Puče prijateljstvo očas posla: Matora rešeta i ne zaustavlja se! Najstrašnije osudila Ivana, pa skinula maske Gastozu i Anđeli (VIDEO)

Žestoko!

Jovana Tomić Matora naredna je stigla u novi deo imanja kako bi porazgovarala sa voditeljem Darkom Tanasijevićem o svom sukobu sa Ivanom Marinkovićem.

- Šta se desilo sa tobom i Ivanom? - upitao je Darko.

- Svaki put kad se čovek napije, pravi problem. Čovek me napao zbog čaše viskija. Posle me ogovarao da sam Terzi skuvala supicu, da kuvam s Gastozom. Ja sam se i prošle godine s njim posvađala. Čovek mi je tražio da mu dam pare i nisam imala, a on me tera da se zakunem u pokojnu majku. Ja to uradim debil i ne znam šta mi je bilo. Svaki put kad se napije bude problem, ne mogu da verujem prosto - rekla je Matora.

- Šta se dešava sa Anđelom? - upitao je Darko.

- Ona nas nap*šava što mi komentarišemo Pavla i Zvezdana i govori da je to njena trauma, a Stefanov postupak i kad mu udara na to, to nema težinu. Meni se s*re i od Gastoza jer on podržava Džordi koja je gazi i vređa joj mrtvu majku. Meni je krivo zbog Ivana i što se to tako desilo, ali ja ne vidim razlog što bi se to tako desilo. Mislim da su Anđela i Gastoz dva velika foliranta - rekla je Matora.

Autor: N.Panić