Propustila je tu sitnicu... Nakon Luninog raskrinkavanja odnosa Pavla i Anđele, oglasio se Jovanović, pa žestoko uzvratio Đoganijevoj! (VIDEO)

Šok!

Tokom "Elitovizije", Luna Đogani javno je stala uz Anđelu Đuričić i pružila joj otvorenu podršku. Tom prilikom osvrnula se i na navode da je Pavle Jovanović bio u emotivnoj vezi s Anđelom. Istakla je da je prisustvovala ručku na kom su njih dvoje bili s njenim suprugom, i da tada nije primetila nijednu emociju među njima.

Nedugo nakon Luninog izlaganja, oglasio se i Pavle. Njegove reči ponovo su podgrejale priču o mogućem odnosu između njega i Anđele, iako sve strane tvrde različito. Time je još jednom bacio senku sumnje na njihov odnos.

- Luna je govorila iz svog ugla na osnovu onoga što zna o našem odnosu kako je i sama rekla. Samo je propustila tu sitnicu kao i ostale članice žirija koje su me pljuvale, da nikad nisam niti bih išta rekao da me nije ozbiljno izvređala i govorila laži o meni. I to je sad ok, a kad se braniš od laži i uvred nije ok. Svako normalan bi reagovao na to. A šta je istina...pa posložite hronologiju događaja. Toliko. I da, kao što je Luna rekla, ja jesam Markov prijatelj - napisao je.

Podsetimo, Pavle je ranije u više navrata javnogovorio u medijima tvrdeći da su on i Anđela bili u ljubavnoj vezi. Iako su njegove izjave izazivale pažnju, Anđela je uporno sve negirala, ostajući pri tvrdnji da među njima nikada nije bilo ničega osim prijateljstva.

Autor: A.Anđić