Sofija obrisala patos Anđelom Đuričić: Unakazila je žestokim prozivkama za sva vremena, pa podgrejala sumnje da se ona dopada Gastozu! (VIDEO)

Osula rafalnu paljbu!

Sofija Janićijević bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila o sukobu s Anđelom Đuričić.

- Sofija i ja ćaskamo o plastičnim operacijama koje ona planira da zakaže, a je l' može da se operiše to srce od silikona? - upitao je Darko.

- Ja volim tako, ali ove godine sam dokazala da nije od silikona - rekla je Sofija.

- Da li su ti se utisci slegli od početka do kraja slegli? Videla si i uspomene - rekao je Darko.

- Mislim da ću nekih stvari biti svesna tek kad izađem. Kada je Milica ušla, bila sam van sebe totalno plus me Terza ostavio. Kada je Milica ušla to je za mene bio kraj sveta, ali kad se osvestim zapitam se: ''Kakav kraj sveta?''. Je l' treba da se ubijem što sam se zaljubila? Anđela me optužuje da sam fejk, ali nam je ona baš merilo za ljubav i ko se koliko voli. Izgleda da po njoj pokazuješ ljubav samo ako vrištiš i čupaš kosu, a ne ćutiš i gutaš knedle. Nije na meni da pričam da li se nešto desilo ili ne, ali mislim da mi takva mrlja nikad u životu nije bila potrebna. Ja u tom trenutku nisam shvatala da je on zauzet. Optužuje me da sam se družila sa Snežom Kušadasi, a ni ne poznajem devojku. Videla sam je pre sedam godina i to dva puta - rekla je Sofija.

- Što je Anđela izgorela u subotu? - upitao je Darko.

- Zato što me Gastoz branio i naravno da će me braniti jer sam ja iskrena. Ja sam lepo prokomentarisala Nenada i Stefana, odvojila sam ih, ali i spojila jer obojica poseduju dvojicu kvaliteta. Ona je ljubomorna, ne može očima da me gleda - rekla je Sofija.

- Da li smatraš da Gastoz misli da si bolja riba od Anđele? - upitao je Darko.

- Naravno da misli, ja sam u svemu bolja od nje. Stekla sam 2-3 prijatelja s kojima mogu o svemu da razgovaram dok je Anđela devojka s kojom ne može niko da porazgovara. Ona je hodajuće zlo i hodajući blam, a ja nju još nisam doživela da bih ti je prepričala. Nema nijednog prijatelja u kući, dečko je odbija dok ona trči kao ker i poslednja krpa. Odbijala ga mesec dana, a posle tvog intervjua se setila da ima emocije prema njemu - rekla je Sofija.

- Zbog čega je plakala Anđelu na uspomenama? - upitao je Darko.

- Puna je kompleksa i znala je reakciju učesnika, zato je krenula da plače i vrišti. Ona je to proživela sve, evo ja sam ti živi svedok. Ja sam jednom prebolela Miličin ulazak i sad kad gledam drugi put, ne može da me boli - rekla je Sofija.

- Kako komentarišeš što je Anđela imala smešak na licu dok je gledala ljubavne scene nje i Zvezdana, a odmah ubrzo promenila ploču? - upitao je Darko.

- Pravo stanje je baš taj osmeh. Ona je s njim osetila najveću ljubav i verovatno je stigla neka emocija. Ona plače za sve i smeje se, ne znam kako se smejala - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić