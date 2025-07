Šok!

Tokom današnje ankete, tačnije tokom glasanja za osobu koja se nalazi u finalu, a to ne zaslužuje i za osobu koja je izbačena, a zaslužuje da bude u finalu došlo je do svađe između Ane Nikolić i Stefana Korde, te je on tako podivljao i slomio joj hormonske lekove pred svima jer je ona istakla da bi vratila Viktora Amosa u rijaliti.

Nakon sastanka, njih dvoje su seli na klupicu, te su tako ušli u još žešći konflikt, te je tako Korda iskazao novi stepen monstruoznosti u svojim uvredama, te je tako rekao Ani da će joj mama brzo umreti, što je nju nateralo da počne da plače.

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Ivanom Nikolić, Aninom rođenom sestrom, koja je bila vidno uznemirena kada smo je pozvali.

- Pod stresom sam, gledam Anu i Stefana, snima se sve, pa ću da vidim sa ovim snimkom da ide Ana u policiju. Ja sam samo dala zapis, samo da imaju u vidu o čemu se i o kome radi, ali mora Ana da daje izjavu - rekla Ivana, a onda je nastavila:

Jezivo, mama i ja smo plakale, jedva čekamo da Ana izađe, mami je jako loše, prima hemioterapije, svi smo tu uz nju, ali ovo što gledamo i ovo što je psihički maltretira. Sada je uzeo i njene hormonske lekove, on nju ugrožava! Ako nama želi tako, neka mu se vrati, ali ne daj Bože. Mnogo mu se loše piše ako dođe kod nas, nema potrebe da dođe kod nas! Ne daj Bože da dođe, ja ću da ga unakazim! Imam sve snimke, sve je kod advokata, samo Ana treba da potvrdi. Ovo što on sada radi, ovo je monstruozno!

Autor: Nikola Žugić