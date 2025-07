Ovo niste smeli da propustite!

Prethodnu noć u Eliti obeležila je emisija "Izbacivanje", a domaćini večeri bili su voditeljski duo Dušica Jakovljević i Darko Tanasijević.

Dušica je u svom studiju ugostila prijatelja Nenada Marinkovića Gastoza, Pegija koji je komentarisao Gastozovo razočarenje što nije osvojio više nagrada.

- Tačno se videlo da mu je krivo jer nije pobedio u drugoj kategoriji, iako je SMS najbitniji i najbitniji će biti i sledeće nedelje. Ja sam uvek hejter, ali naravno da nisu samo Nenadovi glasali nego i Anđelini i zato su i pobedili. Nenad voli da pravi te koreografije, njemu je to bitnije od pevanja i to mu je najveća ljubav. Možda je trebao više da uključi Anđelu, ali jednostavno tako je bilo. Krvio mi je jer nije naišao na to što je očekivao. On je umetnik, išao je na tu kartu. On je pevač i možda zbog toga nije hteo da ide na tu priču, nego više na glumu. Zbog toga me ne čudi jer u drugim kategorijima nisu shvaćeni - govorio je Pegi.

NAkon toga, Darko je razgovarao sa Matejom Matijevićem i Sofi Tkačenko o njihovom uspehu na Elitoviziji, ali i sujeti pojedinih takmičara.

Pegi je nakon toga otkrio ko je prava devojka za Gastoza.

- Nenad da je ušao u vezu sa Sofi lagano bi se prošetali kroz rijaliti. Mislim da je najveći problem bio jer ona nije ušla na početku, nego kad je on već bio sa Anđelom u vezi. Kome neće prijati ta energija pozitivna? Nije mi jasan Mateja, hoće, pa neće i drži je na čekanju. Možda on ne zna šta će biti posle i da li će ona da ode... Ja ne vidim razlog jer mu se dopala od starta. Mateja ima nos da nanjuši dobre osobe, on je brzo skontao Anđelu, a o Aneli da ne pričamo. Aneli je sama proglasila da se oni zabavljaju i to je kratko trajalo - govorio je Pegi.

- Da li misliš da Anđela spušta loptu sa Gastozom jer ide finalna nedelje? - upitala je Dušica.

- Ne vidim drugi razlog osim tog jer do sad to nije radila. Pomislio sam da će biti svadba i da je zbog toga spustila loptu da bi oni bili izglasani kao najlepši par. Mogu da me pljuju koliko hoće, ali ja od starta pričam da je ona rijaliti igrač. Ona je uz Aneli po mom mišljenju osoba koju samo to zanima. Sofi je jedina devojka od svih koje su bile u rijalitiju koja nikog nije uvredila, svašta su joj pričali, a ona se smeškala i furala svoj fazon. Ona je jedva čekala žurku da se prazi od te energije i nikog nije dirala. Priča zatvoren prostor ne pije vodu i ti možeš i tu da budeš čovek jer to nije ćelija dva sa dva, nego imanje na kom uživaš. Nenad da je stvarno hteo da se udvara Sofi ne bi išao na taj način da je provocira i da izvlači kompleks, on je uporno pričao "ja da hoću", a to ne kaže neko ko stvarno želi da osvoji devojku. On nije imao stvarno želju da se udvara, nego da provocira i smejao se tome - govorio je Pegi.

Anđela Đuričić je potom progovorila o svom odnosu sa Gastozom te se dotukla i njegovog razočarenja zbog Elitovizije.

Ona je tom prilikom otkrila da li sebe vidi sa njim i šta joj smeta u njihovom odnosu.

Aneli Ahmić je tokom razgovora sa Darko komentarisala Maju Marinković koja je bila u stručnom žiriju Elitovizije. Naime, ona je otkrila da o Maji nema lepo mišljenje, pa se osvrnula na svoj odnos sa Lukom Vujovićem.

Ena Čolić je potom komentarisala Gastozovo ponašanje i tom prilikom priznala da ga gleda kao foliranta i lažova, pogotovoo u odnosu sa Anđelom, pa je otkrila da li ima nade za pomirenje nje i Peje.

Sodija Janićijević progovorila je o Gastozu i tome što Anđela jubomoriše na nju, te se dotatkla i toga da smatra da je Anđela kompleksašica.

Stefan Karić takođe se tokom razgovora sa Darkom osvrnuo na Gastoza i na sujetu koju ima prema pojedinim ljudima pa i prema njemu, a onda je otkrio šta misli o Anđeli.

Milena Kačavenda se osvrnula na sukob koji je imala sa Gastozom, te je otkrila što je nominovala njega.

Luka Vujović progovorio je o svojoj ljubavnoj vezi sa Aneli Ahmić, te je otkrio da veruje da će njihova ljubav ojačati nakon Elite.

Jovan Pejić Peja naredni je bio sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svojoj ljubavi s Enom Čolić i tom prilikom otkrio da li će doći do pomirenja između njih.

Jovana Tomić Matora je potom progovorila o sukobu koji je imala sa Ivanom Marinkovićem.

- Svaki put kad se čovek napije, pravi problem. Čovek me napao zbog čaše viskija. Posle me ogovarao da sam Terzi skuvala supicu, da kuvam s Gastozom. Ja sam se i prošle godine s njim posvađala. Čovek mi je tražio da mu dam pare i nisam imala, a on me tera da se zakunem u pokojnu majku. Ja to uradim debil i ne znam šta mi je bilo. Svaki put kad se napije bude problem, ne mogu da verujem prosto - rekla je Matora.

Danijel Dujković Munjez progovorio je o odnosu sa Stefani Grujić, te je priznao šta očekuje od njih dvoje i gde će živeti oni sa Konstantinom.

Usledilo je ispadanje, a nominovani su bili Gastoz, Mimas, i Kristina Buđevac koja je imala najmanje glasova pa je napustila Elitu.

Lepi Mića nakon izbacivanja započeo je poslednju "Igru istine" u ovoj sezoni. Na samom početku pitao je Ivana Marinkovića da komentariše procente Nenada Marinkovića Gastoza, nakon čega su njih dvojica zaratili sa Enom Čolić.

Autor: N.B.