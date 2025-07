Razvezao jezik: Karić progovorio o Gastozovoj sujeti na njega i Anđelinoj foliraži! (VIDEO)

Nikog ne štedi!

Voditelj Darko Tanasijević tokom emisije "Izbacivanje" razgovarao je sa Stefanom Karićem, koji je izneo svoj sud o gorućim temama koje poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Kako je bilo na Elitoviziji? - pitao je Darko.

- Odlično, kao i svaki put. Želeo sam da nastupam sa Mićom jer kako on priča ovo mu je možda i poslednje učešće i želeo sam da to odradimo. Bilo je teško, ali sam ga nekako ispratio, koliko je to bilo moguće. Drago mi je jer sam nastupao sa njim. Svi su bili fenomenalno, svako se potrudio i hvala žiriju na prelepim rečima za mene - rekao je Stefan.

- Kakva je atmosfera u kući i kako se komentarišu nagrade? Gastoz je izgoreo jer je uzeo samo jednu nagradu - dodao je voditelj.

- Proradila je sujeta kod ljudi koji smatraju da su favoriti. Očekivali su da će ranije da nastupaju, energija im je padala i ja se slažem sa dosta ljudi da im je nastup bio fantastičan. Jednom je bila ta pesma i mislim da bi imali jači odjek da nije. Nastup kao nastup skeč i zamisao za koju mislim da je uspela, ali su očekivali više nagrada. Ovo je bila ispravna odluka žirija i naroda po društvenim mrežama. Mateju i Sofi kad pogleda čovek kako zrače i kakvu energiju imaju, sa tim se rađaš i osvojili su i moje srce. Uvek ih hvalim i uzdižem - pričao je Karić.

- Nominacije su bila vrlo interesantne, da li je Gastoz ispao sujetan i pokazao ljubomoru jer su tebe ljudi sačuvali? Da li je pokušao da diskredituje komplimente na tvoj račun? - pitao je voditelj.

- Naravno. Mislim da je hteo da me diskredituje jer je citirao mene u svađama sa Urošem, tu je hteo da podseti ljude šta sam izgovarao, a nije se osvrnuo šta je meni taj momak rekao. Imamo situaciju za Pavla gde ona ne može da dokaže istinu, a videli smo reakciju kad je Luna iznela jedan detalj i bilo joj je lakše da može da dokaže detalj jedan. Vidim kako se ponaša, ne može da se objašnjava, na pogrešan način je pokušala, ali ne treba ni sa mnom da nabacuje stvari koje su iz spoljnog sveta. Time mi je još jednom pokazala kakav je čovek. Gastoz je pokušao da degradira mene, umanji hvalospeve koje su imali za mene. Jeftina priča - govorio je Stefan.

- Da li je ovo dokaz tvoje rečenice da ih boli tvoje učešće? - pitao je Darko Tanasijević.

- Da. Pokušavaju da me degradiraju i umanje moje učešće. Pričaju kako meni niko ništa ne sme da kaže. Hoće jednim udarcem da ubiju dve muve, meni kažu reči za koje nemaju dokaze, a onda kažu kako meni ne sme ništa da se kaže, pa time narodu koji gleda šalju pogrešnu sliku o meni. Ja nikome ne demonstriram silu, kome ne mogu da pomognem ni ne odmažem. Nemaju razlog da me vređaju i kreću na mene - pričao je on.

- Koliko te Anđela ne podnosi od 1 do 10? - pitao je voditelj.

- 50. Ona mene kad komentariše ne može da se suzdrži. Rekla je da neće da mi pominje neke stvari, a posle dve sekunde je krenula. Ne želim da održim imidž u javnosti, želim da radim na sebi i da pobedim sebe. Ne znači da ja ne znam da psujem, imali ste prilike da vidite prethodnih sezona. Svi imaju pravo svašta da rade u vezama, a ja kad sam bio oštar na jeziku nisam imao pravo i agresivac sam i nasilnik koji je došao da se pere. Radim na sebi, nisam došao da se perem nego da radim na sebi. Ona je pokušala da se folira ovde, ali nije uspela - rekao je Karić.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić