoza. Sve što sam rekla za Gastoza stoji, tako mislim da i Milena vidi koliko vredi Karić, a koliko Gastoz, samo ne znam kako to da opravda tom sujetnom čoveku - dodala je Čolićeva.

Autor: A. Nikolić