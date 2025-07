Šok saznanja!

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa Bakijem B3, Mateom Stanković i Nikolom Grujićem Grujom o ljubavi Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ja sam zaista verovala u njihovu ljubav i zaista verujem da je ljubav i dalje prisutna, ali mislim da je njeno ponašanje udaljilo Gastoza. Taj ego, ponos i ispravljanje krive drine koje niko nikad nije ispravio njega izluđuje. Mislim da mogu napolju da opstanu obzirom da je Gastoz rekao da ga ne zanimaju ni klipovi ni njena prošlost. On veruje da ga i dalje laže, mislim mi smo primetili i više puta smo je uhvatili u laži - rekla je Matea.

- Ja se dobro sećam kad je Gastoz rekao: ''Biću s Anđelom šta god da se desi'', ali to nije ispoštovao do kraja. Zamisli da on sad kopa s kim je ona bila, pa i on je bio s toliko njih. Nema potrebe da se bavimo nekim stvarima iz prošlosti - rekao je Baki.

- Da, ali ovde pričamo o lažima - rekao je Gruja.

- Je l' Gastoz ne krije ništa i ne laže? Ja znam mnogo više o tome i on ćuti da je bio s nekim devojkama iz Elite 8, što ne zna niko. Svi smo mi bili u nekim vezama ranije, ali treba da nas zanima sadašnjost. Hoćemo sad da kopamo po prošlosti? Ne razumem - besneo je Baki.

- Problem je što je lagala - rekao je Gruja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić