Ovakvu Sofi Tikačenko do sada niste čuli: Brzinom svetlosti skinula masku Anđeli, pa otkrila da li bi bila u vezi s Gastozom ili Karićem! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević ugostio je Sofi Tkačenko, koja je ove večeri napravila presedan i takmičarima ''Elite 8'' poskidala maske. Iako je niko do sada nije čuo i video u ovakvom izdanju, ona je donela odluku da više ne ćuti i žestoko oplela po Anđeli Đuričić.

- Sofi, na čijim licima si videla ljubomoru nakon vaše četiri pobede na Elitoviziji? - upitao je Milan.

- Nisam imala vremena da pratim jer sam se radovala, ali čula sam da je Aneli rekla: ''Pa dobro, nije bitna pobeda na Fejsbuku''. Isto tako smatram da su Anđela i Gastoz hteli da uzmu četiri nagrade, ali nisu. Ona je verovatno pomislila da su pogrešili sa izborom ovog nastupa - rekla je Sofi.

- Kako si reagovala kada je Gastoz rekao: ''Pa gde je ona Sofi otrovnica?''. Da li je tu pokazao kompleks da mu ne prija što te svi hvale odjednom? - upitao je Milan.

- Ne, baš mislim suprotno. On je prvi koji je od većih igrača mene nahvalio i stalno me branio. Osećam da je cela kuća zaboravila da sam bila folirant, sad me svi hvale. Meni je drago da me i on nahvalio i primetio to jer sam i ja - rekla je Sofi.

- Zašto misliš da Anđela nikad nije bila ljubomorna na tebe? - upitao je Milan.

- Mislim da jeste, ali neće da kaže. Ona na Sofiju skače jer je imala loše postupke i ima šta da joj kaže loše, dok meni nema i ispala bi smešna - rekla je Sofi.

- Zbog čega je Anđela posle devet meseci promenila mišljenje o Kariću? - upitao je Milan.

- On je za mene dečko za primer i ne razumem zašto ima loše mišljenje o njemu sve vreme, a prva ga je potkačila. Stefan joj ništa loše nije uradio, a možda ona nešto krije među njima. Ja verujem Stefanu i ne bih stavila sumnju na njegove reči, ali situacija jeste sumnjiva - rekla je Sofi.

- Kako komentarišeš odnos nje i Gastoza? On je žestoko izvređao - rekao je Milan.

- Mislim da Gastozu ona više nije privlačna. Ako prema nekome imaš neku emociju i to prođe, onda sve te mane kreneš da uviđaš u nekom trenutku. Kad je imao veće emocije prema njoj video je samo lepše stvari i imao je nadu da će oni funkcionisati bolje napolju, ali sad većinom ima ružno mišljenje. Mislim da iako je on dobio emocije prema njoj, to je zato što je ona lepa i navikao se. Ona je u nekim trenutcima držala stav da je nepristupačna i ume da prokomentariše onako kako misli bez obzira šta će ko da kaže o njoj. Ima hrabrost u sebi, ima dobrotu da posavetuje drage ljude. Ona odlično zna šta radi i jako je promišljena. Ja njih ne vidim napolju zajedno, ali mogao bi Gastoz da je pozove i pokuša tu priču napolju ukoliko ima emocije prema njoj - rekla je Sofi.

- Ukoliko bi ti se Gastoz javio u spoljnom svetu, da li bi otišla s njim na piće? - upitao je Milan.

- Da, kada bi me pozvao bih. Volim da upoznajem ljude, nerealno je koliko sam ljudi upoznala u životu i meni ,mnogo bolje idu prijateljstva nego ljubavi - rekla je Sofi.

- Kada bih te pitao s kim bi pre ušla u vezu, s Gastozom ili Karićem, šta bi rekla? - upitao je Milan.

- Po ludačkom duhu bi mi više odgovarao Gastoz, ali meni je Stefan stabilniji za to i on mi je lepši. Stefan je isti ja i uvek sam htela da imam muža koji liči na mene. On mi je svakako tata i zauzet čovek, volela bih da budem s njim prijatelj. Što se tiče Gastoza ne bih mogla da budem sa čovekom koji ima stomak kao lubenicu - rekla je Sofi.

